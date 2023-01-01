Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Вас ожидает незабываемая и многообразная экскурсия.

Петропавловская крепость это и цитадель, и тюрьма, и усыпальница, и место чеканки монет, и даже колыбель отечественного ракетостроения.

Вы выйдете на простор Невы, откуда в любое время года открывается один из красивейших видов на главную водную артерию города, узнаете про ворота смерти и тайный ход крепости, познакомитесь с самым необычным памятником Петру Первому.

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