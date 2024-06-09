Представляем вашему вниманию интересную индивидуальную экскурсию в один из старейших пригородов Санкт-Петербурга — Стрельну.
Мы поговорим об истории основания Стрельны, её взлетах и падениях, о месте, которое должно было стать «русским Версалем».
Стрельна могла занять место Петергофа и сегодня быть «Столицей фонтанов», однако несовершенная система подачи воды изменила планы Петра.
Мы поговорим об истории основания Стрельны, её взлетах и падениях, о месте, которое должно было стать «русским Версалем».
Стрельна могла занять место Петергофа и сегодня быть «Столицей фонтанов», однако несовершенная система подачи воды изменила планы Петра.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что вас ожидает:
- Часть пути мы проделаем по Петергофской дороге, которая славиться своими достопримечательностями. Среди них можно выделить: усадьбу Шереметева "Александрино", дачу Дашковой "Кирьяново", дачу Воронцова "Новознаменка"
- Вы посетите Константиновский дворец - беспрецедентный проект современности. Всего за 18 месяцев дворец и парк превратили в сказку! Мы пройдем по анфиладе парадных залов, увидим кухню в голландском стиле, кабинет под крышей в морском стиле, который выглядит словно рубка капитана корабля, плывущего на встречу морю и солнцу… Самое уникальное в этом дворце то, что в нем совместили музей и дворец конгрессов, где происходят встречи руководства страны на самом высоком уровне
- Вы загляните в путевой дворец Петра I, который чудом сохранился до наших дней. В нем отдыхал Петр Первый по пути в Кронштадт и другие венценосные особы
- В теплое время года у вас будет возможность совершить прогулку по Константиновскому парку (в составе экскурсионной группы, все же это режимный объект). Вы прогуляетесь к скульптурной композиции «Царская прогулка» которая, вызывает бурю эмоций и сделаете свои выводы о ее достоинствах и недостатках, а также вспомните ее создателя архитектора Михаила Шемякина
- Но не только Константиновским дворцом и Путевым дворцом Петра I славна Стрельна. В завершении экскурсии, мы совершим прогулку (уже в составе своей компании) по чудесному и живописному Орловскому парку
- История парка началась в 1833 году, Это - бывшая загородная усадьба Алексея Федоровича и Натальи Александровны Орловых и их предков
- Алексей Орлов был внебрачным сыном Федора Орлова, который вместе со своими братьями участвовал в подготовке дворцового переворота в 1762 году. В результате тех событий Екатерина свергла своего мужа Петра III с престола и стала императрицей. Мы увидим, находящиеся в различной степени сохранности, строения в Орловском парке:
- Конюшенный двор
- Башню-руину
- Здание оранжерей
- Каменный готический колодец с чугунным подъемником в виде «журавля»
- Постаменты для скульптур Клодта
- И просто насладимся чудесными видами
Описание экскурсии
Петергофская дорога Часть пути мы проделаем по Петергофской дороге, которая славиться своими достопримечательностями. Среди них можно выделить: усадьбу Шереметьева «Александрино», дачу Дашковой «Кирьяново», дачу Воронцова «Новознаменка». Мы поговорим об истории основания Стрельны, ее взлетах и падениях, о месте которое должно было стать «русским Версалем», но не стало. Мы проедем по Петергофскому шоссе, вдоль которого располагалось множество старинных дач, некоторые сохранились до сих пор. Мы увидим почтовую станцию, которую застал еще Александр Сергеевич Пушкин, увидим, где проходит самый длинный трамвайный маршрут №36. В настоящее время в Стрельне работают несколько музейных комплексов, безусловно достойных Вашего внимания:
Государственный комплекс Дворец Конгрессов, включающий в себя воссозданный парадный Константиновский дворец, в котором находятся апартаменты Президента РФ и залы для встреч.
Путевой дворец Петра I — небольшое, но подлинное деревянное здание, построенное в 1716 году. Константиновский дворец Беспрецедентный проект современности. Всего за 18 месяцев дворец и парк превратили в сказку! Мы пройдем по анфиладе парадных залов, увидим кухню в голландском стиле, кабинет под крышей в морском стиле, который выглядит словно рубка капитана корабля, плывущего на встречу морю и солнцу… Самое уникальное в этом дворце то, что в нем совместили музей и дворец конгрессов, где происходят встречи руководства страны на самом высоком уровне. Путевой дворец Петра I При желании, вы загляните в путевой дворец Петра I, который чудом сохранился до наших дней. В нем отдыхал Петр Первый по пути в Кронштадт и другие венценосные особы. Прогулка по Константиновскому парку В теплое время года у вас будет возможность совершить прогулку по Константиновскому парку (в составе экскурсионной группы, поскольку — это режимный объект). Вы прогуляетесь по Константиновскому Парку, подойдете к скульптурной композиции «Царская прогулка», которая вызывает бурю эмоций и сделаете свои выводы о ее достоинствах и недостатках, а также вспомните ее создателя архитектора Михаила Шемякина. Дегустация вин Как дополнительная опция — можно заказать дегустацию вин из подвалов Константиновского Дворца (минимальная группа — 6 человек, или нужно оплачивать полную стоимость за 6 человек. Пример дегустации «Стандарт» (есть другие предложения): 0,05 Дивноморское «Восточный склон», белое сухое. Россия. 0,05 Усадьба Маркохт Кюве №1, красное сухое. Россия. 0,03 Шато Дересла «Токай Ассу» 5 пут. Венгрия. 0,1 Минеральная вода в ассортименте. Цена за человека: 1500 руб. Минимальное количество гостей — 6 человек Прогулка по Орловскому парку Но не только Константиновским дворцом и Путевым дворцом Петра I славна Стрельна. В завершении экскурсии, мы совершим прогулку (уже в составе своей компании) по чудесному и живописному Орловскому парку. История парка началась в 1833 году. Это — бывшая загородная усадьба Алексея Федоровича и Натальи Александровны Орловых и их предков. Алексей Орлов был внебрачным сыном Федора Орлова, который вместе со своими братьями участвовал в подготовке дворцового переворота в 1762 году. В результате тех событий Екатерина свергла своего мужа Петра III с престола и стала императрицей. Мы увидим, находящиеся в различной степени сохранности, строения в Орловском парке:.
Путевой дворец Петра I — небольшое, но подлинное деревянное здание, построенное в 1716 году. Константиновский дворец Беспрецедентный проект современности. Всего за 18 месяцев дворец и парк превратили в сказку! Мы пройдем по анфиладе парадных залов, увидим кухню в голландском стиле, кабинет под крышей в морском стиле, который выглядит словно рубка капитана корабля, плывущего на встречу морю и солнцу… Самое уникальное в этом дворце то, что в нем совместили музей и дворец конгрессов, где происходят встречи руководства страны на самом высоком уровне. Путевой дворец Петра I При желании, вы загляните в путевой дворец Петра I, который чудом сохранился до наших дней. В нем отдыхал Петр Первый по пути в Кронштадт и другие венценосные особы. Прогулка по Константиновскому парку В теплое время года у вас будет возможность совершить прогулку по Константиновскому парку (в составе экскурсионной группы, поскольку — это режимный объект). Вы прогуляетесь по Константиновскому Парку, подойдете к скульптурной композиции «Царская прогулка», которая вызывает бурю эмоций и сделаете свои выводы о ее достоинствах и недостатках, а также вспомните ее создателя архитектора Михаила Шемякина. Дегустация вин Как дополнительная опция — можно заказать дегустацию вин из подвалов Константиновского Дворца (минимальная группа — 6 человек, или нужно оплачивать полную стоимость за 6 человек. Пример дегустации «Стандарт» (есть другие предложения): 0,05 Дивноморское «Восточный склон», белое сухое. Россия. 0,05 Усадьба Маркохт Кюве №1, красное сухое. Россия. 0,03 Шато Дересла «Токай Ассу» 5 пут. Венгрия. 0,1 Минеральная вода в ассортименте. Цена за человека: 1500 руб. Минимальное количество гостей — 6 человек Прогулка по Орловскому парку Но не только Константиновским дворцом и Путевым дворцом Петра I славна Стрельна. В завершении экскурсии, мы совершим прогулку (уже в составе своей компании) по чудесному и живописному Орловскому парку. История парка началась в 1833 году. Это — бывшая загородная усадьба Алексея Федоровича и Натальи Александровны Орловых и их предков. Алексей Орлов был внебрачным сыном Федора Орлова, который вместе со своими братьями участвовал в подготовке дворцового переворота в 1762 году. В результате тех событий Екатерина свергла своего мужа Петра III с престола и стала императрицей. Мы увидим, находящиеся в различной степени сохранности, строения в Орловском парке:.
Конюшенный двор • Башню-руину • Здание оранжерей • Каменный готический колодец с чугунным подъемником в виде «журавля» • Постаменты для скульптур Клодта. И просто насладимся чудесными видами! Можно совместить (по договоренности с гидом) экскурсию в Стрельну с посещением других царских резиденций, таких как: 1. Петергоф (Нижний парк с множеством фонтанов, Большим Петергофским дворцом и множеством малых) 2. Петергоф (парк Александрия, посещение дворца «Коттедж» и «Фермерский Дворец» 3. Ораниенбаум 4. Кронштадт.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Часть пути мы проделаем по Петергофской дороге, которая славиться своими достопримечательностями. Среди них можно выделить: усадьбу Шереметева "Александрино", дачу Дашковой "Кирьяново", дачу Воронцова "Новознаменка"
- Вы посетите Константиновский дворец - беспрецедентный проект современности. Всего за 18 месяцев дворец и парк превратили в сказку! Мы пройдем по анфиладе парадных залов, увидим кухню в голландском стиле, кабинет под крышей в морском стиле, который выглядит словно рубка капитана корабля, плывущего на встречу морю и солнцу… Самое уникальное в этом дворце то, что в нем совместили музей и дворец конгрессов, где происходят встречи руководства страны на самом высоком уровне
- Вы загляните в путевой дворец Петра I, который чудом сохранился до наших дней. В нем отдыхал Петр Первый по пути в Кронштадт и другие венценосные особы
- В теплое время года у вас будет возможность совершить прогулку по Константиновскому парку (в составе экскурсионной группы, все же это режимный объект). Вы прогуляетесь к скульптурной композиции «Царская прогулка» которая, вызывает бурю эмоций и сделаете свои выводы о ее достоинствах и недостатках, а также вспомните ее создателя архитектора Михаила Шемякина
- Но не только Константиновским дворцом и Путевым дворцом Петра I славна Стрельна. В завершении экскурсии, мы совершим прогулку (уже в составе своей компании) по чудесному и живописному Орловскому парку
- История парка началась в 1833 году, Это - бывшая загородная усадьба Алексея Федоровича и Натальи Александровны Орловых и их предков
- Алексей Орлов был внебрачным сыном Федора Орлова, который вместе со своими братьями участвовал в подготовке дворцового переворота в 1762 году. В результате тех событий Екатерина свергла своего мужа Петра III с престола и стала императрицей. Мы увидим, находящиеся в различной степени сохранности, строения в Орловском парке:
- Конюшенный двор
- Башню-руину
- Здание оранжерей
- Каменный готический колодец с чугунным подъемником в виде «журавля»
- Постаменты для скульптур Клодта
- И просто насладимся чудесными видами
Что включено
- Услуги профессионального экскурсовода
- Транспортное обслуживание
- Встреча в отеле и доставка обратно в отель
Что не входит в цену
- Обед
- Билеты в музеи (по желанию), проход на форт Константин - 150 рублей за человека (в том числе для гида)
- Билеты на катер (по желанию)
- Указанная стоимость для группы до 4-х человек. Если вас больше - доплата за минивэн или автобус
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности с гидом
Завершение: По договоренности с гидом, возможно около Вашего отеля /в аэропорту/ на вокзале
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- Заедем за вами в любое условленное место и отвезём обратно
- Можем менять программу в зависимости от ваших предпочтений, например, по договоренности с гидом экскурсию можно дополнить посещением Петергофа или Ораниенбаума
- Экскурсии во дворцах проводят местные экскурсоводы
- Что входит в стоимость:
- Услуги профессионального гида (путевая экскурсия и экскурсия по парку)
- Транспортное обслуживание для группы до 4-х человек. Если вас больше - нужно будет доплатить за минивэн или автобус
- Дорога до Стрельны займёт примерно 1 час - 1 час 20 минут в зависимости от места встречи и пробок на дорогах
- Что не входит в стоимость:
- Обед (по желанию)
- Билеты в парк (в том числе и для гида)
- Билеты во дворец только для гостей (покупка билетов онлайн или в кассе музея)
- Экскурсии в Константиновском дворце
- «Возрожденный замысел великого Петра» (по парадным залам Константиновского дворца)
- «Век нынешний и век минувший» (по парадным залам Константиновского дворца, с посещением официальных апартаментов Президента РФ и залов для встреч)
- «Шедевры Константиновского дворца» (знакомство с наиболее ценными предметами искусства, а также прогулка по парадным залам)
- Коллекция Константиновского дворца. Дар Алишера Усманова
- Стоимость билетов на экскурсии в Константиновский дворец в 2023 году
- Экскурсия «Возрожденный замысел великого Петра» (по парадным залам Константиновского дворца)
- Для взрослых - 500 рублей
- Для школьников, студентов и пенсионеров - 300 рублей
- Дети до 6 лет не допускаются
- Экскурсия «Век нынешний и век минувший» (по парадным залам Константиновского дворца, с посещением официальных апартаментов Президента РФ и залов для встреч)
- Для взрослых - 600 рублей
- Льготных билетов нет
- Экскурсия «Шедевры Константиновского Дворца» (знакомство с наиболее ценными предметами искусства, а также прогулка по парадным залам)
- Вход в парк происходит с экскурсионной группой. Охраной выполняется проверка, аналогичная проверке в аэропорту
- Экскурсии по парку «Русская Версалия» 6+
- Экскурсия предоставляет уникальную возможность совершить прогулку по аллеям и вдоль каналов возрожденного Нижнего парка - одного из первых регулярных парков России, осмотреть романтические гроты Константиновского дворца, полюбоваться панорамой Финского залива. Экскурсия проводится в весенне-летний период
- Покупка билетов на экскурсии по Константиновскому парку возможна только в кассе экскурсионного бюро
- Стоимость билетов: 500 руб., льготный билет - 300 руб
- Режим работы Константиновского дворца в 2023 году
- Экскурсии проводятся с 10:00 до 18:00
- Выходной день - среда
- Кассы работают до 16:00
- Экскурсии во дворце проводят только местные экскурсоводы и только в составе групп. Дворец может быть закрыт в дни проведения официальных мероприятий. Уточняйте у Вашего экскурсовода возможность экскурсии в выбранный вами день
- Часы работы кассы с 10.00-16.00. Выходной день-среда
- Одевайте удобную одежду и обувь. Не забудьте зонтик
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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