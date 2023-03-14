в пятницу и субботу в 17:00

Мастер-класс по росписи фарфора: для вдохновленных Петербургом

Сделать авторскую чашку на память о любимом городе под руководством опытного мастера

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В уютной мастерской вы распишете чашку, интерьерную тарелку или блюдо для сервировки стола. Главное — ваше желание и творческий настрой, а со всем остальным я помогу.

Мы переведём память о городе в вечный материал — фарфор, и любимый уголок Петербурга останется с вами на долгие годы.
Мастер-класс по росписи фарфора: для вдохновленных Петербургом
Мастер-класс по росписи фарфора: для вдохновленных Петербургом
Мастер-класс по росписи фарфора: для вдохновленных Петербургом
Мастер-класс по росписи фарфора: для вдохновленных Петербургом
Мастер-класс по росписи фарфора: для вдохновленных Петербургом
Мастер-класс по росписи фарфора: для вдохновленных Петербургом
Мастер-класс по росписи фарфора: для вдохновленных Петербургом
Мастер-класс по росписи фарфора: для вдохновленных Петербургом
Мастер-класс по росписи фарфора: для вдохновленных Петербургом
Мастер-класс по росписи фарфора: для вдохновленных Петербургом
Ближайшие даты:
17
мар
18
мар
24
мар
25
мар
31
мар
1
апр
7
апр
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Волшебство в мастерской

Мастер-класс пройдёт в моей уютной студии. Здесь есть все необходимые материалы и помощники. Не волнуйтесь о своём уровне подготовки, главное — ваш творческий настрой, а с остальным я помогу. Мы можем подобрать изображение из книг о городе или заготовок, или работать с вашей фотографией и рисунком. В работе мы используем материалы высокого качества, поэтому готовое изделие прослужит вам долгие годы. Для рабочей основы в мастерской вы можете выбрать кружку, тарелку или другой предмет из фарфора. Работа пройдёт в мини-группе, чтобы уделить достаточное количество внимания каждому участнику.

Организационные детали

  • Мастер-класс пройдёт в моей мастерской. Здесь есть все необходимые материалы, заготовки и инструменты.
  • Изделие вы сможете забрать на следующий день, после того, как оно будет обожжено в печи. Если вы уезжаете из города, есть возможность доставки.

в пятницу и субботу в 17:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро «Технологический институт»
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу и субботу в 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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