Другое Царское Село
Индивидуальная экскурсия в Санкт-Петербурге

Разглядеть за роскошью парадной резиденции приметы повседневной жизни царской семьи

На этой экскурсии вы не окажетесь в толпе туристов, мечтающих увидеть Янтарную комнату. Царское Село откроется вам совсем иным — задумчивым и уединённым. Я помогу представить, что происходило здесь накануне событий октября 1917 года.

И поясню, почему именно Царское Село стало свидетелем и грандиозного расцвета российской монархии — и её трагического заката.
Другое Царское Село
Другое Царское Село
Другое Царское Село
Ближайшие даты:
18
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Описание

Что вас ожидает

Александровский дворец

Расположенный в двух шагах от всемирно известного Екатерининского дворца, многие годы он был любимым домом императора Николая II и его близких. В стенах дворца вы увидите «личное пространство» последнего русского императора — изящные гостиные, уютные рабочие кабинеты, изысканные интерьеры, оформленные в стиле модерн, а также подлинные вещи Николая II и Александры Фёдоровны.

Обзорная экскурсия

В продолжение знакомства с жизнью царской семьи мы прогуляемся возле дома Анны Вырубовой, ближайшей подруги императрицы, а также посетим величественный Феодоровский Государев собор. Рядом с храмом находится церковная лавка, в которой продаются редкие книги о династии Романовых, а ещё вкусные пироги и кексы.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне
  • Входные билеты в Александровский дворец оплачиваются отдельно (650 руб. за взрослого, 400 руб. льготным категориям)
  • Оплата в церковной лавке Феодоровского Государева собора (книги, сувениры, чай, выпечка) возможна только наличными

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Невском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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