Посетите самый большой в мире музей 🖼 Русского искусства. В величественных декорациях Михайловского дворца вашему вниманию предстанут шедевры древнерусской иконописи XII-XVII веков, а также шедевры живописи и скульптуры XVIII-XIX веков.

Вы узнаете об истории 📖 создания дворца и основании музея и о том, как со временем менялось изобразительное искусство в Российской Империи. Увидите знаменитые полотна русских живописцев такие как: "Последний день Помпеи" Брюллова, "Девятый вал" Айвазовского, "Бурлаки на Волге" Репина, "Явление Хреста народу" Иванова «Витязь на распутье» Васнецова и многое другое.