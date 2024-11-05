Посещать Эрмитаж только как музей — в корне неверно! В первую очередь эрмитажное здание — это дворец! Зимний дворец с богатыми интерьерами, роскошными залами, поражающими воображение лепниной, росписью и паркетами. Так давайте посмотрим на него как на шедевр сам по себе.
Описание экскурсииЦеннейшая достопримечательность Эрмитажа — это здание, в котором музей и находится. Как много других музеев может похвастаться тем, что его сотрудники испытывают сложности с размещением экспонатов из-за боязни их проигрышного вида на фоне интерьеров? Да, проблема курьезная, но нешуточная! Кому и о чём Для ценителей истории России, дизайна и архитектуры мы создали эту экскурсию. На ней вы узнаете: для кого же изначально создавались эти роскошества и кто в них жил; о парадных залах, посетим жилые покои; об императорской семье: кто любил Зимний дворец, а кто — напротив, сбегал при первой возможности и почему; коснёмся и авторства данных красот: архитекторы, приложившие руку к созданию и украшению дворца; о моде на стили архитектуры: она также переменчива, как и на наряды придворных красавиц; вспомним пожар 1937 года и перестройку здания после соприкосновения со стихией; разумеется, гид уделит внимание Николаю II и его семье; логичным завершением станет разговор о революции и том, что было после. Важная информация:
- Входные билеты в Эрмитаж приобретаются самостоятельно. Вам нужны входные билеты в главный музейный комплекс, если есть — берите вход с Иорданской лестницы, если таких билетов уже нет — вход с Церковной. Если и их нет, свяжитесь с нами — возможно, мы сможем помочь.
- Экскурсия рассчитана на взрослых, но детей с 12 лет можно брать с собой. На детей до 14 лет нужно будет взять бесплатный билет, а с 14 до 18 лет — льготный билет.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида на индивидуальной экскурсии
Что не входит в цену
- Ваши билеты в музей
Где начинаем и завершаем?
Начало: Эрмитаж (главное здание)
Завершение: Внутри главного здания Эрмитажа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- 1. Входные билеты в Эрмитаж приобретаются самостоятельно. Вам нужны входные билеты в главный музейный комплекс, если есть - берите вход с Иорданской лестницы, если таких билетов уже нет - вход с Церковной. Если и их нет, свяжитесь с нами - возможно, мы сможем помочь
- 2. Экскурсия рассчитана на взрослых, но детей с 12 лет можно брать с собой. На детей до 14 лет нужно будет взять бесплатный билет, а с 14 до 18 лет - льготный билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
З
Замотина
5 ноя 2024
Отличный экскурсовод
е
елена
18 окт 2024
Экскурсия для ребенка. Экскурсовод Инна Константиновна. Доступно.
Максимально информативно. Профессионально.
Большое Вам спасибо!
Максимально информативно. Профессионально.
Большое Вам спасибо!
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