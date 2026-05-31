Вы отправитесь в сердце дипломатического Петербурга — Константиновский дворец в Стрельне.
Когда-то отсюда Пётр грозил шведам, а сегодня правительство проводит дипломатические переговоры мирового уровня и встречи без галстуков.
Вы узнаете, какие идеи создателя дворца после восстановления воплотились в жизнь, и услышите историю появления памятника «Царская охота».
Когда-то отсюда Пётр грозил шведам, а сегодня правительство проводит дипломатические переговоры мирового уровня и встречи без галстуков.
Вы узнаете, какие идеи создателя дворца после восстановления воплотились в жизнь, и услышите историю появления памятника «Царская охота».
Описание экскурсии
Некогда забытый и неоднократно разрушенный, сегодня дворец сочетает в себе точную копию исторических интерьеров и современных технологий, удивительным образом скрытых от глаз.
Вы посетите залы Путевого дворца, где принимаются важные для страны решения. Познакомитесь с особой и многообещающей судьбой дворца и узнаете, как он возродился и как в нём воплотились в жизнь почти все идеи его создателя. Полюбуетесь Орловскими воротами и услышите необычную историю памятника «Царская охота».
Организационные детали
- Дополнительные расходы: билет в Константиновский дворец, стоимость может меняться от 600 до 1000 руб. в зависимости от выбранной даты и маршрута проведения экскурсии, точную стоимость на конкретную дату можно уточнить при бронировании.
- Обратите внимание: Константиновский дворец является режимным объектом и оставляет за собой право изменить маршрут экскурсии, а также отказать в посещении в дни государственных мероприятий
- Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне или микроавтобусе в зависимости от количества человек
- С вами буду я или другой гид из нашей команды. По дороге из Петербурга до Стрельны по желанию будем делать остановки с рассказами.
- Экскурсию по Константиновскому дворцу проведёт сотрудник резиденции
в субботу и воскресенье в 11:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от Казанского собора
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 3559 туристов
Художник, поэт, гид и коренной житель Петербурга, влюблённый в свой город. Провожу лёгкие по восприятию экскурсии без изнуряющих дат и скучных фактов. Я видел Петербург тысячи раз, люблю этот город по-своему
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Константиновский дворец великолепен. Огромное спасибо за доставленное удовольствие на экскурсии.
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О
Содержательный рассказ экскурсовода, мини группа отличный формат
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М
Все было отлично.
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