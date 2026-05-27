Ешь, гуляй, смотри: Ивангородская крепость и пир в ресторане-музее

Большое путешествие в приграничье из Санкт-Петербурга
Ивангород — место, где встречаются разные страны, эпохи и истории.

В этой поездке вы пройдёте по стенам Ивангородской крепости с видом на эстонскую Нарву, заглянете в необычный район Парусинка, увидите сухое русло Нарвского водопада и усыпальницу баронов Штиглицев. А завершите день изысканным обедом в необычном музее-ресторане.
Описание экскурсии

В 10:00 мы отправимся в путь от станции метро «Московская». По пути пройдём пограничный контроль и сделаем остановку в Кингисеппе.

Около 12:00 заедем в ирландский паб-музей. Здесь можно выпить кофе или перекусить, если вы не успели позавтракать.

12:50 — прибытие в Ивангород. Главной точкой маршрута станет Ивангородская крепость, в которой вы:

  • подниметесь по крутым лестницам, спроектированным итальянским архитектором так, чтобы по ним было сложно подниматься
  • пройдёте по крепостным стенам
  • увидите эстонский город Нарву как на ладони
  • посетите Музей истории крепости (в понедельник в музее выходной)

Далее мы отправимся храму Пресвятой Троицы, где находится усыпальница баронов Штиглицев (30 мин) и прогуляемся по набережной реки Наровы (15 мин).

Затем поедем в необычный район Парусинка, где вы:

  • увидите сухое русло Нарвского водопада — поток воды перекрыли в 20 веке при строительстве ГЭС
  • посмотрите на заброшенные здания Кренгольмской мануфактуры
  • почувствуете близость государственной границы

В 16:00–16:15 отправимся обратно в Кингисепп.

16:20 — остановка на обед в ресторане-музее, а после — прогулка по городу. В музее, среди заморских сувениров и макетов кораблей, вы почувствуете себя в кают-компании императорской яхты.

18:00 — отправление в Санкт-Петербург
20:00 — прибытие в город

Во время поездки вы узнаете:

  • почему в этой части Петербургской губернии селилось так много иностранцев, особенно немцев
  • историю баронов Штиглицев и Александра Половцева
  • почему Штиглицы хранили деньги только в российских банках и где прятали деньги работницы их фабрики
  • местные байки о реках и загадочных валунах
  • легенды и факты о строительстве Ивангородской, Нарвской крепостей и крепости Ям
  • истории о русских царях Иване III и Петре I
  • как сегодня живётся русским в эстонской Нарве и почему многие из них не переезжают в Россию

Организационные детали

Едем на автомобиле Hyundai Solaris. В салоне есть питьевая вода, галеты, зонты. Детское кресло или бустер — по запросу.

Дополнительные расходы

  • Экскурсионное обслуживание в Ивангородской крепости для оформления пропусков в погранзону — 3000 ₽ на группу
  • Билеты в Ивангородскую крепость — 400 ₽ за чел.

Обед включён в стоимость. В него входит напиток (кофе, чай или домашний лимонад) и одно блюдо на выбор (при наличии в меню):

  • ризотто с костным мозгом и томлёной щекой с муссом из пекорино
  • паста орзом с печёной мисо-тыквой и нежным бычком
  • кролик сливочный с белыми грибами и моцареллой
  • бедро цыплёнка с беконом, французским пюре и чёрным трюфелем
  • шницель по-милански с соусом помарола и шпинатом
  • тартар из стриплойна с трюфельным айоли
  • три текстуры форели, изумрудный огурец и креметта из авокадо

Для пропуска в приграничную зону нужно:

  • иметь гражданство РФ
  • отправить мне ваши данные минимум за 2–3 рабочих дня до поездки: ФИО, номер паспорта (или свидетельства о рождении для детей), дату рождения и город регистрации

Подъём на крепостную стену

Экскурсия предполагает подъём по крутой лестнице на стену Ивангородской крепости. Если подъём нежелателен, есть альтернативные точки, откуда можно увидеть панораму Эстонии.

Посещение ресторана-музея

Мы осмотрим первый этаж, где находится паб-музей. Гости, одетые как джентльмены или леди, смогут пообедать в зале-музее на втором этаже. На второй этаж допускаются дети от 12 лет.

ежедневно в 10:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный14 600 ₽
Дети до 16 лет11 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ст. метро «Московская»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и сделайте запрос.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 116 туристов
Лёгкий и бодрый профессиональный гид высшей категории с лицензиями на проведение экскурсий во всевозможных музеях. Весело провожу интересные и в то же время информативные экскурсии. Гарантирую, что обладание фундаментальными знаниями не
мешает мне шутить. Всё началось, когда мне было 10 лет: я стала экскурсоводом, членом совета школьного музея и даже красным следопытом! А теперь я лицензированный (с 2009 года) экскурсовод по Санкт-Петербургу, Ленинградской области и Европе. Краевед и заядлый путешественник по России и Европе на автомобиле. Преподаватель с высшим филологическим образованием (ни один ребёнок от меня не пострадал). Неумолимый фотолюбитель и опытный водитель.

