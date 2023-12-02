Из Петербурга - в Константиновский дворец

Побывать в месте с остросюжетной судьбой, где принимаются важные дипломатические решения

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Вы отправитесь в сердце дипломатического Петербурга — Константиновский дворец в Стрельне.

Когда-то отсюда Пётр грозил шведам, а сегодня правительство проводит дипломатические переговоры мирового уровня и встречи без галстука.

Вы узнаете, какие идеи создателя дворца после восстановления воплотились в жизнь, и услышите историю появления памятника «Царская охота».
Из Петербурга - в Константиновский дворец
Из Петербурга - в Константиновский дворец
Из Петербурга - в Константиновский дворец
Из Петербурга - в Константиновский дворец
Из Петербурга - в Константиновский дворец
Из Петербурга - в Константиновский дворец
Из Петербурга - в Константиновский дворец
Из Петербурга - в Константиновский дворец
Ближайшие даты:
2
дек
9
дек
10
дек
16
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17
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2 600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Некогда забытый и неоднократно разрушенный, сегодня дворец сочетает в себе точную копию исторических интерьеров и современных технологий, удивительным образом скрытых от глаз.

Вы посетите залы Путевого дворца, где принимаются важные для страны решения. Познакомитесь с особой и многообещающей судьбой дворца и узнаете, как он возродился и как в нём воплотились в жизнь почти все идеи его создателя. Полюбуетесь Орловскими воротами и услышите необычную историю памятника «Царская охота».

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: билет в Константиновский дворец — 600 руб. /чел.
  • Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне или микроавтобусе в зависимости от количества человек
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды. По дороге из Петербурга до Стрельны по желанию будем делать остановки с рассказами.
  • Экскурсию по Константиновскому дворцу проведёт сотрудник резиденции
  • Администрация Константиновского дворца оставляет за собой право заменить посещение одного зала на другой

в субботу и воскресенье в 11:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
недалеко от Казанского собора
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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