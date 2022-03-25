Экскурсия по Санкт-Петербургской хоральной синагоге

Посетить закрытые залы синагоги и познакомиться с миром еврейской культуры

5
1 отзыв
Индивидуальная
Это экскурсию я проведу для вас не только как гид, но и как член еврейской общины.

Мы осмотрим залы синагоги — в том числе те, которые не доступны сторонним посетителям.

В разговоре затронем множество тем: от устройства этого сооружения до повседневной жизни общины; а я постараюсь сделать ваше знакомство с еврейской культурой глубоким и интересным.
Экскурсия по Санкт-Петербургской хоральной синагоге
Экскурсия по Санкт-Петербургской хоральной синагоге
Экскурсия по Санкт-Петербургской хоральной синагоге
Экскурсия по Санкт-Петербургской хоральной синагоге
Экскурсия по Санкт-Петербургской хоральной синагоге
Экскурсия по Санкт-Петербургской хоральной синагоге
Экскурсия по Санкт-Петербургской хоральной синагоге
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Синагога от дверей до верхний галерей

Экскурсия начнётся в камерной малой синагоге, затем мы пройдем в просторный зал большой синагоги (обсудим, почему они оказались рядом!). Полюбуемся видом с женских галерей: вы рассмотрите витражи и раскроете тайны большой люстры. В завершение пройдем в венчальный зал и поговорим о традициях еврейской свадьбы; вы узнаете о тонкостях составления брачного договора и раз и навсегда разберетесь с тем, сколько колец на еврейской свадьбе.

Подробно о еврейской культуре

Сидя на деревянных исторических скамьях, вы погрузитесь в мир еврейской общины, услышите о ее истории — в мире и в Петербурге.
Я расскажу об устройстве синагоги, о том, когда появились первые такие сооружения и в чем их отличие от храма. И отдельно — самое любопытное об архитектуре Петербужской хоральной синагоги, возведенной в мавританском стиле.
Обязательно поговорим о повседневной жизни общины. Как строится еврейский календарь, какие праздники отмечают, какие традиции соблюдают и сегодня — рассказов по этой теме очень много, поэтому я буду рада вопросам и постараюсь ориентироваться на ваши интересы.

Организационные детали

Экскурсию можно провести и для большего числа человек (до 30), детали уточняйте в переписке.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Лермонтовский проспект, 2
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
25 мар 2022
Благодаря экскурсоводу Инне время экскурсии пролетело быстро, очень познавательно, интересно и оставило желание задуматься о вечном.

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