Фото-экскурсия «Прогулка по Эрмитажу»

Индивидуальная фото-экскурсия по Эрмитажу с авторизованным гидом и профессиональным фотографом

Предлагаю отличный вариант экскурсии в шикарных интерьерах Эрмитажа.

В то время, как персональный гид будет рассказывать вам о музее, его коллекциях и убранстве залов, я, профессиональный фотограф, буду ловить ваши эмоции, взгляды и улыбки и делать красивые снимки в удивительных декорациях дворца.
Фото-экскурсия «Прогулка по Эрмитажу»
Фото-экскурсия «Прогулка по Эрмитажу»
Фото-экскурсия «Прогулка по Эрмитажу»
Фото-экскурсия «Прогулка по Эрмитажу»
Фото-экскурсия «Прогулка по Эрмитажу»
Фото-экскурсия «Прогулка по Эрмитажу»
Фото-экскурсия «Прогулка по Эрмитажу»
Фото-экскурсия «Прогулка по Эрмитажу»

Каждый, кто бывает в Санкт-Петербурге, в рабочей поездке или на отдыхе, как правило, считает своим долгом посетить один из наиболее значительных музеев мира — Эрмитаж, комплекс зданий которого расположился на берегах Невы еще в 18 веке. В те времена это была главная резиденция российской императорской семьи.

Программа

Экскурсия по Эрмитажу включает в себя посещение парадных залов Зимнего дворца (непосредственно резиденции), а также залов музея, которые вот уже свыше двух столетий украшают шедевры мирового искусства, среди которых произведения классиков Да Винчи, Рафаэля, Микеланджело, Тициана, Караваджо, Кановы, Рембрандта, Рубенса, представителей французской живописи рубежа XIX-XX веков и многих других.

В итоге вы получите:

  • отлично проведенное время (в любую погоду)
  • профессиональные фотографии — 70-120 обработанных снимков, их я закачиваю на файлообменник, с которого они очень просто скачиваются по ссылке (ее я присылаю максимум через 2 недели после экскурсии).
  • персональный совет от местных по лучшим местам Питера (музеи, выставки, галереи, рестораны, кафе, бары, клубы, арт-пространства)
  • нового друга в новом городе

Это очень необычный способ провести время в городе, который запомнится вам навсегда.

Организационные детали

В стоимость тура включены услуги персонального гида, профессионального фотографа и фотографии.

Билеты в Эрмитаж не включены в стоимость тура.

В любой день кроме понедельника, в среду музей работает до позднего вечера.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Natalia
Natalia
Меня зовут Наташа, я гид, исследователь, фотограф и фотожурналист в Петербурге. I'm Natalia, a guide, a researcher, a photojournalist and a photographer in St. Petersburg. I speak English. Je parle Français. Я делюсь своей любовью к городу в рассказах и фотографиях, в интересных прогулках и весёлом общении. Предлагаю вам фотопрогулки по Питеру: начиная от классических маршрутов по самому городу и пригородам, которые хороши для тех, кто у нас впервые, и заканчивая менее проторенными тропами. Поделюсь с вами своей любовью к городу без скучных дат и множества имён, но зато со множеством баек и забавных историй. А еще обязательно расскажу, чем можно заняться до и после наших экскурсий, я знаю почти все, что происходит в городе, люблю наши музеи и атмосферные местечки, которыми непременно поделюсь. Кроме рассказа о том, мимо чего мы гуляем, я делаю фотографии во время нашей фото-прогулки, которыми вы потом сможете поделиться с друзьями и близкими. И непременно рассказываю о том, куда у нас можно сходить сходить вкусно поесть и куда лучше не стоит, что сейчас интересного в городе: выставки, фестивали, ярмарки.
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