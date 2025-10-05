Вы побываете не просто в музее — вы отправитесь в конспиративную квартиру в историческом районе Пески, где когда-то Сталин и Ленин скрывались от ареста. Узнаете о трагических судьбах маленьких людей на фоне разворачивающейся большой политики. И конечно, проникнетесь повседневным бытом квалифицированного рабочего до революции.
Описание билета
- Вы побываете в квартире семьи первой жены Сталина — Светланы Аллилуевой
- Изучите сохранившиеся интерьеры
- Осмотрите памятные вещи той эпохи: камины и печи, чайники и столовые приборы, кровать, на которой ночевал Ленин
И конечно, узнаете:
- о доходных дома в Петербурге, их устройстве и быте
- семье Аллилуевых
- исторических событиях 1917 года, происходивших непосредственно в этой квартире
- исторических личностях Ленина, Зиновьева, Сталина
Организационные детали
- Входные билеты в музей включены в стоимость экскурсии
- За доплату по желанию после экскурсии можно заказать чаепитие с морковным чаем — излюбленным напитком вождя мирового пролетариата
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Площадь Восстания
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 5677 туристов
Меня зовут Максим, я работаю гидом 4 года, люблю это и не собираюсь прекращать. Представляю дружную команду гидов. Каждый день мы узнаем что-то новое о Петербурге и делимся этим с гостями. Наша цель — сделать экскурсию не только познавательной, но и весёлой. Поэтому выбирая нас, вы выбираете ещё и хорошее настроение!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
5 окт 2025
Была на экскурсии 4 октября.
Очень интересная экскурсия!!!
Вы попадете в историю,как только переступите порог этой квартиры.
Гид просто вас перенесет своим рассказом в ту эпоху,она с таким интересом рассказывает,с таким упоением.
Всем рекомендую посетить эту экскурсию!
А
Арина
21 сен 2025
Интересная экскурсия, экскурсовод явно погружен и увлечен темой. Спасибо за возможность вспомнить курс истории! Возможно хотелось бы увидеть продолжение экскурсии за пределами квартиры, в районе.
