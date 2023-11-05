Отправляемся в Стрельну — один из старейших пригородов Санкт-Петербурга, который лишь волей случая не стал Русской Версалией. Мы поговорим об основании Стрельны, её взлётах и падениях. Вы поймёте, почему она всё же не стала столицей фонтанов, уступив это место Петергофу. Но вместе с тем насладитесь красотой дворцов и парка без толп туристов. А ещё при желании продегустируете вина.

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Описание

Что вас ожидает

Петергофская дорога — аристократические окрестности Петербурга

Мы проедем часть маршрута по Петергофскому шоссе, вдоль которого располагались старинные дачи. Некоторые из них сохранились до сих пор. Вы увидите почтовую станцию, которую застал ещё А. С. Пушкин.

Константиновский дворец

Это беспрецедентный проект современности. Всего за 18 месяцев дворец и парк отреставрировали и превратили в сказку. Вы пройдёте по анфиладе парадных залов, увидите кухню в голландском интерьере и кабинет в морском стиле, который выглядит, словно рубка капитана корабля. Уникально и то, что музей соседствует с «Дворцом конгрессов», где проходят встречи руководства страны на самом высоком уровне.

Путевой дворец Петра I

При желании вы загляните в путевой дворец Петра I, который чудом сохранился до наших дней. В нём отдыхал и сам Пётр по пути в Кронштадт, и другие венценосные особы.

Константиновский парк

В тёплое время года у вас будет возможность совершить прогулку по Константиновскому парку, но только в составе экскурсионной группы, поскольку это режимный объект.

Дегустация вин (платная опция по желанию)

Вина в подвалах Большого каменного дворца начали хранить ещё в 18 веке при Петре I. Традиция продолжилась при Елизавете I — она любила десертный Токай. Екатерина II вина употребляла редко, но если это случалось, выбор падал на испанские и рейнские сорта. На экскурсии по дворцовым погребам сомелье расскажет обо всём этом, а также об истории виноделия, удачных урожаях и сортовом составе вин. Затем в дегустационном зале вы познаете азы винопития и научитесь раскрывать букеты вин.

Морские пейзажи и скульптура авторства Шемякина

Но не только дворцами славна Стрельна. Мы выйдем на берег и полюбуемся морскими пейзажами. Подойдём к скульптурной композиции «Царская прогулка»: поговорим о её достоинствах и недостатках, а также вспомним её создателя — М. Шемякина.

Орловский парк

Если позволит время, мы прогуляемся по живописному парку — бывшей загородной усадьбе Алексея Фёдоровича и Натальи Александровны Орловых и их предков. Немного истории: Алексей Орлов был внебрачным сыном Фёдора Орлова, который участвовал в подготовке дворцового переворота в 1762 году. Это событие помогло Екатерине II взойти на трон. В парке вы увидите здание оранжерей, конюшенный двор, готический колодец и многое другое.

Организационные детали

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Заедем за вами в любое место и отвезём обратно

Дорога до Стрельны займёт примерно 1 ч. — 1 ч. 20 мин. в зависимости от места встречи и пробок на дорогах

Можем менять программу в зависимости от ваших предпочтений, например, экскурсию можно дополнить посещением Петергофа, Кронштадта или Ораниенбаума — условия уточняйте в переписке

Экскурсии во дворцах проводят местные экскурсоводы

Что входит в стоимость

Услуги профессионального гида: путевая экскурсия и экскурсия по парку

Трансфер для группы до 4 человек. Если вас больше — нужно будет доплатить за минивэн или автобус.

Оплачивается дополнительно

Обед (по желанию)

Билеты в парк (в том числе для гида): 500 руб. /взрослый, 300 руб. /льготный

Билеты во дворец — только для гостей (можно купить онлайн или в кассе музея). Выходной день — среда. Дворец может быть закрыт в дни проведения официальных мероприятий. Уточняйте возможность экскурсии в выбранный вами день.

Винная дегустация. Пример дегустации «Стандарт» (есть и другие предложения): 0,05 Дивноморское «Восточный склон», белое сухое, Россия; 0,05 Усадьба Маркохт Кюве № 1, красное сухое, Россия; 0,03 Шато Дересла «Токай Ассу» 5 пут, Венгрия; 0,1 минеральная вода в ассортименте. Стоимость: 1500 руб. /чел. Обратите внимание, дегустация проводится только при наборе группы 6 человек. При желании посетить дегустацию в меньшем составе вы можете доплатить нужную сумму.

Варианты экскурсий в Константиновский дворец и их стоимость