Экскурсия в музей-квартиру Аллилуевых (билеты включены)

Перенестись в Петербург 1917 года и больше узнать о людях и событиях тех времён
Вы побываете не просто в музее — вы отправитесь в конспиративную квартиру в историческом районе Пески, где когда-то Сталин и Ленин скрывались от ареста. Узнаете о трагических судьбах маленьких людей на фоне разворачивающейся большой политики. И конечно, проникнетесь повседневным бытом квалифицированного рабочего до революции.
5
2 отзыва
Описание билета

  • Вы побываете в квартире семьи первой жены Сталина — Светланы Аллилуевой
  • Изучите сохранившиеся интерьеры
  • Осмотрите памятные вещи той эпохи: камины и печи, чайники и столовые приборы, кровать, на которой ночевал Ленин

И конечно, узнаете:

  • о доходных дома в Петербурге, их устройстве и быте
  • семье Аллилуевых
  • исторических событиях 1917 года, происходивших непосредственно в этой квартире
  • исторических личностях Ленина, Зиновьева, Сталина

Организационные детали

  • Входные билеты в музей включены в стоимость экскурсии
  • За доплату по желанию после экскурсии можно заказать чаепитие с морковным чаем — излюбленным напитком вождя мирового пролетариата
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Площадь Восстания
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 5677 туристов
Меня зовут Максим, я работаю гидом 4 года, люблю это и не собираюсь прекращать. Представляю дружную команду гидов. Каждый день мы узнаем что-то новое о Петербурге и делимся этим с гостями. Наша цель — сделать экскурсию не только познавательной, но и весёлой. Поэтому выбирая нас, вы выбираете ещё и хорошее настроение!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
И
Ирина
5 окт 2025
Была на экскурсии 4 октября.
Очень интересная экскурсия!!!
Вы попадете в историю,как только переступите порог этой квартиры.
Гид просто вас перенесет своим рассказом в ту эпоху,она с таким интересом рассказывает,с таким упоением.
Всем рекомендую посетить эту экскурсию!
А
Арина
21 сен 2025
Интересная экскурсия, экскурсовод явно погружен и увлечен темой. Спасибо за возможность вспомнить курс истории! Возможно хотелось бы увидеть продолжение экскурсии за пределами квартиры, в районе.

