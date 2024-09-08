Приглашаем отправиться в чудесные умиротворяющие места и поговорить о судьбах связанных с ними людей. Мы посетим церковь Казанской иконы Божьей Матери в Вырице и Павловский собор в Гатчине. Героями рассказов станут святая Мария Гатчинская и Серафим Вырицкий — купец, променявший дорогие одежды на монашескую мантию.

Описание экскурсии

Вырица и церковь Казанской иконы Божьей Матери

Славится этот посёлок тем, что в 20 веке в нём жил преподобный Серафим Вырицкий. Вы посетите церковь Казанской иконы Божьей Матери и увидите дом, где жил батюшка Серафим. Его мольбы в годы Великой Отечественной войны не прошли даром — на посёлок не упала ни одна бомба. Мы покажем вам часовню, где находятся мощи преподобного. Также на территории храма есть святой источник и трапезная, где можно пообедать.

Гатчина и Павловский собор

Вы погуляете по уютной Старой Гатчине, любуясь деревянными домиками с резными наличниками, балконами и крылечками. А также посетите кафедральный собор Святого Павла в русско-византийском стиле. В нём хранятся мощи св. Марии Гатчинской, частица мощей св. Иоанна Крестителя и икона святого великомученика Пантелеимона с нагрудной частицей его мощей.

Организационные детали