в пятницу и субботу в 17:00

В уютной мастерской вы распишете кружку для себя или в подарок близкому человеку. Главное — ваше желание и творческий настрой, а со всем остальным я помогу.
Мы переведём память о городе в вечный материал — фарфор, и любимый уголок Петербурга останется с вами на долгие годы.
Мы переведём память о городе в вечный материал — фарфор, и любимый уголок Петербурга останется с вами на долгие годы.
Описание мастер-класса
Волшебство в мастерской
Мастер-класс пройдёт в моей уютной студии. Здесь есть все необходимые материалы и помощники. Не волнуйтесь о своём уровне подготовки, главное — ваш творческий настрой, а с остальным я помогу. Мы можем подобрать изображение из книг о городе или заготовок, или работать с вашей фотографией и рисунком. В работе мы используем материалы высокого качества, поэтому готовое изделие прослужит вам долгие годы. Работа пройдёт в мини-группе, чтобы уделить достаточное количество внимания каждому участнику.
Организационные детали
- Мастер-класс пройдёт в моей мастерской. Здесь есть все необходимые материалы, заготовки и инструменты.
- Изделие вы сможете забрать на следующий день, после того, как оно будет обожжено в печи. Если вы уезжаете из города, есть возможность доставки.
во вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 18:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость мастер-класса
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|3150 ₽
|Дети до 16 лет
|2250 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Технологический институт»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 18:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 3.5 часа
Провела экскурсии для 122 туристов
Закончила Санкт-Петербургскую художественно-промышленную академию по специальности «Керамика» и очень люблю свою профессию. Имею диплом от Школы гидов Льва Лурье. Уже много лет я совмещаю творческую работу с преподаванием лепки, росписи и других техник взрослым и детям. Участвую в выставках в России и Европе. Роспись фарфора — одно из моих увлечений. С огромной радостью поделюсь с вами своим опытом.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 24 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Не пожалейте времени и посетите этот мастер-класс, тк, кроме своей творческой работы, вы получите интересный рассказ и сможете посмотреть на прекрасную мастерскую с необычными скульптурами и керамикой.
Сначала вы рисуете на бумаге, потом переносите рисунок на поверхность и раскрашиваете. Художник-керамист Марина помогает вам советом и действием.
Мастерская находится примерно в 15 минутах пешком от станции метро "Технологический институт".
Сначала вы рисуете на бумаге, потом переносите рисунок на поверхность и раскрашиваете. Художник-керамист Марина помогает вам советом и действием.
Мастерская находится примерно в 15 минутах пешком от станции метро "Технологический институт".
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С
Хочу поблагодарить Марину за замечательный мастер-класс в прекрасной душевной творческой обстановке. Я пришла с желанием расписать кружку для подарка моей дочери, получила поддержку и помощь. Всем желающим сделать необычный подарок рекомендую посетить эту мастерскую. Спасибо Марине за встречу в метро, забрала кружку, прилагаю результат нашего творчества.
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Доброго дня всем желающим посетить данную мастерскую! Хочу сказать сразу,не раздумывайте и не переживайте,к посещению обязательно!!! Это удивительное место и прекрасные люди искусства с большой буквы!!! Было очень душевно и
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И
Побывала на МК по росписи фарфора 07.11.2025. Получила новые знания, которые, возможно, мне никогда и не пригодятся в жизни. Но!!! Главное - атмосфера творчества, добра, спокойствия, Марина - замечательный педагог,
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Мастер-класс очень понравился. Прекрасно проведенное время в атмосферной студии с чудесным организатором Мариной. Время пролетело незаметно с невероятными положительными эмоциями. Я пришла с идеей того,что бы я хотела видеть и
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М
Потрясающе интересные люди и Мастера, осуществили буквально мою мечту с рисунком, мы с сыном попали в удивительную мастерскую, будто где-то вне времени и географии. Спасибо за внимание, терпение, атмосферу, рассказы, сын тоже в восторге, обязательно будем советовать друзьям!
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