Посетите самый большой в мире музей 🖼 Русского искусства. В величественных декорациях Михайловского дворца вашему вниманию предстанут шедевры древнерусской иконописи XII-XVII веков, а также шедевры живописи и скульптуры XVIII-XIX веков.
Вы узнаете об истории 📖 создания дворца и основании музея и о том, как со временем менялось изобразительное искусство в Российской Империи. Увидите знаменитые полотна русских живописцев такие как: "Последний день Помпеи" Брюллова, "Девятый вал" Айвазовского, "Бурлаки на Волге" Репина, "Явление Хреста народу" Иванова «Витязь на распутье» Васнецова и многое другое.
Что входит
Что не входит
Входные билеты в музей:
50р - дети до 16 лет
200р - пенсионеры
250р - студенты
400р - взрослые
Начало
🚩 Площадь искусств, около памятника Пушкину
Место завершения
🏁 Михайловский дворец
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.