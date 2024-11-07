В 1744 году императрица Елизавета Петровна основала на берегу Невы первое в России фарфоровое производство. Оно не останавливается до сих пор.
Вековое качество переплетается с современными тенденциями в каждом изделии Императорского фарфорового завода.
Вы посетите галерею ИФЗ и под чутким руководством художника распишете тарелку, сделав подарок самому себе.
Вековое качество переплетается с современными тенденциями в каждом изделии Императорского фарфорового завода.
Вы посетите галерею ИФЗ и под чутким руководством художника распишете тарелку, сделав подарок самому себе.
Ближайшие даты:
Время начала: 17:45
Описание мастер-класса
Вы посетите галерею современного фарфора «Амбар Буржуа» в центре Санкт-Петербурга. В ходе экскурсии по ней:
- узнаете историю появления и развития фарфорового производства в России
- познакомитесь с разными видами фарфора, выпускаемого ИФЗ — Императорским фарфоровым заводом
- разберётесь в видах фарфоровой росписи и попробуете их отличить
А затем в уютной атмосфере под руководством профессионального художника-фарфориста нанесёте рисунок на тарелку производства ИФЗ. Длительность мастер-класса — около 2 часов.
После мастер-класса ваш шедевр передадут на Императорский фарфоровый завод для обжига. Через неделю вы сможете получить его в галерее (или доставкой) в готовом виде.
Организационные детали
- Мастер-класс возможен с детьми от 12 лет
- Рекомендуем заранее бронировать дату: в идеале за 10–12 дней. Это связано с графиком работы Императорского фарфорового завода и необходимостью организовать вызов художника с производства
- Готовое изделие вы можете забрать через неделю в галерее или — если уедете из Петербурга — вам его вышлют курьерской службой (доставку вы оплачиваете самостоятельно)
в четверг в 17:45
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Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4 848 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Большой Конюшенной
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 17:45
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 1288 туристов
Здравствуйте, мои дорогие гости! Я коренная петербурженка и обожаю родной город. Делюсь большой любовью к Петербургу с моими гостями, показывая самые известные и важные места, а также провожу экскурсии поЗадать вопрос
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