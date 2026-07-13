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Стрельна - несостоявшееся величие

Побывать в дворцово-парковом комплексе, который мог бы занять место Петергофа, но
Отправляемся в Стрельну — один из старейших пригородов Санкт-Петербурга, который лишь волей случая не стал Русской Версалией. Мы поговорим об основании Стрельны, её взлётах и падениях. Вы поймёте, почему она всё же не стала столицей фонтанов, уступив это место Петергофу. Но вместе с тем насладитесь красотой дворцов и парка без толп туристов. А ещё при желании продегустируете вина.
4.5
6 отзывов
Стрельна - несостоявшееся величие
Стрельна - несостоявшееся величие
Стрельна - несостоявшееся величие

Описание экскурсии

Петергофская дорога — аристократические окрестности Петербурга

Мы проедем часть маршрута по Петергофскому шоссе, вдоль которого располагались старинные дачи. Некоторые из них сохранились до сих пор. Вы увидите почтовую станцию, которую застал ещё А. С. Пушкин.

Константиновский дворец

Это беспрецедентный проект современности. Всего за 18 месяцев дворец и парк отреставрировали и превратили в сказку. Вы пройдёте по анфиладе парадных залов, увидите кухню в голландском интерьере и кабинет в морском стиле, который выглядит, словно рубка капитана корабля. Уникально и то, что музей соседствует с «Дворцом конгрессов», где проходят встречи руководства страны на самом высоком уровне.

Не только частные усадьбы украшали Петергофскую дорогу, напоминавшую со времен Петра I дорогу «из Версаля в Париж», но также и культовые постройки. Подъезжая из столицы к Стрельне, путешественники уже издали замечали среди зелени окружающих садов и полей золотые кресты и главки церквей.

Константиновский парк

В тёплое время года у вас будет возможность совершить прогулку по Константиновскому парку, но только в составе экскурсионной группы, поскольку это режимный объект.

Парк «Александрия»

Дворцово-парковый комплекс назвали по имени Александры Фёдоровны — любимой супруги Николая I. Мы поговорим о том, как император отдыхал здесь от государственных дел в кругу близких. Вы узнаете, что любила на завтрак жена императора, во что играли императорские дети и не только.
Также вы увидите готические строения: ажурную капеллу и колодец без воды. Познакомитесь с историей Коттеджа и Фермерского дворца. Мы прогуляемся к заливу, пройдём по руинному мосту, покормим уток. И, если позволит погода, полюбуемся романтическим видом на Петергоф и Кронштадт.

По желанию мы можем добавить в программу Троице-Сергиеву пустынь — мужской монастырь, основанный ещё в 1735 году императрицей Анной Иоанновной. Именно здесь в день дворцового переворота Екатерина II ожидала письменного отречения Петра III. И здесь же настоятелем был архимандрит Игнатий Малышев, который участвовал в разработке проекта Спаса-на-Крови в Петербурге.
Вы узнаете о глубокой истории Пустыни, увидите, а при желании — и посетите сохранившиеся храмы, Мы поговорим о знаменитых людях, которые нашли свой последний приют на очень престижном (в своё время) кладбище монастыря.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
  • Заедем за вами в любое место и отвезём обратно
  • Дорога до Стрельны займёт примерно 1 ч. — 1 ч. 20 мин. в зависимости от места встречи и пробок на дорогах
  • Можем менять программу в зависимости от ваших предпочтений, например, экскурсию можно дополнить посещением Петергофа, Кронштадта или Ораниенбаума — условия уточняйте в переписке
  • По желанию можно посетить Коттедж или Фермерский дворец. Потребуется доплата за продление времени экскурсии и покупка билетов во дворцы
  • Экскурсии во дворцах проводят местные экскурсоводы

Что входит в стоимость

  • Услуги профессионального гида: путевая экскурсия и экскурсия по парку
  • Трансфер для группы до 4 человек. Если вас больше — нужно будет доплатить за минивэн или автобус.

Оплачивается дополнительно

  • Вход в парк «Александрия» — 350 рублей за взрослого. 200 рублей за учащихся 14-18 лет. Бесплатно для детей до 14 лет
  • Обед (по желанию)
  • Билеты в парк (в том числе для гида): 500 руб. /взрослый, 300 руб. /льготный
  • Билеты во дворец — только для гостей (можно купить онлайн или в кассе музея). Выходной день — среда. Дворец может быть закрыт в дни проведения официальных мероприятий. Уточняйте возможность экскурсии в выбранный вами день.

Варианты экскурсий в Константиновский дворец и их стоимость

  • «Возрождённый замысел Великого Петра» по парадным залам: для взрослых — 500 руб., для школьников, студентов и пенсионеров — 300 руб., дети до 6 лет не допускаются
  • «Век нынешний и век минувший» по парадным залам с посещением официальных апартаментов президента РФ и залов для встреч: для взрослых — 600 руб., льготных билетов нет, дети до 6 лет не допускаются
  • «Шедевры Константиновского дворца», знакомство с наиболее ценными предметами искусства + прогулка по парадным залам: для взрослых — 500 руб., льготных билетов нет, дети до 6 лет не допускаются

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В любой точке Петербурга
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 11370 туристов
Я аккредитованный гид, кандидат филологических наук и увлечённый местный житель. Работаю с командой гидов-профессионалов, мы проводим экскурсии на своих автомобилях. Наша команда существует уже достаточно давно, средний стаж работы —
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10 лет. Наши гиды отличаются глубокими знаниями в области истории, архитектуры, краеведения. При этом мы стараемся не перегружать путешественников фактами. Наши экскурсии лёгкие для восприятия — будут и легенды, и шутки.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
1
Д
Экскурсия прошла замечательно с прекрасным гидом Николаем. Учтены все пожелания по маршруту и наполнению. Посетили все объекты, которые были запланированы, от души рекомендую всем сомневающимся - посмотреть на дворец и парк с таким комфортом и уровнем погружения однозначно стоит.
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Е
Спасибо большое нашему гиду Елене за прекрасную экскурсию в Стрельну на комфортном авто, за профессионализм и легкую подачу материала. По дороге узнали много нового про Питер и окрестности, заехали в парк Александрию и получили рекомендации где можно вкусно перекусить.
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Е
Были на экскурсии 21 сентября. Нашим гидом была Елена. Она замечательный человек, много и интересно рассказывала, все показала. Очень понравился Константиновский дворец, была великолепная прогулка по Александровскому парку. По нашей
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просьбе была добавлена экскурсия в Ораниенбаум, так как хотелось посмотреть Китайский дворец, а он работает в определенный период и сухую погоду. Дворец просто восхитил. Огромное спасибо организаторам и гиду Елене за прекрасную экскурсию. Рекомендую однозначно.

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А
Здравствуйте. Экскурсия оправдала свое название. Она не состоялась. Но надо отдать экскурсовод Николаю. Профессионализм на высшем уровне. Я попала на новую экскурсию, и ничуть не расстроилась. А Стрельна ну что ж будет повод вернуться Питер.
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Оксана
Спасибо огромное экскурсоводу Татьяне!
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Оксана
Рассчитывали получить больше интересных фактов по дороге в Стрельну и обратно. Экскурсовод заточен на иностранного туриста… Основная информация была получена в ходе групповой экскурсии по Константиновскому дворцу, за меньшие деньги!!!
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Разочарованы, что воспользовались услугами Трипстер на данном маршруте. Мы также были на автомобиле, могли легко добраться до Стрельны и самостоятельно приобрести билеты. Какой либо новой информации по маршруту следования не получичили. 👎

Элеонора
Элеонора
Ответ организатора:
Дорогие путешественники! Нам очень жаль, что вы разочарованы.

Эта экскурсия рассчитана на жителей и гостей нашего города, которые хотели бы не
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только посетить Константиновский дворец, но и насладиться легкой, радостной и познавательный поездкой.

Уверена, что на своей машине, а тем более на общественном транспорте, поездка была бы для вас более утомительной.

Все хлопоты мы берем на себя, с удовольствием помогаем вам добраться до наших прекрасных пригородов, при этом сэкономить ваши силы и время.

Экскурсовод намерено не рассказывает много о Константиновском дворце, с тем чтобы не дублировать информацию, которую вы получите от экскурсоводов на месте.

Вся информация по программе есть в анонсе этой экскурсии - программа была выполнена полностью.

Очень хотелось бы, чтобы наши туристы внимательнее читали программы экскурсии, тогда разочарований было бы меньше!

Мы проработали экскурсию, полностью её переделали. Она стала намного интересней, кроме Константиновского комплекса, гид проводит экскурсию по александровского парку.

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