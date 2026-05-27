Ивангород — место, где встречаются разные страны, эпохи и истории. В этой поездке вы пройдёте по стенам Ивангородской крепости с видом на эстонскую Нарву, заглянете в необычный район Парусинка, увидите сухое русло Нарвского водопада и усыпальницу баронов Штиглицев. А завершите день изысканным обедом в необычном музее-ресторане.

Можно с детьми

Описание экскурсии

В 10:00 мы отправимся в путь от станции метро «Московская». По пути пройдём пограничный контроль и сделаем остановку в Кингисеппе.

Около 12:00 заедем в ирландский паб-музей. Здесь можно выпить кофе или перекусить, если вы не успели позавтракать.

12:50 — прибытие в Ивангород. Главной точкой маршрута станет Ивангородская крепость, в которой вы:

подниметесь по крутым лестницам, спроектированным итальянским архитектором так, чтобы по ним было сложно подниматься

пройдёте по крепостным стенам

увидите эстонский город Нарву как на ладони

посетите Музей истории крепости (в понедельник в музее выходной)

Далее мы отправимся храму Пресвятой Троицы, где находится усыпальница баронов Штиглицев (30 мин) и прогуляемся по набережной реки Наровы (15 мин).

Затем поедем в необычный район Парусинка, где вы:

увидите сухое русло Нарвского водопада — поток воды перекрыли в 20 веке при строительстве ГЭС

посмотрите на заброшенные здания Кренгольмской мануфактуры

почувствуете близость государственной границы

В 16:00–16:15 отправимся обратно в Кингисепп.

16:20 — остановка на обед в ресторане-музее, а после — прогулка по городу. В музее, среди заморских сувениров и макетов кораблей, вы почувствуете себя в кают-компании императорской яхты.

18:00 — отправление в Санкт-Петербург

20:00 — прибытие в город

Во время поездки вы узнаете:

почему в этой части Петербургской губернии селилось так много иностранцев, особенно немцев

историю баронов Штиглицев и Александра Половцева

почему Штиглицы хранили деньги только в российских банках и где прятали деньги работницы их фабрики

местные байки о реках и загадочных валунах

легенды и факты о строительстве Ивангородской, Нарвской крепостей и крепости Ям

истории о русских царях Иване III и Петре I

как сегодня живётся русским в эстонской Нарве и почему многие из них не переезжают в Россию

Организационные детали

Едем на автомобиле Hyundai Solaris. В салоне есть питьевая вода, галеты, зонты. Детское кресло или бустер — по запросу.

Дополнительные расходы

Экскурсионное обслуживание в Ивангородской крепости для оформления пропусков в погранзону — 3000 ₽ на группу

Билеты в Ивангородскую крепость — 400 ₽ за чел.

Обед включён в стоимость. В него входит напиток (кофе, чай или домашний лимонад) и одно блюдо на выбор (при наличии в меню):

ризотто с костным мозгом и томлёной щекой с муссом из пекорино

паста орзом с печёной мисо-тыквой и нежным бычком

кролик сливочный с белыми грибами и моцареллой

бедро цыплёнка с беконом, французским пюре и чёрным трюфелем

шницель по-милански с соусом помарола и шпинатом

тартар из стриплойна с трюфельным айоли

три текстуры форели, изумрудный огурец и креметта из авокадо

Для пропуска в приграничную зону нужно:

иметь гражданство РФ

отправить мне ваши данные минимум за 2–3 рабочих дня до поездки: ФИО, номер паспорта (или свидетельства о рождении для детей), дату рождения и город регистрации

Подъём на крепостную стену

Экскурсия предполагает подъём по крутой лестнице на стену Ивангородской крепости. Если подъём нежелателен, есть альтернативные точки, откуда можно увидеть панораму Эстонии.

Посещение ресторана-музея

Мы осмотрим первый этаж, где находится паб-музей. Гости, одетые как джентльмены или леди, смогут пообедать в зале-музее на втором этаже. На второй этаж допускаются дети от 12 лет.