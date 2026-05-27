В этой поездке вы пройдёте по стенам Ивангородской крепости с видом на эстонскую Нарву, заглянете в необычный район Парусинка, увидите сухое русло Нарвского водопада и усыпальницу баронов Штиглицев. А завершите день изысканным обедом в необычном музее-ресторане.
Описание экскурсии
В 10:00 мы отправимся в путь от станции метро «Московская». По пути пройдём пограничный контроль и сделаем остановку в Кингисеппе.
Около 12:00 заедем в ирландский паб-музей. Здесь можно выпить кофе или перекусить, если вы не успели позавтракать.
12:50 — прибытие в Ивангород. Главной точкой маршрута станет Ивангородская крепость, в которой вы:
- подниметесь по крутым лестницам, спроектированным итальянским архитектором так, чтобы по ним было сложно подниматься
- пройдёте по крепостным стенам
- увидите эстонский город Нарву как на ладони
- посетите Музей истории крепости (в понедельник в музее выходной)
Далее мы отправимся храму Пресвятой Троицы, где находится усыпальница баронов Штиглицев (30 мин) и прогуляемся по набережной реки Наровы (15 мин).
Затем поедем в необычный район Парусинка, где вы:
- увидите сухое русло Нарвского водопада — поток воды перекрыли в 20 веке при строительстве ГЭС
- посмотрите на заброшенные здания Кренгольмской мануфактуры
- почувствуете близость государственной границы
В 16:00–16:15 отправимся обратно в Кингисепп.
16:20 — остановка на обед в ресторане-музее, а после — прогулка по городу. В музее, среди заморских сувениров и макетов кораблей, вы почувствуете себя в кают-компании императорской яхты.
18:00 — отправление в Санкт-Петербург
20:00 — прибытие в город
Во время поездки вы узнаете:
- почему в этой части Петербургской губернии селилось так много иностранцев, особенно немцев
- историю баронов Штиглицев и Александра Половцева
- почему Штиглицы хранили деньги только в российских банках и где прятали деньги работницы их фабрики
- местные байки о реках и загадочных валунах
- легенды и факты о строительстве Ивангородской, Нарвской крепостей и крепости Ям
- истории о русских царях Иване III и Петре I
- как сегодня живётся русским в эстонской Нарве и почему многие из них не переезжают в Россию
Организационные детали
Едем на автомобиле Hyundai Solaris. В салоне есть питьевая вода, галеты, зонты. Детское кресло или бустер — по запросу.
Дополнительные расходы
- Экскурсионное обслуживание в Ивангородской крепости для оформления пропусков в погранзону — 3000 ₽ на группу
- Билеты в Ивангородскую крепость — 400 ₽ за чел.
Обед включён в стоимость. В него входит напиток (кофе, чай или домашний лимонад) и одно блюдо на выбор (при наличии в меню):
- ризотто с костным мозгом и томлёной щекой с муссом из пекорино
- паста орзом с печёной мисо-тыквой и нежным бычком
- кролик сливочный с белыми грибами и моцареллой
- бедро цыплёнка с беконом, французским пюре и чёрным трюфелем
- шницель по-милански с соусом помарола и шпинатом
- тартар из стриплойна с трюфельным айоли
- три текстуры форели, изумрудный огурец и креметта из авокадо
Для пропуска в приграничную зону нужно:
- иметь гражданство РФ
- отправить мне ваши данные минимум за 2–3 рабочих дня до поездки: ФИО, номер паспорта (или свидетельства о рождении для детей), дату рождения и город регистрации
Подъём на крепостную стену
Экскурсия предполагает подъём по крутой лестнице на стену Ивангородской крепости. Если подъём нежелателен, есть альтернативные точки, откуда можно увидеть панораму Эстонии.
Посещение ресторана-музея
Мы осмотрим первый этаж, где находится паб-музей. Гости, одетые как джентльмены или леди, смогут пообедать в зале-музее на втором этаже. На второй этаж допускаются дети от 12 лет.
ежедневно в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|14 600 ₽
|Дети до 16 лет
|11 500 ₽