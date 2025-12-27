в пятницу и субботу в 17:00

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познавательно! Мы приехали в Питер на пару дней из Москвы отметить день рождения и посетили этот мастер класс,нас встретили и сразу предложили чай со всякими вкусняшками,но не это главное,главное что там уютно и тепло с первых минут знакомства!!! Мы рисовали,хотя совершенно этого не умеем,нам помогали объясняли и получилось даже лучше,чем я думала!!! Еще момент,кружки должны простоять в печи 12 часов после рисования,но мы уезжали! И это не проблема! Нам выслали их СДЕКОМ! Все пришло в лучшем виде,упаковано идеально и теперь мы наслаждаемся вкусным чаем и вспоминаем об этом волшебное место!