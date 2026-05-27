Это путешествие объединяет историю, архитектуру и гастрономию Гатчинского края. Вы отправитесь в Мызу-Ивановку — бывшее имение семьи Штакеншнейдеров — и окажетесь на необычном гастрономическом приёме в атмосфере старинной усадьбы. В программе — истории о мельничном деле, дегустация фермерских сыров, традиционной выпечки и чая по семейному рецепту.

Описание экскурсии

Дорога в Гатчинский край

По пути вы увидите пейзажи Ленинградской области и услышите рассказы о Гатчинской земле, усадебной культуре и роли мельниц в жизни местных жителей.

Усадьба в Мызе-Ивановке

Камерный музейный комплекс хранит артефакты, связанные с именем Андрея Штакеншнейдера — одного из главных архитекторов императорского Петербурга 19 века. Вы увидите:

выставочный павильон с материалами о жизни и творчестве архитектора

чертежи, фотографии и документы, связанные с его работами

личные вещи семьи Штакеншнейдеров

Гатчинская мельница

Вы увидите сохранившиеся элементы старой мельницы и узнаете, какую роль мельничное дело играло в быту местных жителей. Гид расскажет:

какие сорта муки производили в Гатчинском крае

как менялись технологии помола

почему местная выпечка считалась особенной

как сегодня возрождают старинные рецепты

Гастрономический приём

Главная часть маршрута — знакомство с местными вкусами и фермерскими традициями. В программе:

дегустация сыров, созданных по голландским технологиям

знакомство с работой шефа Корнелиса Хёйсмана

жерновки и репники — традиционная выпечка Гатчинского края

чай по семейному рецепту Штакеншнейдеров

Организационные детали