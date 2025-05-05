Мы хотим показать вам Петербург с необычной стороны. Вы услышите то, о чём обычно не рассказывают на обзорных экскурсиях. Мы посетим загадочные места города. Поговорим о призраках, которые бродят по его улицам, и о тайных обществах, влиявших на его прошлое. А ещё вспомним до сих пор не разгаданные загадки!
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Михайловский замок.
- Смольный собор.
- Кресты.
- сфинксов на Университетской набережной.
- Новую Голландию.
- Семимостье.
- Исаакиевский собор.
- стрелку Васильевского острова.
- Невский проспект.
Вы узнаете:
- какой замок в Санкт-Петербурге самый загадочный.
- на каких улицах можно встретить привидения.
- какие места в городе считаются самыми мистическими и почему.
Организационные детали
- Все объекты осматриваются снаружи. На экскурсии будут остановки с выходом из автобуса на фотографирование.
- Программу рекомендуем для взрослых и детей от 10 лет.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
в понедельник, четверг и пятницу в 18:00, во вторник в 13:15 и 18:00, в воскресенье в 13:15
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1700 ₽
|Пенсионеры
|1550 ₽
|Школьники
|1200 ₽
|Студенты
|1600 ₽
|Льготный
|1600 ₽
|Детский до 8 лет
|800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Гостиного двора
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и пятницу в 18:00, во вторник в 13:15 и 18:00, в воскресенье в 13:15
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 38748 туристов
Добрый день! Наша команда гидов влюблена в Петербург и проводит неформальные экскурсии по Северной столице. Помимо парадных достопримечательностей, есть и совсем другой Петербург, понять который практически невозможно без опытного сопровождающего. Мы знаем о городе множество интересных фактов и увлекательных деталей и с удовольствием делимся ими с путешественниками. Наши экскурсии подарят вам массу положительных эмоций и ярких воспоминаний!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ольга
5 мая 2025
Отличная экскурсия, замечательный молодой гид с чувством юмора и умением интересно рассказывать! Нам с супругом очень понравилось. Обязательно будем вас рекомендовать!
Ольга
4 мая 2025
Очень хорошая экскурсия. Узнала много нового. Замечательный экскурсовод.
