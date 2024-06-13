Экскурсия позволит узнать о мифических и реальных существах, которые стали частью истории Санкт-Петербурга. Подходит для всех возрастов и станет увлекательным приключением для всей семьи. Откройте для себя город с новой стороны, увидьте то, что обычно остается незамеченным.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00
Что вас ожидает:
- Сфинксы на Университетской набережной и их история
- Сфинксы на Египетском мосту и их история
- Крылатые львы (или грифоны) на банковском мосту и их история
- Тайный крошечный сфинкс и его история
- Медуза горгона на 1-ом Инженерном мосту и ее история
- Чижик - Пыжик по желанию и его история - там же
- Лев на облаке и его история (У Михайловского замка)
- Рак на облаке и его история (У Михайловского замка)
- Шы-Цзу на Петровской набережной и их история
- История слонов в нашем городе (1714-1982 гг) и места где они "слонялись" и "наследили"
Описание экскурсии
Откройте для себя Санкт-Петербург с новой стороны! Эта необычная семейная экскурсия познакомит вас с историей города через призму мифических и реальных существ, которые когда-либо обитали или оставили свой след в Петербурге. Готовьтесь к захватывающему путешествию по центру города, где мы обратим внимание не на классические достопримечательности, а на зооморфных животных из чугуна, бронзы и гранита. Что вас ждет:• Истории мифических и реальных существ. Во время экскурсии вы узнаете интересные факты и истории о разнообразных существах, которые украшают Санкт-Петербург. Мы расскажем вам о сфинксах — больших, средних и крошечных, о крылатых и цепных львах, медузе Горгоне, бегемоте и происхождении этого слова, а также о слонах и местах, где они «слонялись» и оставили свой след.
Путешествие по центру города. Мы объедем весь центр Санкт-Петербурга, но будем акцентироваться не на открытки с известными видами, а на тех зооморфных животных, которые прячутся на улицах и площадях города. Вы увидите тех, кого обычно не замечают, и узнаете их удивительные истории. Не упустите шанс отправиться в это захватывающее путешествие по Санкт-Петербургу и увидеть город глазами мифических существ и реальных животных!
каждый день с 10.00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сфинксы на Университетской набережной и их история
- Сфинксы на Египетском мосту и их история
- Крылатые львы (или грифоны) на банковском мосту и их история
- Тайный крошечный сфинкс и его история
- Медуза горгона на 1-ом Инженерном мосту и ее история
- Чижик - Пыжик по желанию и его история - там же
- Лев на облаке и его история (У Михайловского замка)
- Рак на облаке и его история (У Михайловского замка)
- Шы-Цзу на Петровской набережной и их история
- История слонов в нашем городе (1714-1982 гг) и места где они "слонялись" и "наследили"
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида-эскурсовода
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день с 10.00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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