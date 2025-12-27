в пятницу и субботу в 17:00

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Мастер-класс по росписи фарфора: для вдохновлённых Петербургом

Сделать авторскую кружку на память о любимом городе под руководством опытного мастера
В уютной мастерской вы распишете кружку для себя или в подарок близкому человеку. Главное — ваше желание и творческий настрой, а со всем остальным я помогу.

Мы переведём память о городе в вечный материал — фарфор, и любимый уголок Петербурга останется с вами на долгие годы.
5
24 отзыва
Мастер-класс по росписи фарфора: для вдохновлённых Петербургом
Мастер-класс по росписи фарфора: для вдохновлённых Петербургом
Мастер-класс по росписи фарфора: для вдохновлённых Петербургом

Описание мастер-класса

Волшебство в мастерской

Мастер-класс пройдёт в моей уютной студии. Здесь есть все необходимые материалы и помощники. Не волнуйтесь о своём уровне подготовки, главное — ваш творческий настрой, а с остальным я помогу. Мы можем подобрать изображение из книг о городе или заготовок, или работать с вашей фотографией и рисунком. В работе мы используем материалы высокого качества, поэтому готовое изделие прослужит вам долгие годы. Работа пройдёт в мини-группе, чтобы уделить достаточное количество внимания каждому участнику.

Организационные детали

  • Мастер-класс пройдёт в моей мастерской. Здесь есть все необходимые материалы, заготовки и инструменты.
  • Изделие вы сможете забрать на следующий день, после того, как оно будет обожжено в печи. Если вы уезжаете из города, есть возможность доставки.

во вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 18:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость мастер-класса

ТарифСтоимость
Стандартный билет3150 ₽
Дети до 16 лет2250 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Технологический институт»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 18:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 3.5 часа
Провела экскурсии для 122 туристов
Закончила Санкт-Петербургскую художественно-промышленную академию по специальности «Керамика» и очень люблю свою профессию. Имею диплом от Школы гидов Льва Лурье. Уже много лет я совмещаю творческую работу с преподаванием лепки, росписи и других техник взрослым и детям. Участвую в выставках в России и Европе. Роспись фарфора — одно из моих увлечений. С огромной радостью поделюсь с вами своим опытом.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
24
4
3
2
1
Nadezhda
Не пожалейте времени и посетите этот мастер-класс, тк, кроме своей творческой работы, вы получите интересный рассказ и сможете посмотреть на прекрасную мастерскую с необычными скульптурами и керамикой.
Сначала вы рисуете на бумаге, потом переносите рисунок на поверхность и раскрашиваете. Художник-керамист Марина помогает вам советом и действием.
Мастерская находится примерно в 15 минутах пешком от станции метро "Технологический институт".
Не пожалейте времени и посетите этот мастер-класс, тк, кроме своей творческой работы, вы получите интересный рассказ
Не пожалейте времени и посетите этот мастер-класс, тк, кроме своей творческой работы, вы получите интересный рассказ
Не пожалейте времени и посетите этот мастер-класс, тк, кроме своей творческой работы, вы получите интересный рассказ
Не пожалейте времени и посетите этот мастер-класс, тк, кроме своей творческой работы, вы получите интересный рассказ
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С
Хочу поблагодарить Марину за замечательный мастер-класс в прекрасной душевной творческой обстановке. Я пришла с желанием расписать кружку для подарка моей дочери, получила поддержку и помощь. Всем желающим сделать необычный подарок рекомендую посетить эту мастерскую. Спасибо Марине за встречу в метро, забрала кружку, прилагаю результат нашего творчества.
Хочу поблагодарить Марину за замечательный мастер-класс в прекрасной душевной творческой обстановке. Я пришла с желанием расписать
Хочу поблагодарить Марину за замечательный мастер-класс в прекрасной душевной творческой обстановке. Я пришла с желанием расписать
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Любовь
Доброго дня всем желающим посетить данную мастерскую! Хочу сказать сразу,не раздумывайте и не переживайте,к посещению обязательно!!! Это удивительное место и прекрасные люди искусства с большой буквы!!! Было очень душевно и
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познавательно! Мы приехали в Питер на пару дней из Москвы отметить день рождения и посетили этот мастер класс,нас встретили и сразу предложили чай со всякими вкусняшками,но не это главное,главное что там уютно и тепло с первых минут знакомства!!! Мы рисовали,хотя совершенно этого не умеем,нам помогали объясняли и получилось даже лучше,чем я думала!!! Еще момент,кружки должны простоять в печи 12 часов после рисования,но мы уезжали! И это не проблема! Нам выслали их СДЕКОМ! Все пришло в лучшем виде,упаковано идеально и теперь мы наслаждаемся вкусным чаем и вспоминаем об этом волшебное место!

Доброго дня всем желающим посетить данную мастерскую! Хочу сказать сразу,не раздумывайте и не переживайте,к посещению обязательно!!!
Доброго дня всем желающим посетить данную мастерскую! Хочу сказать сразу,не раздумывайте и не переживайте,к посещению обязательно!!!
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И
Побывала на МК по росписи фарфора 07.11.2025. Получила новые знания, которые, возможно, мне никогда и не пригодятся в жизни. Но!!! Главное - атмосфера творчества, добра, спокойствия, Марина - замечательный педагог,
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интересный собеседник, чудесный, очень душевный человек. В результате нашей совместной работы родилась необычная, эксклюзивная кружка, которая, надеюсь, будет долгие годы согревать меня крепким чаем и будить во мне светлые воспоминания о сыром питерском вечере и об удивительном тепле, подаренном мне Мариной. Мне очень хочется вернуться в эту мастерскую и расписать еще кружку или тарелку, что я, пожалуй, и сделаю при первом удобном случае.

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Екатерина
Мастер-класс очень понравился. Прекрасно проведенное время в атмосферной студии с чудесным организатором Мариной. Время пролетело незаметно с невероятными положительными эмоциями. Я пришла с идеей того,что бы я хотела видеть и
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осталась довольна результатом. Большое спасибо Марине за такой интересный,творческий мастер-класс! Также благодарность за оказанную помощь мне как человеку,далекому от рисования, при создании работы. Буду в Санкт-Петербурге и снова запишусь на мастер-класс дабы воплотить в жизнь ещё одну свою идею.

Мастер-класс очень понравился. Прекрасно проведенное время в атмосферной студии с чудесным организатором Мариной. Время пролетело незаметно
Мастер-класс очень понравился. Прекрасно проведенное время в атмосферной студии с чудесным организатором Мариной. Время пролетело незаметно
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М
Потрясающе интересные люди и Мастера, осуществили буквально мою мечту с рисунком, мы с сыном попали в удивительную мастерскую, будто где-то вне времени и географии. Спасибо за внимание, терпение, атмосферу, рассказы, сын тоже в восторге, обязательно будем советовать друзьям!
Потрясающе интересные люди и Мастера, осуществили буквально мою мечту с рисунком, мы с сыном попали в
Потрясающе интересные люди и Мастера, осуществили буквально мою мечту с рисунком, мы с сыном попали в
Потрясающе интересные люди и Мастера, осуществили буквально мою мечту с рисунком, мы с сыном попали в
Потрясающе интересные люди и Мастера, осуществили буквально мою мечту с рисунком, мы с сыном попали в
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