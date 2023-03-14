в пятницу и субботу в 17:00

Мастер-класс пройдёт в моей уютной студии. Здесь есть все необходимые материалы и помощники. Не волнуйтесь о своём уровне подготовки, главное — ваш творческий настрой, а с остальным я помогу. Мы можем подобрать изображение из книг о городе или заготовок, или работать с вашей фотографией и рисунком. В работе мы используем материалы высокого качества, поэтому готовое изделие прослужит вам долгие годы. Для рабочей основы в мастерской вы можете выбрать кружку, тарелку или другой предмет из фарфора. Работа пройдёт в мини-группе, чтобы уделить достаточное количество внимания каждому участнику.