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Эрмитажные истории

Посетить роскошные залы Зимнего дворца и узнать о жизни императоров
Приглашаю полюбоваться парадными залами Зимнего дворца: Гербовым, Белоколонным, Павильонным и другими. Вы увидите знаменитые часы Павлин и Малахитовую ротонду. Расшифруете шедевры Рубенса, Рафаэля, Рембрандта и Микеланджело. А также оцените художественную коллекцию, принадлежавшую русским императорам и императрицам.
5
13 отзывов
Эрмитажные истории
Эрмитажные истории
Эрмитажные истории

Описание билета

Знакомство с Эрмитажем

Вы посетите Малахитовую гостиную, галерею античности, Малую столовую и не только. Оцените картины художников итальянского Возрождения: Боттичелли, Микеланджело, Леонардо да Винчи, Рубенса и Рафаэля. Раскроете:

  • Как Екатерина поспорила, что станет видным коллекционером
  • Какие вечеринки устраивали в Малом Эрмитаже в 18 веке
  • Почему Павел I боялся жить в главной императорской резиденции
  • Чем знамениты Большая Колыванская ваза и серебряная рака Александра Невского
  • Как спасали дом императора во время пожара 1837 года, бушевавшего во дворце трое суток

Это и многое другое я расскажу вам на экскурсии по главному дворцу Российской империи.

Организационные детали

Стоимость билетов — 700 ₽, включая билет гида. Купить их надо самостоятельно на сайте Эрмитажа.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Дворцовой площади
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 355 туристов
Давайте знакомиться! Мы — команда молодых лицензированных гидов, которая знает каждый уголок этого волшебного города. В нескучном формате с радостью познакомим вас с тайнами, интересными фактами и красивейшими видами города на Неве. Наши встречи всегда проходят в живом, нескучном формате, что позволяет лучше усвоить информацию. Ждем вас в Петербурге!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
4
3
2
1
А
Ольга, совершенно искренне - Ваша экскурсия превратилась для меня в удивительное приключение. Там где, казалось бы ничего нового не ожидаешь услышать, с Вами пробуждался интерес к экспонатам Эрмитажа. И это не монотонные изложения в режиме занудных лекций, Вы очень интересный собеседник). Сказать, что понравилось - это все равно, что не сказать ничего. Это было потрясающе!) Благодарю!
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И
Замечательная экскурсия по Эрмитажу! Понравилось,что Ольга рассказывала истории из жизни наших императоров и императриц,показывая роскошные царские интерьеры. Мы увидели шедевры Эрмитажной коллекции и узнали много любопытных фактов из биографии художников. Время пролетело незаметно! Всем рекомендую.
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Г
Огромное спасибо Оле за экскурсию! Было невероятно интересно и легко, словно приехали к друзьям и они нам показывают Эрмитаж. А сколько пикантных подробностей мы узнали про наших царей! Хотелось все записать, чтобы не забыть). Обязательно придём к Оле на другие экскурсии в следующий приезд!
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В
Ольга - замечательный рассказчик, легко адаптирующийся под запрос слушателей. Сумела заинтересовать 16летнего подростка, равнодушного к истории так, что он до сих пор вспоминает нашу экскурсию по Эрмитажу. Обязательно к ней обратимся снова!
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Л
Чудесная экскурсия которую провела Ольга!
Тонко и интеллигентно, с большим знанием маериала!
Рекомендую всем посетителям Эрмитажа и других музеев!

Также надеюсь ещё воспользоваться экскурсиями с участием Ольги.

Лариса
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М
Экскурсия была очень увлекательной и познавательной. Было весело и интересно! Время пролетело незаметно. Захотелось посетить другие экскурсии с Ольгой. Обязательно будем рекомендовать друзьям и знакомым!
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