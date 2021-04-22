Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Что вас ожидает

Прогулка 👣 по императорской резиденции

Вы узнаете в подробностях об истории 📖 дворца и его архитектуре. Поймете, как он связан с жизнью трёх императоров. Один из них был магистром Мальтийского ордена рыцарей — будет рассказ и об этом таинственном братстве. Проходя по парадным и жилым залам, мы оценим их убранство и вглядимся в детали. А спустившись в подземный ход, попробуем отыскать знаменитую нимфу Эхо.

Сюжеты Гатчинского парка

Англичане считают его образцом идеального ландшафтного дизайна. Пруды, ажурные мосты и павильоны в окружении пышной зелени — вы проникнитесь романтической атмосферой парка и услышите историю 📖 любви одной императорской четы.

По желанию за дополнительную плату можно продлить прогулку 👣 и посетить сам город 🏙️ — мы расскажем о технических новшествах, благодаря которым он в начале 20-го века был признан самым благоустроенным городом России на Всемирной выставке в Париже.

Организационные детали

Как проходит экскурсия ⛳

Обратите внимание: Гатчинский парк 🌳 закрыт на просушку до 30 апреля. Вместо парка мы прогуляемся по городу.

Экскурсию ⛳ для вас проведет один из гидов нашей команды

Также по желанию можно посетить Приоратский дворец, а еще провести экскурсию ⛳ по самой Гатчине, детали уточняйте в переписке

Дополнительные расходы