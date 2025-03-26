Мои заказы

Гатчина: рыцарский дух и императорская роскошь

Увидеть великолепный дворцово-парковый ансамбль и погрузиться в его историю
Добро пожаловать в увлекательное путешествие из Петербурга в Гатчину! Вы увидите величественный Гатчинский дворец, в тёплое время года насладитесь прогулкой по живописному парку с его озёрами и павильонами.

А в зимний сезон посетите уникальный Приоратский дворец, похожий на средневековый католический монастырь — и познакомитесь с его рыцарским прошлым.
5
1 отзыв
Гатчина: рыцарский дух и императорская роскошь
Гатчина: рыцарский дух и императорская роскошь
Гатчина: рыцарский дух и императорская роскошь

Описание экскурсии

Трассовая экскурсия. По пути гид расскажет вам об истории края и особенностях строительства Гатчинского дворца, о его архитектуре и рыцарском духе.

Гатчинский дворец, выполненный в стиле английской неоготики — вместилище бесценных сокровищ. Не напрасно его долгое время именовали пригородным Эрмитажем. Вы пройдёте по роскошным парадным залам и оцените коллекцию мебели, живописи, оружия.

Гатчинский парк (с апреля по ноябрь). Вы прогуляетесь по тихим дорожкам и увидите павильон Орла и павильон Венеры, Берёзовые и Адмиралтейские ворота. И конечно, живописные водоёмы и разделяющие их острова и полуострова.

Приоратский дворец (с ноября по апрель). Вы полюбуетесь лаконичной архитектурой и внутренним убранством небольшого дворца. И узнаете о его рыцарском прошлом и связи с Мальтийским орденом.

Организационные детали

  • Обратите внимание: с ноября по апрель вторая часть экскурсии проходит в Приоратском дворце
  • Поездка пройдёт на комфортабельном автобусе, в салоне действует свободная рассадка
  • Возьмите с собой паспорт и свидетельство о рождении для детей — это обязательное условие для входа в музей
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Особенности оплаты и бронирования

  • Все входные билеты включены в стоимость
  • После внесения предоплаты на сайте мы пришлём вам ссылку-счёт для оплаты остатка (на месте оплата не принимается)
  • Внести остаток оплаты нужно не менее чем за 48 часов до начала экскурсии. После оплаты на вашу электронную почту придёт чек
  • Возврат денег возможен при отмене экскурсии не менее чем за 48 часов до её начала

в среду, пятницу и воскресенье в 11:15

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Пенсионеры4900 ₽
Студенты/Школьники (17+ лет)4900 ₽
Дети до 16 лет4600 ₽
Дети до 7 лет2350 ₽
Стандартный5150 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Гостиный двор»
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, пятницу и воскресенье в 11:15
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 9423 туристов
Наша компания занимается организацией групповых и индивидуальных экскурсий в Санкт-Петербурге и пригородах. С нами вы можете посетить не только всемирно известные царские резиденции без очередей, но и заглянуть за закрытые двери особняков, которые своим внутренним убранством не уступают раскрученным дворцам. На наших прогулках вы точно не заскучаете.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Е
Мне всё понравилось
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии на «Гатчина: рыцарский дух и императорская роскошь»

По следам императоров: Царское Село, Павловск и Гатчина
На автобусе
10 часов
717 отзывов
Групповая
По следам императоров: Царское Село, Павловск и Гатчина
Посетить три резиденции русских монархов в однодневном автобусном туре из Санкт-Петербурга
Начало: На Площади Островского
Завтра в 09:00
11 июн в 09:00
2500 ₽ за человека
Вечерняя Гатчина: мистика, замки, легенды
На машине
3.5 часа
60 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Вечерняя Гатчина: мистика, замки, легенды
Вечерняя экскурсия по Гатчине раскроет перед вами мистические тайны замков и легенды старинного города. Увлекательное путешествие в мир истории и фольклора
Начало: В районе станции метро Московская
Сегодня в 19:00
Завтра в 20:00
12 990 ₽ за всё до 4 чел.
Гатчина: от императорской резиденции до столицы Ленинградской области
Пешая
3 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Гатчина: от императорской резиденции до столицы Ленинградской области
Ощутить атмосферу петербургского предместья и раскрыть его удивительную историю
Начало: В Гатчине
Сегодня в 11:30
Завтра в 06:00
6200 ₽ за всё до 8 чел.
Императорские резиденции Петербурга: дворцово-парковый ансамбль в Павловске
На машине
5 часов
15 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Императорские резиденции Петербурга: дворцово-парковый ансамбль в Павловске
История, пейзажи и ландшафтная архитектура одного из самых больших парков Европы
Завтра в 13:00
11 июн в 13:00
18 000 ₽ за всё до 2 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
5150 ₽ за человека