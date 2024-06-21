Два дворца, которые ждут вас, редкость даже для Петербурга. Да, Екатерининский дворец в Царском селе и Большой в Петергофе великолепны, но порой в них не хватает ощущения «правды», бытовых деталей. Вы окунётесь в другую атмосферу — без показной роскоши, домашнюю, с подлинными личными вещами. Узнаете о летних днях императорской семьи и откроете мир приморской дачной идиллии.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Два дворца «в сельском вкусе»

Это романтические постройки — Коттедж и Фермерский дворец, в которых императорская семья отдыхала летом вдали от шума и суеты официальных парадных резиденций. Вы посетите оба дворца, где столь бережно сохранили интерьеры и «личное пространство» их венценосных владельцев. Гостиные, рабочие кабинеты и семейные столовые, очаровательные будуары, спальни и даже ванные комнаты впечатлят вас уютом, изящной роскошью и любопытными деталями.

Непарадная жизнь Романовых

Интерьеры дворцов красноречиво рассказывают о быте их хозяев — о жизни настоящей, а потому сложной и многогранной, полной домашних радостей и искренних чувств. Со мной и с музейными гидами вы погрузитесь в эту увлекательную тему: представите картины досуга императорской семьи, узнаете об их семейных отношениях, привычках, распорядке дня, питании, праздниках.

Прогулка по парку Александрия

Это приятный бонус экскурсии! Дворцы разделяет живописная прогулка на 15 минут вдоль берега Финского залива. Вас ждут и панорамы, и цветники, и даже воссозданная игровая площадка для императорских детей. Кроме того, здесь нет таких толп, как в Нижнем парке Петергофа вокруг фонтанов — гулять по Александрии привольно и умиротворённо.

На обратном пути продолжим беседовать; также я с радостью посоветую книги и материалы по теме, интересные места для посещения в любимом Петербурге!

Организационные детали

Поедем на комфортабельном минивэне Mercedes Viano или другом подобном. За рулём профессиональный вежливый водитель.

Я веду экскурсию по пути и во время прогулки по парку. В двух дворцах экскурсию для вас проведут замечательные музейные экскурсоводы.

Дополнительно оплачиваются входные билеты