Петропавловская крепость — место, где начиналась история города. На экскурсии в мини-группе вы исследуете фортецию и услышите её легенды. Выясните, почему Петропавловский собор стал царской усыпальницей и символом постпетровской эпохи. Мы раскроем, как архитектура, история России и судьбы монархов сошлись именно в этой точке.
Описание экскурсии
Иоанновский равелин. Осмотрим первые укрепления крепости и вы услышите легенду о закладном камне Петербурга.
Петровские ворота. Обсудим символику этого объекта.
Памятник Петру I работы Михаила Шемякина. Сравним скульптуру с более привычным образом Петра — Медным всадником.
Петропавловский собор. Осмотрим внутреннее убранство собора и царские захоронения. Вы выясните, почему ангел на шпиле стал хранителем города.
Комендантский дом и кладбище. Мы расскажем о службе и судьбах комендантов крепости.
Нарышкин бастион. Станем свидетелями традиционного полуденного выстрела и разберёмся в его истории.
Вы узнаете:
- Почему Петропавловский собор так не похож на традиционные православные церкви
- Почему Пётр I пошёл против традиций и заказал для собора необычный алтарь
- Почему могила Петра I находится у южного входа, а не в алтаре
- Как происходило перезахоронение Николая II и почему оно вызвало столько споров
- Почему в соборе нет гробниц Петра II и Ивана VI и где они похоронены
- Как в Петропавловском соборе пересеклись традиции православного звона и европейского карильона
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются билеты в Петропавловский собор — 700 ₽ с чел. (учащиеся и пенсионеры — 450 ₽)
- Материал экскурсии будет интересен путешественникам старше 9 лет
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Петропавловской крепости
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 27 туристов
В нашем экскурсионном бюро работают только аккредитованные гиды, влюблённые в Петербург. Харизматичные и знающие город досконально, они откроют вам Северную столицу на пешеходных, автомобильных, автобусных или водных экскурсиях.Задать вопрос
