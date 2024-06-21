УДачный Петербург: уют и роскошь императорских дач
Про настоящую, «непарадную» жизнь Романовых в двух камерных дворцах и тихом парке Александрия
Два дворца, которые ждут вас, редкость даже для Петербурга.
Да, Екатерининский дворец в Царском селе и Большой в Петергофе великолепны, но порой в них не хватает ощущения «правды», бытовых деталей. Вы окунётесь в другую атмосферу — без показной роскоши, домашнюю, с подлинными личными вещами. Узнаете о летних днях императорской семьи и откроете мир приморской дачной идиллии.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Два дворца «в сельском вкусе»
Это романтические постройки — Коттедж и Фермерский дворец, в которых императорская семья отдыхала летом вдали от шума и суеты официальных парадных резиденций. Вы посетите оба дворца, где столь бережно сохранили интерьеры и «личное пространство» их венценосных владельцев. Гостиные, рабочие кабинеты и семейные столовые, очаровательные будуары, спальни и даже ванные комнаты впечатлят вас уютом, изящной роскошью и любопытными деталями.
Непарадная жизнь Романовых
Интерьеры дворцов красноречиво рассказывают о быте их хозяев — о жизни настоящей, а потому сложной и многогранной, полной домашних радостей и искренних чувств. Со мной и с музейными гидами вы погрузитесь в эту увлекательную тему: представите картины досуга императорской семьи, узнаете об их семейных отношениях, привычках, распорядке дня, питании, праздниках.
Прогулка по парку Александрия
Это приятный бонус экскурсии! Дворцы разделяет живописная прогулка на 15 минут вдоль берега Финского залива. Вас ждут и панорамы, и цветники, и даже воссозданная игровая площадка для императорских детей. Кроме того, здесь нет таких толп, как в Нижнем парке Петергофа вокруг фонтанов — гулять по Александрии привольно и умиротворённо.
На обратном пути продолжим беседовать; также я с радостью посоветую книги и материалы по теме, интересные места для посещения в любимом Петербурге!
Организационные детали
Поедем на комфортабельном минивэне Mercedes Viano или другом подобном. За рулём профессиональный вежливый водитель.
Я веду экскурсию по пути и во время прогулки по парку. В двух дворцах экскурсию для вас проведут замечательные музейные экскурсоводы.
Дополнительно оплачиваются входные билеты
В парк (в том числе для гида): стандартный — 350 руб. для граждан РФ и Беларуси, учащиеся — 200 руб.
Во дворцы (для гида не нужно): Коттедж — 400 руб. /взрослые, 350 руб. /льготный; Фермерский — 400 руб. /взрослые, 350 руб. /льготный
От вашего отеля или другого удобного вам места в Петербурге
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 75 туристов
Меня зовут Марина. Я лицензированный гид, буду рада составить вам компанию во время прогулок по Петербургу. Не стану пугать вас словосочетанием историк-краевед — оно неизменно внушает благоговейный трепет… Что-то вроде читать дальше
жук-короед:) Пожалуйста, не беспокойтесь, я — не он! Но я неутомимо учусь и ищу всё, что приятно и важно показывать другим. Много путешествую и очень часто гуляю где-то как турист, а потому знаю, как важна комфортная атмосфера во время экскурсий. Я расскажу не только о золочёных шпилях и архитектурных шедеврах, но и о купцах и трубочистах, кофейнях и кондитерских, тучерезах, курьёзах и городских праздниках. А по пути ничто не мешает нам самим согреться кофе, охладиться мороженым или приобщиться к пышкам:) Одним словом, предлагаю узнавать Петербург так, чтобы вам в нём было приятно здесь и сейчас и чтобы обязательно захотелось вернуться…