Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Осмотреть убранство залов, раскрыть тайны дворца и проникнуться атмосферой парка
Гатчина — это богатая история, впечатляющая архитектура и живописные пейзажи. Вместе мы обойдем императорские покои, поговорим о судьбе трех правителей, о рыцарях и масонах. Спустимся в подземный тоннель и попробуем раскрыть остальные загадки резиденции. А после прогуляемся по парку и поговорим о символизме его гротов и павильонов.
Вы узнаете в подробностях об истории дворца и его архитектуре. Поймете, как он связан с жизнью трёх императоров. Один из них был магистром Мальтийского ордена рыцарей — будет рассказ и об этом таинственном братстве. Проходя по парадным и жилым залам, мы оценим их убранство и вглядимся в детали. А спустившись в подземный ход, попробуем отыскать знаменитую нимфу Эхо.
Сюжеты Гатчинского парка
Англичане считают его образцом идеального ландшафтного дизайна. Пруды, ажурные мосты и павильоны в окружении пышной зелени — вы проникнитесь романтической атмосферой парка и услышите историю любви одной императорской четы.
По желанию за дополнительную плату можно продлить прогулку и посетить сам город — мы расскажем о технических новшествах, благодаря которым он в начале 20-го века был признан самым благоустроенным городом России на Всемирной выставке в Париже.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
Также по желанию можно посетить Приоратский дворец, а еще провести экскурсию по самой Гатчине, детали уточняйте в переписке
С вами будет гид из нашей команды
Дополнительные расходы
Билеты в Гатчинский дворец: 700 ₽ взрослые, 400 ₽ учащиеся и люди старше 65 лет
Билет в Дворцовый парк: 250 ₽ взрослые, 150 ₽ учащиеся и люди старше 65 лет
Билеты для гида
По запросу можем организовать для вас трансфер туда-обратно. В зависимости от числа человек трансфер проходит на седане или минивэне Mercedes
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Гатчинского дворца
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 30646 туристов
В нашей команде нет «просто гидов» — каждый из нас создаёт свой уникальный маршрут, исходя из интереса и профессиональной подготовки. Каждая наша экскурсия — это авторский подход, свой почерк, тема, читать дальшеуменьшить
манера подачи. Мы любим сочетать темы и смотреть на место «в объёме»: чтобы была и визуальная красота, и исторический контекст, и человеческие истории.
Мы работаем в разных направлениях: от классических обзорных экскурсий до глубоких авторских маршрутов. У нас есть специалисты по истории, искусству, архитектуре.
Мы не просто рассказываем — мы продолжаем учиться, исследуем, читаем, общаемся с экспертами, находим редкие источники, архивные материалы, говорим с местными жителями. Мы уверены: только глубокая база позволяет рассказывать легко и интересно.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 80 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
Посещение Гатчинского дворца — это погружение в атмосферу настоящего рыцарского замка с роскошными парадными залами и тайными подземными ходами. Величественная архитектура, богатая история и живописный парк делают это место обязательным для посещения. Впечатления невероятные, рекомендем! Спасибо организаторам экскурсии и гиду Елене.
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Сергей
Отличная организация, все по делу, экскурсовод Елена прекрасна, отменный водитель Константин, поездка просто подарок, искреннее спасибо!
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М
Маргарита
20.06.26 были на экскурсии в Гатчинском дворце. Три часа пролетели на одном дыхании! Отдельное спасибо экскурсоводу Оксане — настолько увлекательно и живо она рассказывала, что мы полностью погрузились в атмосферу. Масса исторических фактов и интереснейших историй, при этом подача очень лёгкая и комфортная. Однозначно рекомендуем всем, кто хочет по-настоящему прочувствовать это место!
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С
Светлана
Огромная благодарность нашему гиду Ларисе. Сумела заинтересовать, выбрала удобный маршрут, была готова ответить на любой вопрос. Лариса рассказала так, что перед глазами оживали эпохи. Особенно хочу отметить приятный голос, уважительное и чуткое отношение к группе. Наши лучшие рекомендации
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Е
Евгения
Гатчинский дворец великолепен. Елена прекрасно знает материал, сумела заинтересовать, вовлечь в историю дворца. Спасибо ей огромное.
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Вероника
Интересная экскурсия. Наш экскурсовод Елена- выше всяких похвал. Однозначно рекомендуем! Отличное знание материала и истории самого Гатчинского замка. Выходные удались)
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