Отправляемся в Стрельну — один из старейших пригородов Санкт-Петербурга, который лишь волей случая не стал Русской Версалией. Мы поговорим об основании Стрельны, её взлётах и падениях. Вы поймёте, почему она всё же не стала столицей фонтанов, уступив это место Петергофу. Но вместе с тем насладитесь красотой дворцов и парка без толп туристов. А ещё при желании продегустируете вина.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Петергофская дорога — аристократические окрестности Петербурга

Мы проедем часть маршрута по Петергофскому шоссе, вдоль которого располагались старинные дачи. Некоторые из них сохранились до сих пор. Вы увидите почтовую станцию, которую застал ещё А. С. Пушкин.

Константиновский дворец

Это беспрецедентный проект современности. Всего за 18 месяцев дворец и парк отреставрировали и превратили в сказку. Вы пройдёте по анфиладе парадных залов, увидите кухню в голландском интерьере и кабинет в морском стиле, который выглядит, словно рубка капитана корабля. Уникально и то, что музей соседствует с «Дворцом конгрессов», где проходят встречи руководства страны на самом высоком уровне.

Не только частные усадьбы украшали Петергофскую дорогу, напоминавшую со времен Петра I дорогу «из Версаля в Париж», но также и культовые постройки. Подъезжая из столицы к Стрельне, путешественники уже издали замечали среди зелени окружающих садов и полей золотые кресты и главки церквей.

Константиновский парк

В тёплое время года у вас будет возможность совершить прогулку по Константиновскому парку, но только в составе экскурсионной группы, поскольку это режимный объект.

Парк «Александрия»

Дворцово-парковый комплекс назвали по имени Александры Фёдоровны — любимой супруги Николая I. Мы поговорим о том, как император отдыхал здесь от государственных дел в кругу близких. Вы узнаете, что любила на завтрак жена императора, во что играли императорские дети и не только.

Также вы увидите готические строения: ажурную капеллу и колодец без воды. Познакомитесь с историей Коттеджа и Фермерского дворца. Мы прогуляемся к заливу, пройдём по руинному мосту, покормим уток. И, если позволит погода, полюбуемся романтическим видом на Петергоф и Кронштадт.

По желанию мы можем добавить в программу Троице-Сергиеву пустынь — мужской монастырь, основанный ещё в 1735 году императрицей Анной Иоанновной. Именно здесь в день дворцового переворота Екатерина II ожидала письменного отречения Петра III. И здесь же настоятелем был архимандрит Игнатий Малышев, который участвовал в разработке проекта Спаса-на-Крови в Петербурге.

Вы узнаете о глубокой истории Пустыни, увидите, а при желании — и посетите сохранившиеся храмы, Мы поговорим о знаменитых людях, которые нашли свой последний приют на очень престижном (в своё время) кладбище монастыря.

Организационные детали

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Заедем за вами в любое место и отвезём обратно

Дорога до Стрельны займёт примерно 1 ч. — 1 ч. 20 мин. в зависимости от места встречи и пробок на дорогах

Можем менять программу в зависимости от ваших предпочтений, например, экскурсию можно дополнить посещением Петергофа, Кронштадта или Ораниенбаума — условия уточняйте в переписке

По желанию можно посетить Коттедж или Фермерский дворец. Потребуется доплата за продление времени экскурсии и покупка билетов во дворцы

Экскурсии во дворцах проводят местные экскурсоводы

Что входит в стоимость

Услуги профессионального гида: путевая экскурсия и экскурсия по парку

Трансфер для группы до 4 человек. Если вас больше — нужно будет доплатить за минивэн или автобус.

Оплачивается дополнительно

Вход в парк «Александрия» — 350 рублей за взрослого. 200 рублей за учащихся 14-18 лет. Бесплатно для детей до 14 лет

Обед (по желанию)

Билеты в парк (в том числе для гида): 500 руб. /взрослый, 300 руб. /льготный

Билеты во дворец — только для гостей (можно купить онлайн или в кассе музея). Выходной день — среда. Дворец может быть закрыт в дни проведения официальных мероприятий. Уточняйте возможность экскурсии в выбранный вами день.

Варианты экскурсий в Константиновский дворец и их стоимость