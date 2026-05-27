Это путешествие объединяет историю, архитектуру и гастрономию Гатчинского края.
Вы отправитесь в Мызу-Ивановку — бывшее имение семьи Штакеншнейдеров — и окажетесь на необычном гастрономическом приёме в атмосфере старинной усадьбы.
В программе — истории о мельничном деле, дегустация фермерских сыров, традиционной выпечки и чая по семейному рецепту.
Вы отправитесь в Мызу-Ивановку — бывшее имение семьи Штакеншнейдеров — и окажетесь на необычном гастрономическом приёме в атмосфере старинной усадьбы.
В программе — истории о мельничном деле, дегустация фермерских сыров, традиционной выпечки и чая по семейному рецепту.
Описание экскурсии
Дорога в Гатчинский край
По пути вы увидите пейзажи Ленинградской области и услышите рассказы о Гатчинской земле, усадебной культуре и роли мельниц в жизни местных жителей.
Усадьба в Мызе-Ивановке
Камерный музейный комплекс хранит артефакты, связанные с именем Андрея Штакеншнейдера — одного из главных архитекторов императорского Петербурга 19 века. Вы увидите:
- выставочный павильон с материалами о жизни и творчестве архитектора
- чертежи, фотографии и документы, связанные с его работами
- личные вещи семьи Штакеншнейдеров
Гатчинская мельница
Вы увидите сохранившиеся элементы старой мельницы и узнаете, какую роль мельничное дело играло в быту местных жителей. Гид расскажет:
- какие сорта муки производили в Гатчинском крае
- как менялись технологии помола
- почему местная выпечка считалась особенной
- как сегодня возрождают старинные рецепты
Гастрономический приём
Главная часть маршрута — знакомство с местными вкусами и фермерскими традициями. В программе:
- дегустация сыров, созданных по голландским технологиям
- знакомство с работой шефа Корнелиса Хёйсмана
- жерновки и репники — традиционная выпечка Гатчинского края
- чай по семейному рецепту Штакеншнейдеров
Организационные детали
- Едем на комфортабельном микроавтобусе
- Гастрономический приём в музее Штакеншнейдера входит в стоимость
- Дополнительно оплачивается (по желанию): мастер-класс по росписи деревянной доски или декоративного панно — 350 ₽ за чел.
- Просьба учитывать, что значительная часть программы проходит на открытом воздухе
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|3550 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около станции метро «Московская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 100 туристов
Мы надёжный туроператор с многолетним опытом и нетривиальным подходом к созданию туров и экскурсий. Будем рады видеть вас в наших поездках! Гарантируем качественный сервис и высокий уровень организации.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Гастрономический приём на Гатчинской мельнице (из Санкт-Петербурга)»
Индивидуальная
до 2 чел.
Лучший выборФантастические твари и где они обитают в Санкт-Петербурге
Откройте для себя тайный мир Санкт-Петербурга, встречаясь лицом к лицу с его мифическими созданиями
Начало: У метро «Невский проспект»
6 июн в 10:00
7 июн в 12:00
8888 ₽ за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Святые места Вырицы и Гатчины (из Петербурга)
Посетить старинные православные храмы и прикоснуться к их истории с профессиональным гидом
Начало: На Московском проспекте
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00, в воскресенье в 09:00
Завтра в 10:00
29 мая в 10:00
10 200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 12 чел.
Пешеходная экскурсия по Старой Гатчине
Откройте непарадную сторону Гатчины! Прогулка по уютным улочкам, посещение Егерской слободы и множество историй о прошлом города ждут вас
Начало: У Большого Гатчинского дворца. Но мы можем встрети...
2 июн в 10:00
3 июн в 10:30
7500 ₽ за всё до 12 чел.
-
45%
Групповая
Дворцы Санкт-Петербурга
Обзорная экскурсия с акцентом на дворцы и судьбы их владельцев
Начало: На площади Островского
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00, 13:30 и 16:00
Сегодня в 17:00
29 мая в 11:00
1238 ₽
2250 ₽ за человека
3550 ₽ за человека