Каждый, кто бывает в Санкт-Петербурге, в рабочей поездке или на отдыхе, как правило, считает своим долгом посетить один из наиболее значительных музеев мира — Эрмитаж, комплекс зданий которого расположился на берегах Невы еще в 18 веке. В те времена это была главная резиденция российской императорской семьи.

Программа

Экскурсия по Эрмитажу включает в себя посещение парадных залов Зимнего дворца (непосредственно резиденции), а также залов музея, которые вот уже свыше двух столетий украшают шедевры мирового искусства, среди которых произведения классиков Да Винчи, Рафаэля, Микеланджело, Тициана, Караваджо, Кановы, Рембрандта, Рубенса, представителей французской живописи рубежа XIX-XX веков и многих других.

В итоге вы получите:

отлично проведенное время (в любую погоду)

профессиональные фотографии — 70-120 обработанных снимков, их я закачиваю на файлообменник, с которого они очень просто скачиваются по ссылке (ее я присылаю максимум через 2 недели после экскурсии).

персональный совет от местных по лучшим местам Питера (музеи, выставки, галереи, рестораны, кафе, бары, клубы, арт-пространства)

нового друга в новом городе

Это очень необычный способ провести время в городе, который запомнится вам навсегда.

Организационные детали

В стоимость тура включены услуги персонального гида, профессионального фотографа и фотографии.

Билеты в Эрмитаж не включены в стоимость тура.

В любой день кроме понедельника, в среду музей работает до позднего вечера.