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Экскурсия в Русский Музей

Елизавета Г.
Елизавета Г. – Гид из Санкт-Петербурга
Экскурсия в Русский Музей
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • ☀️Однодневная
  • 🏛История и архитектура
  • ☃️Зимняя
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🖼Музеи
  • 🙍‍♂️Подходит для подростков
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 3 100 ₽ за экскурсию

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Экскурсия в Русский Музей
Экскурсия в Русский Музей

Что вы увидите

  • Площадь искусств
  • Михайловский дворец
  • Русский музей
Посетите самый большой в мире музей 🖼 Русского искусства. В величественных декорациях Михайловского дворца вашему вниманию предстанут шедевры древнерусской иконописи XII-XVII веков, а также шедевры живописи и скульптуры XVIII-XIX веков.
Вы узнаете об истории 📖 создания дворца и основании музея и о том, как со временем менялось изобразительное искусство в Российской Империи. Увидите знаменитые полотна русских живописцев такие как: "Последний день Помпеи" Брюллова, "Девятый вал" Айвазовского, "Бурлаки на Волге" Репина, "Явление Хреста народу" Иванова «Витязь на распутье» Васнецова и многое другое.
Что входит
    Что не входит
    • Входные билеты в музей:
    • 50р - дети до 16 лет
    • 200р - пенсионеры
    • 250р - студенты
    • 400р - взрослые
    Начало
    🚩 Площадь искусств, около памятника Пушкину
    Место завершения
    🏁 Михайловский дворец
    Экскурсия в Русский Музей
    Экскурсия в Русский Музей

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Елизавета Г.
    Елизавета Г.
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