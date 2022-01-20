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Фотоэкскурсия «Прогулка по Эрмитажу» с профессиональным гидом-фотографом

Познакомиться с главной резиденцией императорской семьи и увезти на память яркие кадры
Это отличный комбо-вариант экскурсии в шикарных интерьерах Эрмитажа. Вы не только увидите шедевры искусства, узнаете о музее, его коллекциях и убранстве залов. Но и получите красивые профессиональные снимки в удивительных декорациях дворца.
4.7
10 отзывов
Фотоэкскурсия «Прогулка по Эрмитажу» с профессиональным гидом-фотографом
Фотоэкскурсия «Прогулка по Эрмитажу» с профессиональным гидом-фотографом
Фотоэкскурсия «Прогулка по Эрмитажу» с профессиональным гидом-фотографом

Описание фото-прогулки

  • Мы начнём экскурсию на Дворцовой площади.
  • В Эрмитаже вы увидите тронный зал, знаменитые часы «Павлин», самую большую в мире вазу, Лоджии Рафаэля и другие шедевры.
  • Рассмотрите образцы мирового искусства, среди которых произведения Да Винчи, Рафаэля, Микеланджело, Тициана, Караваджо, Кановы, Рембрандта, Рубенса и многие другие.

Я расскажу:

  • Как резиденция императоров стала музеем и почему всё это называется Эрмитаж.
  • Какие исторические события разворачивались на площади и во дворце.
  • Где живут эрмитажные коты.
  • Был ли штурм Зимнего.
  • И многое другое.

Организационные детали

  • В день экскурсии вы получите 50–60 снимков через мессенджер или облачное хранилище (в разрешении оптимальном для соцсетей).
  • Съёмка проходит на фотоаппарат Fujifilm X-T30.
  • Билеты в Эрмитаж не включены в стоимость. Их нужно купить для себя и гида после договорённости о дне и времени экскурсии.
  • Рекомендую фотогеничный маршрут №1 в Эрмитаже — со стороны Иорданской лестницы.
  • Экскурсию можно провести без фотосъёмки. Напишите мне для уточнения деталей и стоимости.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия
Наталия — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2106 туристов
Я гид, исследователь, фотограф и фотожурналист в Петербурге. I'm Natalia, a guide, a researcher, a photojournalist and a photographer in St. Petersburg. I speak English. Je parle Français. Я делюсь своей любовью
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к городу в рассказах, фотографиях и весёлом общении. Предлагаю вам фотопрогулки по Питеру: начиная от классических маршрутов по городу и пригородам, которые хороши для тех, кто у нас впервые, и заканчивая менее проторёнными тропами. Вас ждёт прогулка без скучных дат и множества имён, но зато со множеством баек и забавных историй. Я обязательно расскажу, чем можно заняться до и после наших экскурсий, куда сходить вкусно поесть и что сейчас интересного в городе: выставки, фестивали, ярмарки. А тёплыми фотографиями с наших прогулок вы сможете поделиться с друзьями и близкими.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Артём
Хочу выразить слова благодарности Наталии за весьма занимательную и интересную экскурсию а также за погружение в историю этого дивного места и того достояния человечества и знаний что присутствуют в Эрмитаже.
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Моё внимание помимо экспонатов было приковано ещё и к невероятно прекрасному рассказу моего гида Натальи, она весьма профессионально и с интересом ознакомила меня с основными композициями и экспонатами музея, а также с теми вещами которые могут и не бросится сразу в глаза проходящему мимо человеку и заставить вас почувствовать всю их ценность, и важность их нахождения в этих стенах благодаря богатым знаниями Натальи. Бонусом ко всему этому вышли чудесные снимки которые вскоре оказались уже у меня тем же днём. Высший пилотаж 10/10

Хочу выразить слова благодарности Наталии за весьма занимательную и интересную экскурсию а также за погружение в
Хочу выразить слова благодарности Наталии за весьма занимательную и интересную экскурсию а также за погружение в
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Галина
Добрый день, Tripstar! Искренне хотим поблагодарить сервис за организацию прекрасной экскурсии по Эрмитажу Санкт-Петербурга 2.12.23. Это было душевно). Экскурсию нам проводила экскурсовод Наталья. Отличная подача материала. Мы узнали много новой
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и необычной информации об экспонатах и залах музея. Также понравилась форма подачи материала, когда иногда и нам надо было что то вспоминать из истории, включать логику и делать выводы. Грамотная речь, эмоциональный рассказ, много новой информации. И бонусом фотосессия в интерьерах дворца была проведена на отлично. Наталья, просто браво! Спасибо всем))

Добрый день, Tripstar! Искренне хотим поблагодарить сервис за организацию прекрасной экскурсии по Эрмитажу Санкт-Петербурга 2.12.23. Это
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Т
Наталия, спасибо за интересную, позитивную, познавательную экскурсию, время пролетело незаметно, отдельное спасибо за фотографии, все остались в восторге)
Наталия, спасибо за интересную, позитивную, познавательную экскурсию, время пролетело незаметно, отдельное спасибо за фотографии, все остались
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Ксения
Время во время Экскурсии пролетело незаметно, Наташа прекрасный рассказчик, живым интересным языком преподнесла для нас новую информацию, и идея объединить экскурсию с фотосессией - потрясающая) ни одна фотостудия не может предложить интерьеры роскошнее, чем Зимний дворец!
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А
Гид умеет находить контакт с детьми, фотографии получились сочными и запоминающимися, интересные подробности про объекты искусства, о которых не знали раньше и были впечатлены.
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А
Отличное содержание, темп и полное очарование. Узнали много нового. Фотографии отличные и солнечные. День наполнен любовью. Наталья, спасибо!
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