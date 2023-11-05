Побывать в дворцово-парковом комплексе, который мог бы занять место Петергофа, но
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Описание
Что вас ожидает
Петергофская дорога — аристократические окрестности Петербурга
Мы проедем часть маршрута по Петергофскому шоссе, вдоль которого располагались старинные дачи. Некоторые из них сохранились до сих пор. Вы увидите почтовую станцию, которую застал ещё А. С. Пушкин.
Константиновский дворец
Это беспрецедентный проект современности. Всего за 18 месяцев дворец и парк отреставрировали и превратили в сказку. Вы пройдёте по анфиладе парадных залов, увидите кухню в голландском интерьере и кабинет в морском стиле, который выглядит, словно рубка капитана корабля. Уникально и то, что музей соседствует с «Дворцом конгрессов», где проходят встречи руководства страны на самом высоком уровне.
Путевой дворец Петра I
При желании вы загляните в путевой дворец Петра I, который чудом сохранился до наших дней. В нём отдыхал и сам Пётр по пути в Кронштадт, и другие венценосные особы.
Константиновский парк
В тёплое время года у вас будет возможность совершить прогулку по Константиновскому парку, но только в составе экскурсионной группы, поскольку это режимный объект.
Дегустация вин (платная опция по желанию)
Вина в подвалах Большого каменного дворца начали хранить ещё в 18 веке при Петре I. Традиция продолжилась при Елизавете I — она любила десертный Токай. Екатерина II вина употребляла редко, но если это случалось, выбор падал на испанские и рейнские сорта. На экскурсии по дворцовым погребам сомелье расскажет обо всём этом, а также об истории виноделия, удачных урожаях и сортовом составе вин. Затем в дегустационном зале вы познаете азы винопития и научитесь раскрывать букеты вин.
Морские пейзажи и скульптура авторства Шемякина
Но не только дворцами славна Стрельна. Мы выйдем на берег и полюбуемся морскими пейзажами. Подойдём к скульптурной композиции «Царская прогулка»: поговорим о её достоинствах и недостатках, а также вспомним её создателя — М. Шемякина.
Орловский парк
Если позволит время, мы прогуляемся по живописному парку — бывшей загородной усадьбе Алексея Фёдоровича и Натальи Александровны Орловых и их предков. Немного истории: Алексей Орлов был внебрачным сыном Фёдора Орлова, который участвовал в подготовке дворцового переворота в 1762 году. Это событие помогло Екатерине II взойти на трон. В парке вы увидите здание оранжерей, конюшенный двор, готический колодец и многое другое.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- Заедем за вами в любое место и отвезём обратно
- Дорога до Стрельны займёт примерно 1 ч. — 1 ч. 20 мин. в зависимости от места встречи и пробок на дорогах
- Можем менять программу в зависимости от ваших предпочтений, например, экскурсию можно дополнить посещением Петергофа, Кронштадта или Ораниенбаума — условия уточняйте в переписке
- Экскурсии во дворцах проводят местные экскурсоводы
Что входит в стоимость
- Услуги профессионального гида: путевая экскурсия и экскурсия по парку
- Трансфер для группы до 4 человек. Если вас больше — нужно будет доплатить за минивэн или автобус.
Оплачивается дополнительно
- Обед (по желанию)
- Билеты в парк (в том числе для гида): 500 руб. /взрослый, 300 руб. /льготный
- Билеты во дворец — только для гостей (можно купить онлайн или в кассе музея). Выходной день — среда. Дворец может быть закрыт в дни проведения официальных мероприятий. Уточняйте возможность экскурсии в выбранный вами день.
- Винная дегустация. Пример дегустации «Стандарт» (есть и другие предложения): 0,05 Дивноморское «Восточный склон», белое сухое, Россия; 0,05 Усадьба Маркохт Кюве № 1, красное сухое, Россия; 0,03 Шато Дересла «Токай Ассу» 5 пут, Венгрия; 0,1 минеральная вода в ассортименте. Стоимость: 1500 руб. /чел. Обратите внимание, дегустация проводится только при наборе группы 6 человек. При желании посетить дегустацию в меньшем составе вы можете доплатить нужную сумму.
Варианты экскурсий в Константиновский дворец и их стоимость
- «Возрождённый замысел Великого Петра» по парадным залам: для взрослых — 500 руб., для школьников, студентов и пенсионеров — 300 руб., дети до 6 лет не допускаются
- «Век нынешний и век минувший» по парадным залам с посещением официальных апартаментов президента РФ и залов для встреч: для взрослых — 600 руб., льготных билетов нет, дети до 6 лет не допускаются
- «Шедевры Константиновского дворца», знакомство с наиболее ценными предметами искусства + прогулка по парадным залам: для взрослых — 500 руб., льготных билетов нет, дети до 6 лет не допускаются
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в любой точке Петербурга
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.