На этой экскурсии вы не окажетесь в толпе туристов, мечтающих увидеть Янтарную комнату. Царское Село откроется вам совсем иным — задумчивым и уединённым. Я помогу представить, что происходило здесь накануне событий октября 1917 года. И поясню, почему именно Царское Село стало свидетелем и грандиозного расцвета российской монархии — и её трагического заката.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать

Описание

Что вас ожидает

Александровский дворец

Расположенный в двух шагах от всемирно известного Екатерининского дворца, многие годы он был любимым домом императора Николая II и его близких. В стенах дворца вы увидите «личное пространство» последнего русского императора — изящные гостиные, уютные рабочие кабинеты, изысканные интерьеры, оформленные в стиле модерн, а также подлинные вещи Николая II и Александры Фёдоровны.

Обзорная экскурсия

В продолжение знакомства с жизнью царской семьи мы прогуляемся возле дома Анны Вырубовой, ближайшей подруги императрицы, а также посетим величественный Феодоровский Государев собор. Рядом с храмом находится церковная лавка, в которой продаются редкие книги о династии Романовых, а ещё вкусные пироги и кексы.

Организационные детали