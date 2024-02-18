Разглядеть за роскошью парадной резиденции приметы повседневной жизни царской семьи
На этой экскурсии вы не окажетесь в толпе туристов, мечтающих увидеть Янтарную комнату. Царское Село откроется вам совсем иным — задумчивым и уединённым. Я помогу представить, что происходило здесь накануне событий октября 1917 года.
И поясню, почему именно Царское Село стало свидетелем и грандиозного расцвета российской монархии — и её трагического заката.
И поясню, почему именно Царское Село стало свидетелем и грандиозного расцвета российской монархии — и её трагического заката.
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Описание
Что вас ожидает
Александровский дворец
Расположенный в двух шагах от всемирно известного Екатерининского дворца, многие годы он был любимым домом императора Николая II и его близких. В стенах дворца вы увидите «личное пространство» последнего русского императора — изящные гостиные, уютные рабочие кабинеты, изысканные интерьеры, оформленные в стиле модерн, а также подлинные вещи Николая II и Александры Фёдоровны.
Обзорная экскурсия
В продолжение знакомства с жизнью царской семьи мы прогуляемся возле дома Анны Вырубовой, ближайшей подруги императрицы, а также посетим величественный Феодоровский Государев собор. Рядом с храмом находится церковная лавка, в которой продаются редкие книги о династии Романовых, а ещё вкусные пироги и кексы.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне
- Входные билеты в Александровский дворец оплачиваются отдельно (650 руб. за взрослого, 400 руб. льготным категориям)
- Оплата в церковной лавке Феодоровского Государева собора (книги, сувениры, чай, выпечка) возможна только наличными
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Невском проспекте
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 44 туристов
Меня зовут Марина. Я лицензированный гид, буду рада составить вам компанию во время прогулок по Петербургу. Не стану пугать вас словосочетанием историк-краевед — оно неизменно внушает благоговейный трепет… Что-то вроде жук-короед:) Пожалуйста, не беспокойтесь, я — не он! Но я неутомимо учусь и ищу всё, что приятно и важно показывать другим. Много путешествую и очень часто гуляю где-то как турист, а потому знаю, как важна комфортная атмосфера во время экскурсий. Я расскажу не только о золочёных шпилях и архитектурных шедеврах, но и о купцах и трубочистах, кофейнях и кондитерских, тучерезах, курьёзах и городских праздниках. А по пути ничто не мешает нам самим согреться кофе, охладиться мороженым или приобщиться к пышкам:) Одним словом, предлагаю узнавать Петербург так, чтобы вам в нём было приятно здесь и сейчас и чтобы обязательно захотелось вернуться…
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