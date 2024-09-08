Святые места Вырицы и Гатчины (из Петербурга)

Посетить старинные православные храмы и прикоснуться к их истории с профессиональным гидом
Приглашаем отправиться в чудесные умиротворяющие места и поговорить о судьбах связанных с ними людей. Мы посетим церковь Казанской иконы Божьей Матери в Вырице и Павловский собор в Гатчине.

Героями рассказов станут святая Мария Гатчинская и Серафим Вырицкий — купец, променявший дорогие одежды на монашескую мантию.
5
1 отзыв
Святые места Вырицы и Гатчины (из Петербурга)
Святые места Вырицы и Гатчины (из Петербурга)
Святые места Вырицы и Гатчины (из Петербурга)
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Вырица и церковь Казанской иконы Божьей Матери

Славится этот посёлок тем, что в 20 веке в нём жил преподобный Серафим Вырицкий. Вы посетите церковь Казанской иконы Божьей Матери и увидите дом, где жил батюшка Серафим. Его мольбы в годы Великой Отечественной войны не прошли даром — на посёлок не упала ни одна бомба. Мы покажем вам часовню, где находятся мощи преподобного. Также на территории храма есть святой источник и трапезная, где можно пообедать.

Гатчина и Павловский собор

Вы погуляете по уютной Старой Гатчине, любуясь деревянными домиками с резными наличниками, балконами и крылечками. А также посетите кафедральный собор Святого Павла в русско-византийском стиле. В нём хранятся мощи св. Марии Гатчинской, частица мощей св. Иоанна Крестителя и икона святого великомученика Пантелеимона с нагрудной частицей его мощей.

Организационные детали

  • В зависимости от количества людей экскурсия проходит на легковом автомобиле или микроавтобусе
  • Время в пути до Вырицы — примерно 1,5 часа
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

в воскресенье в 09:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет7 350 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Московском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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8 сен 2024
Очень интересная и позновательная экскурсия. Экскурсоводы и организаторы выше всех похвал. Прекрасно знают тему. Узнала много нового для себя. Обязательно буду рекомендовать всем данную поездку. Ещё раз огромное спасибо!

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