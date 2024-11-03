Вас ждёт один из самых красивых маршрутов Петербурга, где классическая архитектура идеально сочетается с современными городскими пространствами. Поговорим о вас, о современной фотографии и о городе. И конечно, сделаем атмосферные снимки!

Описание фото-прогулки

Мы пройдём от Исаакиевского собора к Новой Голландии по Конногвардейскому бульвару и сделаем яркие снимки в самых интересных локациях. А если захотите, маршрут можно изменить — и прогуляться к универмагу Au Pont Rouge.

Даже если вы никогда не были на фотосессии — не переживайте, мы поможем с позированием и выберем лучшие ракурсы. Вам остаётся только наслаждаться прогулкой!

Организационные детали