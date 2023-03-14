в пятницу и субботу в 17:00

В уютной мастерской вы распишете чашку, интерьерную тарелку или блюдо для сервировки стола. Главное — ваше желание и творческий настрой, а со всем остальным я помогу. Мы переведём память о городе в вечный материал — фарфор, и любимый уголок Петербурга останется с вами на долгие годы.

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Волшебство в мастерской

Мастер-класс пройдёт в моей уютной студии. Здесь есть все необходимые материалы и помощники. Не волнуйтесь о своём уровне подготовки, главное — ваш творческий настрой, а с остальным я помогу. Мы можем подобрать изображение из книг о городе или заготовок, или работать с вашей фотографией и рисунком. В работе мы используем материалы высокого качества, поэтому готовое изделие прослужит вам долгие годы. Для рабочей основы в мастерской вы можете выбрать кружку, тарелку или другой предмет из фарфора. Работа пройдёт в мини-группе, чтобы уделить достаточное количество внимания каждому участнику.

Организационные детали