Что вас ожидает

Синагога от дверей до верхний галерей

Экскурсия начнётся в камерной малой синагоге, затем мы пройдем в просторный зал большой синагоги (обсудим, почему они оказались рядом!). Полюбуемся видом с женских галерей: вы рассмотрите витражи и раскроете тайны большой люстры. В завершение пройдем в венчальный зал и поговорим о традициях еврейской свадьбы; вы узнаете о тонкостях составления брачного договора и раз и навсегда разберетесь с тем, сколько колец на еврейской свадьбе.

Подробно о еврейской культуре

Сидя на деревянных исторических скамьях, вы погрузитесь в мир еврейской общины, услышите о ее истории — в мире и в Петербурге.

Я расскажу об устройстве синагоги, о том, когда появились первые такие сооружения и в чем их отличие от храма. И отдельно — самое любопытное об архитектуре Петербужской хоральной синагоги, возведенной в мавританском стиле.

Обязательно поговорим о повседневной жизни общины. Как строится еврейский календарь, какие праздники отмечают, какие традиции соблюдают и сегодня — рассказов по этой теме очень много, поэтому я буду рада вопросам и постараюсь ориентироваться на ваши интересы.

Организационные детали

Экскурсию можно провести и для большего числа человек (до 30), детали уточняйте в переписке.