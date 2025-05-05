Мои заказы

Мистика Петербурга: автобусная экскурсия

Окунуться в мир городских легенд и загадочных историй
Мы хотим показать вам Петербург с необычной стороны. Вы услышите то, о чём обычно не рассказывают на обзорных экскурсиях. Мы посетим загадочные места города. Поговорим о призраках, которые бродят по его улицам, и о тайных обществах, влиявших на его прошлое. А ещё вспомним до сих пор не разгаданные загадки!
5
2 отзыва
Ближайшие даты:
28
авг29
авг31
авг1
сен2
сен4
сен5
сен
Время начала: 13:15, 18:00

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Михайловский замок.
  • Смольный собор.
  • Кресты.
  • сфинксов на Университетской набережной.
  • Новую Голландию.
  • Семимостье.
  • Исаакиевский собор.
  • стрелку Васильевского острова.
  • Невский проспект.

Вы узнаете:

  • какой замок в Санкт-Петербурге самый загадочный.
  • на каких улицах можно встретить привидения.
  • какие места в городе считаются самыми мистическими и почему.

Организационные детали

  • Все объекты осматриваются снаружи. На экскурсии будут остановки с выходом из автобуса на фотографирование.
  • Программу рекомендуем для взрослых и детей от 10 лет.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

в понедельник, четверг и пятницу в 18:00, во вторник в 13:15 и 18:00, в воскресенье в 13:15

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1700 ₽
Пенсионеры1550 ₽
Школьники1200 ₽
Студенты1600 ₽
Льготный1600 ₽
Детский до 8 лет800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Гостиного двора
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и пятницу в 18:00, во вторник в 13:15 и 18:00, в воскресенье в 13:15
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 38748 туристов
Добрый день! Наша команда гидов влюблена в Петербург и проводит неформальные экскурсии по Северной столице. Помимо парадных достопримечательностей, есть и совсем другой Петербург, понять который практически невозможно без опытного сопровождающего. Мы знаем о городе множество интересных фактов и увлекательных деталей и с удовольствием делимся ими с путешественниками. Наши экскурсии подарят вам массу положительных эмоций и ярких воспоминаний!
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Ольга
Ольга
5 мая 2025
Отличная экскурсия, замечательный молодой гид с чувством юмора и умением интересно рассказывать! Нам с супругом очень понравилось. Обязательно будем вас рекомендовать!
Ольга
Ольга
4 мая 2025
Очень хорошая экскурсия. Узнала много нового. Замечательный экскурсовод.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

