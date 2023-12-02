Побывать в месте с остросюжетной судьбой, где принимаются важные дипломатические решения
Вы отправитесь в сердце дипломатического Петербурга — Константиновский дворец в Стрельне.
Когда-то отсюда Пётр грозил шведам, а сегодня правительство проводит дипломатические переговоры мирового уровня и встречи без галстука.
Вы узнаете, какие идеи создателя дворца после восстановления воплотились в жизнь, и услышите историю появления памятника «Царская охота».
Когда-то отсюда Пётр грозил шведам, а сегодня правительство проводит дипломатические переговоры мирового уровня и встречи без галстука.
Вы узнаете, какие идеи создателя дворца после восстановления воплотились в жизнь, и услышите историю появления памятника «Царская охота».
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Некогда забытый и неоднократно разрушенный, сегодня дворец сочетает в себе точную копию исторических интерьеров и современных технологий, удивительным образом скрытых от глаз.
Вы посетите залы Путевого дворца, где принимаются важные для страны решения. Познакомитесь с особой и многообещающей судьбой дворца и узнаете, как он возродился и как в нём воплотились в жизнь почти все идеи его создателя. Полюбуетесь Орловскими воротами и услышите необычную историю памятника «Царская охота».
Организационные детали
- Дополнительные расходы: билет в Константиновский дворец — 600 руб. /чел.
- Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне или микроавтобусе в зависимости от количества человек
- С вами буду я или другой гид из нашей команды. По дороге из Петербурга до Стрельны по желанию будем делать остановки с рассказами.
- Экскурсию по Константиновскому дворцу проведёт сотрудник резиденции
- Администрация Константиновского дворца оставляет за собой право заменить посещение одного зала на другой
в субботу и воскресенье в 11:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- недалеко от Казанского собора
- Когда и сколько длится?
- Когда: в субботу и воскресенье в 11:00Экскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 2212 туристов
Художник, поэт, гид и коренной житель Петербурга, влюблённый в свой город. Провожу лёгкие по восприятию экскурсии без изнуряющих дат и скучных фактов. Я видел Петербург тысячи раз, люблю этот город по-своему — по-ленинградски, без мишуры Невского и без мусора у дворцов после бесконечных праздников. За годы работы у меня появилась надёжная команда гидов, которые так же любят наш город. Главные принципы нашей работы — это комфортные и интересные экскурсии на хороших машинах и без очередей.
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