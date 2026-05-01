Предлагаем прогулку, от которой сложно отказаться! Стартуем на катере от каналов Петербурга, пройдём мимо парадных набережных и выйдем к Финскому заливу. Увидим аристократический Питер в начале прогулки и современный в финале. Возьмите с собой напитки и что-то вкусное, подключим музыку — получится маленькое путешествие!
Описание экскурсии
- Фонтанка. Проплывём вдоль нарядных фасадов старинных особняков. Это неспешное вступление задаст нужное настроение и покажет Петербург с его тихой живописной стороны.
- Крюков канал. Пройдём под резными мостами и полюбуемся Никольским собором.
- Мойка и Зимняя канавка. И вот он, парадный Петербург: Дворцовая набережная, Эрмитаж, колоннада Исаакия вдали.
- Нева. Здесь простор, свежий ветер и захватывающие виды: Стрелка Васильевского острова, Петропавловская крепость, купола и шпили, отражающиеся в воде.
- Лахта Центр. Пройдём под арками ЗСД, вдоль Васильевского острова и порта «Морской фасад». Остановимся у Лахта Центра — полюбоваться видом, сделать фото и выпить по бокалу освежающего.
- Острова и «Аврора». Обратный путь пройдёт мимо Елагина, Крестовского и Петровского островов. Завершим путешествие у легендарного крейсера.
О катере
- На катере «Фиеста» будет комфортно за счёт высокого борта и большой длины судна.
- На борту есть всё для вашего удобства — тёплые пледы, тент на случай дождя, туалетная комната, стол, бокалы/стаканчики.
- На прогулку можно взять напитки и закуски, кроме красящих — красного вина, морсов и ягод.
Организационные детали
- При плохих погодных условиях (шторм, запрет на выход маломерных судов) мы предложим перенести дату или время катания.
- Мы отслеживаем погоду каждый час и не рекомендуем смотреть прогноз за несколько дней.
- Возрастное ограничение — 3+.
- Вы можете отправиться на прогулку с домашними питомцами.
- С вами будет опытный капитан. Перед посадкой вы пройдёте инструктаж по технике безопасности. На борту есть спасательные жилеты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У причала наб. Фонтанки
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 484 туристов
Организовываем прогулки на катерах по рекам и каналам Петербурга с 2016 года. Нас выбирают за разнообразие маршрутов, прекрасное состояние судов и профессиональную команду капитанов. Мы покажем вам настоящий Петербург с воды!
