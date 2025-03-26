Увидеть великолепный дворцово-парковый ансамбль и погрузиться в его историю
Добро пожаловать в увлекательное путешествие из Петербурга в Гатчину! Вы увидите величественный Гатчинский дворец, в тёплое время года насладитесь прогулкой по живописному парку с его озёрами и павильонами.
А в зимний сезон посетите уникальный Приоратский дворец, похожий на средневековый католический монастырь — и познакомитесь с его рыцарским прошлым.
Трассовая экскурсия. По пути гид расскажет вам об истории края и особенностях строительства Гатчинского дворца, о его архитектуре и рыцарском духе.
Гатчинский дворец, выполненный в стиле английской неоготики — вместилище бесценных сокровищ. Не напрасно его долгое время именовали пригородным Эрмитажем. Вы пройдёте по роскошным парадным залам и оцените коллекцию мебели, живописи, оружия.
Гатчинский парк (с апреля по ноябрь). Вы прогуляетесь по тихим дорожкам и увидите павильон Орла и павильон Венеры, Берёзовые и Адмиралтейские ворота. И конечно, живописные водоёмы и разделяющие их острова и полуострова.
Приоратский дворец (с ноября по апрель). Вы полюбуетесь лаконичной архитектурой и внутренним убранством небольшого дворца. И узнаете о его рыцарском прошлом и связи с Мальтийским орденом.
Организационные детали
Обратите внимание: с ноября по апрель вторая часть экскурсии проходит в Приоратском дворце
Поездка пройдёт на комфортабельном автобусе, в салоне действует свободная рассадка
Возьмите с собой паспорт и свидетельство о рождении для детей — это обязательное условие для входа в музей
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Особенности оплаты и бронирования
Все входные билеты включены в стоимость
После внесения предоплаты на сайте мы пришлём вам ссылку-счёт для оплаты остатка (на месте оплата не принимается)
Внести остаток оплаты нужно не менее чем за 48 часов до начала экскурсии. После оплаты на вашу электронную почту придёт чек
Возврат денег возможен при отмене экскурсии не менее чем за 48 часов до её начала
в среду, пятницу и воскресенье в 11:15
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Пенсионеры
4900 ₽
Студенты/Школьники (17+ лет)
4900 ₽
Дети до 16 лет
4600 ₽
Дети до 7 лет
2350 ₽
Стандартный
5150 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Гостиный двор»
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, пятницу и воскресенье в 11:15
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 9423 туристов
Наша компания занимается организацией групповых и индивидуальных экскурсий в Санкт-Петербурге и пригородах. С нами вы можете посетить не только всемирно известные царские резиденции без очередей, но и заглянуть за закрытые двери особняков, которые своим внутренним убранством не уступают раскрученным дворцам. На наших прогулках вы точно не заскучаете.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
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Елена
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