Приглашаю полюбоваться парадными залами Зимнего дворца: Гербовым, Белоколонным, Павильонным и другими. Вы увидите знаменитые часы Павлин и Малахитовую ротонду. Расшифруете шедевры Рубенса, Рафаэля, Рембрандта и Микеланджело. А также оцените художественную коллекцию, принадлежавшую русским императорам и императрицам.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 8500 ₽ за экскурсию

Описание билета

Знакомство с Эрмитажем

Вы посетите Малахитовую гостиную, галерею античности, Малую столовую и не только. Оцените картины художников итальянского Возрождения: Боттичелли, Микеланджело, Леонардо да Винчи, Рубенса и Рафаэля. Раскроете:

Как Екатерина поспорила, что станет видным коллекционером

Какие вечеринки устраивали в Малом Эрмитаже в 18 веке

Почему Павел I боялся жить в главной императорской резиденции

Чем знамениты Большая Колыванская ваза и серебряная рака Александра Невского

Как спасали дом императора во время пожара 1837 года, бушевавшего во дворце трое суток

Это и многое другое я расскажу вам на экскурсии по главному дворцу Российской империи.

Организационные детали

Стоимость билетов — 700 ₽, включая билет гида. Купить их надо самостоятельно на сайте Эрмитажа.