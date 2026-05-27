Гастрономический приём на Гатчинской мельнице (из Санкт-Петербурга)

Рассказы о дворянском прошлом, фермерские сыры и вкусы старой Гатчины - в стенах старинной усадьбы
Это путешествие объединяет историю, архитектуру и гастрономию Гатчинского края.

Вы отправитесь в Мызу-Ивановку — бывшее имение семьи Штакеншнейдеров — и окажетесь на необычном гастрономическом приёме в атмосфере старинной усадьбы.

В программе — истории о мельничном деле, дегустация фермерских сыров, традиционной выпечки и чая по семейному рецепту.
Описание экскурсии

Дорога в Гатчинский край

По пути вы увидите пейзажи Ленинградской области и услышите рассказы о Гатчинской земле, усадебной культуре и роли мельниц в жизни местных жителей.

Усадьба в Мызе-Ивановке

Камерный музейный комплекс хранит артефакты, связанные с именем Андрея Штакеншнейдера — одного из главных архитекторов императорского Петербурга 19 века. Вы увидите:

  • выставочный павильон с материалами о жизни и творчестве архитектора
  • чертежи, фотографии и документы, связанные с его работами
  • личные вещи семьи Штакеншнейдеров

Гатчинская мельница

Вы увидите сохранившиеся элементы старой мельницы и узнаете, какую роль мельничное дело играло в быту местных жителей. Гид расскажет:

  • какие сорта муки производили в Гатчинском крае
  • как менялись технологии помола
  • почему местная выпечка считалась особенной
  • как сегодня возрождают старинные рецепты

Гастрономический приём

Главная часть маршрута — знакомство с местными вкусами и фермерскими традициями. В программе:

  • дегустация сыров, созданных по голландским технологиям
  • знакомство с работой шефа Корнелиса Хёйсмана
  • жерновки и репники — традиционная выпечка Гатчинского края
  • чай по семейному рецепту Штакеншнейдеров

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном микроавтобусе
  • Гастрономический приём в музее Штакеншнейдера входит в стоимость
  • Дополнительно оплачивается (по желанию): мастер-класс по росписи деревянной доски или декоративного панно — 350 ₽ за чел.
  • Просьба учитывать, что значительная часть программы проходит на открытом воздухе
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник3550 ₽
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около станции метро «Московская»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Алексей
Алексей — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 100 туристов
Мы надёжный туроператор с многолетним опытом и нетривиальным подходом к созданию туров и экскурсий. Будем рады видеть вас в наших поездках! Гарантируем качественный сервис и высокий уровень организации.

