В 1744 году императрица Елизавета Петровна основала на берегу Невы первое в России фарфоровое производство. Оно не останавливается до сих пор. Вековое качество переплетается с современными тенденциями в каждом изделии Императорского фарфорового завода. Вы посетите галерею ИФЗ и под чутким руководством художника распишете тарелку, сделав подарок самому себе.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание мастер-класса

Вы посетите галерею современного фарфора «Амбар Буржуа» в центре Санкт-Петербурга. В ходе экскурсии по ней:

узнаете историю появления и развития фарфорового производства в России

познакомитесь с разными видами фарфора, выпускаемого ИФЗ — Императорским фарфоровым заводом

разберётесь в видах фарфоровой росписи и попробуете их отличить

А затем в уютной атмосфере под руководством профессионального художника-фарфориста нанесёте рисунок на тарелку производства ИФЗ. Длительность мастер-класса — около 2 часов.

После мастер-класса ваш шедевр передадут на Императорский фарфоровый завод для обжига. Через неделю вы сможете получить его в галерее (или доставкой) в готовом виде.

Организационные детали