Петергофская дорога Часть пути мы проделаем по Петергофской дороге, которая славиться своими достопримечательностями. Среди них можно выделить: усадьбу Шереметьева «Александрино», дачу Дашковой «Кирьяново», дачу Воронцова «Новознаменка». Мы поговорим об истории основания Стрельны, ее взлетах и падениях, о месте которое должно было стать «русским Версалем», но не стало. Мы проедем по Петергофскому шоссе, вдоль которого располагалось множество старинных дач, некоторые сохранились до сих пор. Мы увидим почтовую станцию, которую застал еще Александр Сергеевич Пушкин, увидим, где проходит самый длинный трамвайный маршрут №36. В настоящее время в Стрельне работают несколько музейных комплексов, безусловно достойных Вашего внимания:

Государственный комплекс Дворец Конгрессов, включающий в себя воссозданный парадный Константиновский дворец, в котором находятся апартаменты Президента РФ и залы для встреч.

Путевой дворец Петра I — небольшое, но подлинное деревянное здание, построенное в 1716 году. Константиновский дворец Беспрецедентный проект современности. Всего за 18 месяцев дворец и парк превратили в сказку! Мы пройдем по анфиладе парадных залов, увидим кухню в голландском стиле, кабинет под крышей в морском стиле, который выглядит словно рубка капитана корабля, плывущего на встречу морю и солнцу… Самое уникальное в этом дворце то, что в нем совместили музей и дворец конгрессов, где происходят встречи руководства страны на самом высоком уровне. Путевой дворец Петра I При желании, вы загляните в путевой дворец Петра I, который чудом сохранился до наших дней. В нем отдыхал Петр Первый по пути в Кронштадт и другие венценосные особы. Прогулка по Константиновскому парку В теплое время года у вас будет возможность совершить прогулку по Константиновскому парку (в составе экскурсионной группы, поскольку — это режимный объект). Вы прогуляетесь по Константиновскому Парку, подойдете к скульптурной композиции «Царская прогулка», которая вызывает бурю эмоций и сделаете свои выводы о ее достоинствах и недостатках, а также вспомните ее создателя архитектора Михаила Шемякина. Дегустация вин Как дополнительная опция — можно заказать дегустацию вин из подвалов Константиновского Дворца (минимальная группа — 6 человек, или нужно оплачивать полную стоимость за 6 человек. Пример дегустации «Стандарт» (есть другие предложения): 0,05 Дивноморское «Восточный склон», белое сухое. Россия. 0,05 Усадьба Маркохт Кюве №1, красное сухое. Россия. 0,03 Шато Дересла «Токай Ассу» 5 пут. Венгрия. 0,1 Минеральная вода в ассортименте. Цена за человека: 1500 руб. Минимальное количество гостей — 6 человек Прогулка по Орловскому парку Но не только Константиновским дворцом и Путевым дворцом Петра I славна Стрельна. В завершении экскурсии, мы совершим прогулку (уже в составе своей компании) по чудесному и живописному Орловскому парку. История парка началась в 1833 году. Это — бывшая загородная усадьба Алексея Федоровича и Натальи Александровны Орловых и их предков. Алексей Орлов был внебрачным сыном Федора Орлова, который вместе со своими братьями участвовал в подготовке дворцового переворота в 1762 году. В результате тех событий Екатерина свергла своего мужа Петра III с престола и стала императрицей. Мы увидим, находящиеся в различной степени сохранности, строения в Орловском парке:.

Путевой дворец Петра I — небольшое, но подлинное деревянное здание, построенное в 1716 году. Константиновский дворец Беспрецедентный проект современности. Всего за 18 месяцев дворец и парк превратили в сказку! Мы пройдем по анфиладе парадных залов, увидим кухню в голландском стиле, кабинет под крышей в морском стиле, который выглядит словно рубка капитана корабля, плывущего на встречу морю и солнцу… Самое уникальное в этом дворце то, что в нем совместили музей и дворец конгрессов, где происходят встречи руководства страны на самом высоком уровне. Путевой дворец Петра I При желании, вы загляните в путевой дворец Петра I, который чудом сохранился до наших дней. В нем отдыхал Петр Первый по пути в Кронштадт и другие венценосные особы. Прогулка по Константиновскому парку В теплое время года у вас будет возможность совершить прогулку по Константиновскому парку (в составе экскурсионной группы, поскольку — это режимный объект). Вы прогуляетесь по Константиновскому Парку, подойдете к скульптурной композиции «Царская прогулка», которая вызывает бурю эмоций и сделаете свои выводы о ее достоинствах и недостатках, а также вспомните ее создателя архитектора Михаила Шемякина. Дегустация вин Как дополнительная опция — можно заказать дегустацию вин из подвалов Константиновского Дворца (минимальная группа — 6 человек, или нужно оплачивать полную стоимость за 6 человек. Пример дегустации «Стандарт» (есть другие предложения): 0,05 Дивноморское «Восточный склон», белое сухое. Россия. 0,05 Усадьба Маркохт Кюве №1, красное сухое. Россия. 0,03 Шато Дересла «Токай Ассу» 5 пут. Венгрия. 0,1 Минеральная вода в ассортименте. Цена за человека: 1500 руб. Минимальное количество гостей — 6 человек Прогулка по Орловскому парку Но не только Константиновским дворцом и Путевым дворцом Петра I славна Стрельна. В завершении экскурсии, мы совершим прогулку (уже в составе своей компании) по чудесному и живописному Орловскому парку. История парка началась в 1833 году. Это — бывшая загородная усадьба Алексея Федоровича и Натальи Александровны Орловых и их предков. Алексей Орлов был внебрачным сыном Федора Орлова, который вместе со своими братьями участвовал в подготовке дворцового переворота в 1762 году. В результате тех событий Екатерина свергла своего мужа Петра III с престола и стала императрицей. Мы увидим, находящиеся в различной степени сохранности, строения в Орловском парке:.

Конюшенный двор • Башню-руину • Здание оранжерей • Каменный готический колодец с чугунным подъемником в виде «журавля» • Постаменты для скульптур Клодта. И просто насладимся чудесными видами! Можно совместить (по договоренности с гидом) экскурсию в Стрельну с посещением других царских резиденций, таких как: 1. Петергоф (Нижний парк с множеством фонтанов, Большим Петергофским дворцом и множеством малых) 2. Петергоф (парк Александрия, посещение дворца «Коттедж» и «Фермерский Дворец» 3. Ораниенбаум 4. Кронштадт.