Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Экскурсия по Петропавловской крепости в мини-группе

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Экскурсия по Петропавловской крепости в мини-группе
Экскурсия по Петропавловской крепости в мини-группе
Экскурсия по Петропавловской крепости в мини-группе
Экскурсия по Петропавловской крепости в мини-группе
Экскурсия по Петропавловской крепости в мини-группе
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Вас ожидает незабываемая и многообразная экскурсия.
Петропавловская крепость это и цитадель, и тюрьма, и усыпальница, и место чеканки монет, и даже колыбель отечественного ракетостроения.
Вы выйдете на простор Невы, откуда в любое время года открывается один из красивейших видов на главную водную артерию города, узнаете про ворота смерти и тайный ход крепости, познакомитесь с самым необычным памятником Петру Первому.

Вам также сюда, если вы хотите узнать:

  • как выглядели мостовые города в 18 веке,
  • почему остров назывался Заячий,
  • легенды, сопровождающие строительство крепости,
  • сколько раз и почему горел шпиль Петропавловского собора и как он был восстановлен знаменитым крестьянином, наградой которому стала "печальная"печать,
  • историю карильона, который отказался играть новый гимн советской России,
  • почему позолоченный ангел, венчающий шпиль Петропавловского собора, так и не был заменён на позолоченную фигуру Сталина в советские времена.
  • Множество загадок-вопросов-ответов поджидает вас на этой экскурсии, которые заинтересуют любого участника экскурсии.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Экскурсия по Петропавловской крепости
Что не входит
  • Водной билет в Петропавловский собор и тюрьму.
  • Входные билеты в музейные объекты крепости, которые можно посетить самостоятельно после экскурсии
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иоановский мост, Петропавловская крепость
Завершение: Петропавловская крепость
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.
  • Билеты в Петропавловский собор и тюрьму Трубецкого бастиона оплачиваются дополнительно (взрослый билет 550 рублей, детский билет 250 рублей).
  • Пожалуйста, одевайтесь по погоде, в крепости часто бывает ветрено и сыро

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