Это отличный комбо-вариант экскурсии в шикарных интерьерах Эрмитажа. Вы не только увидите шедевры искусства, узнаете о музее, его коллекциях и убранстве залов. Но и получите красивые профессиональные снимки в удивительных декорациях дворца.
Описание фото-прогулки
- Мы начнём экскурсию на Дворцовой площади.
- В Эрмитаже вы увидите тронный зал, знаменитые часы «Павлин», самую большую в мире вазу, Лоджии Рафаэля и другие шедевры.
- Рассмотрите образцы мирового искусства, среди которых произведения Да Винчи, Рафаэля, Микеланджело, Тициана, Караваджо, Кановы, Рембрандта, Рубенса и многие другие.
Я расскажу:
- Как резиденция императоров стала музеем и почему всё это называется Эрмитаж.
- Какие исторические события разворачивались на площади и во дворце.
- Где живут эрмитажные коты.
- Был ли штурм Зимнего.
- И многое другое.
Организационные детали
- В день экскурсии вы получите 50–60 снимков через мессенджер или облачное хранилище (в разрешении оптимальном для соцсетей).
- Съёмка проходит на фотоаппарат Fujifilm X-T30.
- Билеты в Эрмитаж не включены в стоимость. Их нужно купить для себя и гида после договорённости о дне и времени экскурсии.
- Рекомендую фотогеничный маршрут №1 в Эрмитаже — со стороны Иорданской лестницы.
- Экскурсию можно провести без фотосъёмки. Напишите мне для уточнения деталей и стоимости.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2106 туристов
Я гид, исследователь, фотограф и фотожурналист в Петербурге. I'm Natalia, a guide, a researcher, a photojournalist and a photographer in St. Petersburg. I speak English. Je parle Français. Я делюсь своей любовью
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Хочу выразить слова благодарности Наталии за весьма занимательную и интересную экскурсию а также за погружение в историю этого дивного места и того достояния человечества и знаний что присутствуют в Эрмитаже.
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Добрый день, Tripstar! Искренне хотим поблагодарить сервис за организацию прекрасной экскурсии по Эрмитажу Санкт-Петербурга 2.12.23. Это было душевно). Экскурсию нам проводила экскурсовод Наталья. Отличная подача материала. Мы узнали много новой
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Т
Наталия, спасибо за интересную, позитивную, познавательную экскурсию, время пролетело незаметно, отдельное спасибо за фотографии, все остались в восторге)
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Время во время Экскурсии пролетело незаметно, Наташа прекрасный рассказчик, живым интересным языком преподнесла для нас новую информацию, и идея объединить экскурсию с фотосессией - потрясающая) ни одна фотостудия не может предложить интерьеры роскошнее, чем Зимний дворец!
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А
Гид умеет находить контакт с детьми, фотографии получились сочными и запоминающимися, интересные подробности про объекты искусства, о которых не знали раньше и были впечатлены.
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А
Отличное содержание, темп и полное очарование. Узнали много нового. Фотографии отличные и солнечные. День наполнен любовью. Наталья, спасибо!
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