Каждый, кто бывает в Санкт-Петербурге, в рабочей поездке или на отдыхе, как правило, считает своим долгом посетить один из наиболее значительных музеев мира — Эрмитаж, комплекс зданий которого расположился на берегах Невы еще в 18 веке. В те времена это была главная резиденция российской императорской семьи.
Экскурсия по Эрмитажу включает в себя посещение парадных залов Зимнего дворца (непосредственно резиденции), а также залов музея, которые вот уже свыше двух столетий украшают шедевры мирового искусства, среди которых произведения классиков Да Винчи, Рафаэля, Микеланджело, Тициана, Караваджо, Кановы, Рембрандта, Рубенса, представителей французской живописи рубежа XIX-XX веков и многих других.
Это очень необычный способ провести время в городе, который запомнится вам навсегда.
В стоимость тура включены услуги персонального гида, профессионального фотографа и фотографии.
Билеты в Эрмитаж не включены в стоимость тура.
В любой день кроме понедельника, в среду музей работает до позднего вечера.