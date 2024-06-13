Откройте для себя Санкт-Петербург с новой стороны! Эта необычная семейная экскурсия познакомит вас с историей города через призму мифических и реальных существ, которые когда-либо обитали или оставили свой след в Петербурге. Готовьтесь к захватывающему путешествию по центру города, где мы обратим внимание не на классические достопримечательности, а на зооморфных животных из чугуна, бронзы и гранита. Что вас ждет:• Истории мифических и реальных существ. Во время экскурсии вы узнаете интересные факты и истории о разнообразных существах, которые украшают Санкт-Петербург. Мы расскажем вам о сфинксах — больших, средних и крошечных, о крылатых и цепных львах, медузе Горгоне, бегемоте и происхождении этого слова, а также о слонах и местах, где они «слонялись» и оставили свой след.

Путешествие по центру города. Мы объедем весь центр Санкт-Петербурга, но будем акцентироваться не на открытки с известными видами, а на тех зооморфных животных, которые прячутся на улицах и площадях города. Вы увидите тех, кого обычно не замечают, и узнаете их удивительные истории. Не упустите шанс отправиться в это захватывающее путешествие по Санкт-Петербургу и увидеть город глазами мифических существ и реальных животных!