Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Гатчина — это богатая история, впечатляющая архитектура и живописные пейзажи. Вместе мы обойдем императорские покои, поговорим о судьбе трех правителей, о рыцарях и масонах. Спустимся в подземный тоннель и попробуем раскрыть остальные загадки резиденции. А после прогуляемся по парку и поговорим о символизме его гротов и павильонов.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена если вас не более 7 человек

Описание экскурсии

Прогулка по императорской резиденции

Вы узнаете в подробностях об истории дворца и его архитектуре. Поймете, как он связан с жизнью трёх императоров. Один из них был магистром Мальтийского ордена рыцарей — будет рассказ и об этом таинственном братстве. Проходя по парадным и жилым залам, мы оценим их убранство и вглядимся в детали. А спустившись в подземный ход, попробуем отыскать знаменитую нимфу Эхо.

Сюжеты Гатчинского парка

Англичане считают его образцом идеального ландшафтного дизайна. Пруды, ажурные мосты и павильоны в окружении пышной зелени — вы проникнитесь романтической атмосферой парка и услышите историю любви одной императорской четы.

По желанию за дополнительную плату можно продлить прогулку и посетить сам город — мы расскажем о технических новшествах, благодаря которым он в начале 20-го века был признан самым благоустроенным городом России на Всемирной выставке в Париже.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Также по желанию можно посетить Приоратский дворец, а еще провести экскурсию по самой Гатчине, детали уточняйте в переписке

С вами будет гид из нашей команды

Дополнительные расходы