Добро пожаловать в увлекательное путешествие из Петербурга в Гатчину! Вы увидите величественный Гатчинский дворец, в тёплое время года насладитесь прогулкой по живописному парку с его озёрами и павильонами. А в зимний сезон посетите уникальный Приоратский дворец, похожий на средневековый католический монастырь — и познакомитесь с его рыцарским прошлым.

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Описание экскурсии

Трассовая экскурсия. По пути гид расскажет вам об истории края и особенностях строительства Гатчинского дворца, о его архитектуре и рыцарском духе.

Гатчинский дворец, выполненный в стиле английской неоготики — вместилище бесценных сокровищ. Не напрасно его долгое время именовали пригородным Эрмитажем. Вы пройдёте по роскошным парадным залам и оцените коллекцию мебели, живописи, оружия.

Гатчинский парк (с апреля по ноябрь). Вы прогуляетесь по тихим дорожкам и увидите павильон Орла и павильон Венеры, Берёзовые и Адмиралтейские ворота. И конечно, живописные водоёмы и разделяющие их острова и полуострова.

Приоратский дворец (с ноября по апрель). Вы полюбуетесь лаконичной архитектурой и внутренним убранством небольшого дворца. И узнаете о его рыцарском прошлом и связи с Мальтийским орденом.

Организационные детали

Обратите внимание : с ноября по апрель вторая часть экскурсии проходит в Приоратском дворце

: с ноября по апрель вторая часть экскурсии проходит в Приоратском дворце Поездка пройдёт на комфортабельном автобусе, в салоне действует свободная рассадка

Возьмите с собой паспорт и свидетельство о рождении для детей — это обязательное условие для входа в музей

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Особенности оплаты и бронирования