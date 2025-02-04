Эрмитаж с французским акцентом

Полюбоваться интерьерами времён, когда в Российской империи царили французский язык, мода и этикет
Перенесёмся эпоху изящных скульптур, богатых гобеленов, шедевров рококо и классицизма.

Изысканная роскошь и художественное мастерство внутреннего убранства залов дворца расскажет о вкусах правителей Российской империи в разные эпохи и модных тенденциях того времени. Даже если вы уже бывали в Эрмитаже, на этой экскурсии вы по-новому увидите бесценные коллекции.
5
2 отзыва
Эрмитаж с французским акцентом
Эрмитаж с французским акцентом
Эрмитаж с французским акцентом
Ближайшие даты:
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июн6
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Время начала: 11:30, 16:30

Описание экскурсии

  • Пройдём по парадным залам Зимнего дворца, изучая изящные интерьеры, любуясь анфиладой и рассматривая портреты Романовской галереи.
  • Поговорим о вкусах цариц и моде на всё французское.
  • Проследим, как политические события и личные предпочтения монархов отражались на убранстве дворца.
  • Обсудим, как политические события влияли на стили интерьеров дворца.
  • Вы узнате, почему и когда французский язык стал неотъемлемой частью жизни при императорском дворе.
  • Выясните, какие французские стили и почему доминировали в искусстве.
  • Вспомните французские слова, используемые в русском языке с тех далёких времён.
  • Поразмышляете, как будуар связан с глаголом «дуться».
  • Поймёте, почему первый этаж — на самом деле второй.
  • И многое-многое другое!

Организационные детали

  • Пожалуйста, обязательно согласуйте в переписке с гидом дату и время экскурсии.
  • После бронирования вам придёт письмо с реквизитами для оплаты билета в Эрмитаж на определённую дату и время (500 ₽ за человека). В случае отмены экскурсии по вашей инициативе стоимость билетов не возвращается.

в пятницу и субботу в 11:30 и 16:30, в воскресенье в 11:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу и субботу в 11:30 и 16:30, в воскресенье в 11:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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С
4 фев 2025
Добрый день. 02 февраля 2025 года мы с мужем побывали на экскурсии "Эрмитаж с французским акцентом". Так произошло, что на экскурсии нас было двое и она была проведена в индивидуальном
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формате. Хочу выразить большую благодарность экскурсоводу за создание прекрасной атмосферы. Жаклин общалась с нами как с хорошими знакомыми. Без тени раздражения меняя маршрут под наши нужды. Ее рассказ был интересен и добавлен неизвестными для нас деталями: кулуар - коридор, бодуар - дуться и др. Мое глубокое убеждение: редкие посещения Эрмитажа должны быть только с экскурсоводом. И эта экскурсия для нас была еще раз тому подтверждением. Мы устали? Да. (Эрмитаж огромен). Мы получили удовольствие? Безусловно!

П
3 фев 2025
Путешествие по Эрмитажу с легкими нотками Версаля, отчетливым je ne sais quoi и ароматом лаванды в послевкусии:)

Жаклин интересный собеседник, явно получает удовольствие от своей работы, что делает экскурсию особенно захватывающей. Было очень интересно и увлекательно, 2,5 часа пролетели незаметно. С удовольствием сходили бы с Жаклин и на другие экскурсии. Будем ждать новых встреч! Большое спасибо за чудесную экскурсию!

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