Из-за дождя в Петербурге отменяются планы, переносятся прогулки… Но мы считаем его визитной карточкой города. Если вы не боитесь промокнуть, готовы принять вызов и провести полчаса под дождём, мы гарантируем вам атмосферные уникальные кадры. Такие воспоминания точно останутся с вами навсегда!

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Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Описание фото-прогулки

Маршрут начинается от Пяти углов — а затем бежим в сторону Невского проспекта по Фонтанке. По пути будем останавливаться в лучших локациях, чтобы запечатлеть самые яркие моменты.

Погода в Петербурге непредсказуема. Если в выбранный вами день не будет дождя, мы всё равно сделаем атмосферные кадры в историческом центре города.

Организационные детали