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Посещать Эрмитаж только как музей — в корне неверно! В первую очередь эрмитажное здание — это дворец! Зимний дворец с богатыми интерьерами, роскошными залами, поражающими воображение лепниной, росписью и паркетами. Так давайте посмотрим на него как на шедевр сам по себе.