Вы отправитесь в сердце дипломатического Петербурга — Константиновский дворец в Стрельне. Когда-то отсюда Пётр грозил шведам, а сегодня правительство проводит дипломатические переговоры мирового уровня и встречи без галстуков. Вы узнаете, какие идеи создателя дворца после восстановления воплотились в жизнь, и услышите историю появления памятника «Царская охота».

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Описание экскурсии

Некогда забытый и неоднократно разрушенный, сегодня дворец сочетает в себе точную копию исторических интерьеров и современных технологий, удивительным образом скрытых от глаз.

Вы посетите залы Путевого дворца, где принимаются важные для страны решения. Познакомитесь с особой и многообещающей судьбой дворца и узнаете, как он возродился и как в нём воплотились в жизнь почти все идеи его создателя. Полюбуетесь Орловскими воротами и услышите необычную историю памятника «Царская охота».

Организационные детали