Вас ждёт один из самых красивых маршрутов Петербурга, где классическая архитектура идеально сочетается с современными городскими пространствами. Поговорим о вас, о современной фотографии и о городе. И конечно, сделаем атмосферные снимки!
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00
Описание фото-прогулки
Мы пройдём от Исаакиевского собора к Новой Голландии по Конногвардейскому бульвару и сделаем яркие снимки в самых интересных локациях. А если захотите, маршрут можно изменить — и прогуляться к универмагу Au Pont Rouge.
Даже если вы никогда не были на фотосессии — не переживайте, мы поможем с позированием и выберем лучшие ракурсы. Вам остаётся только наслаждаться прогулкой!
Организационные детали
- В течение трёх дней после фотопрогулки вы получите 60 снимков в цветокоррекции ссылкой на облачной хранилище
- В качестве бонуса все фотографии мы ретушируем нейросетью
- Фотосессию для вас проведу я или мой коллега Роман
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Исаакиевской пл
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Мы — Алексей и Роман — фотографы с девятилетним опытом коммерческих съёмок, совокупным багажом из тысяч частных и рекламных проектов. Владельцы собственной фотостудии на Площади Восстания. Живём в центре Санкт-Петербурга и знаем всё про актуальные стильные локации города. Найдём с вами общий язык за 90 секунд, в этом вы обязательно убедитесь сами:)Задать вопрос
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