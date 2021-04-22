Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Прогулка 👣 по императорской резиденции Вы узнаете в подробностях об истории 📖 дворца и его архитектуре. Поймете, как он связан с жизнью трёх императоров. Один из них был магистром Мальтийского ордена рыцарей — будет рассказ и об этом таинственном братстве. Проходя по парадным и жилым залам, мы оценим их убранство и вглядимся в детали. А спустившись в подземный ход, попробуем отыскать знаменитую нимфу Эхо.
Сюжеты Гатчинского парка Англичане считают его образцом идеального ландшафтного дизайна. Пруды, ажурные мосты и павильоны в окружении пышной зелени — вы проникнитесь романтической атмосферой парка и услышите историю 📖 любви одной императорской четы.
По желанию за дополнительную плату можно продлить прогулку 👣 и посетить сам город 🏙️ — мы расскажем о технических новшествах, благодаря которым он в начале 20-го века был признан самым благоустроенным городом России на Всемирной выставке в Париже.
Организационные детали
Как проходит экскурсия ⛳
Обратите внимание: Гатчинский парк 🌳 закрыт на просушку до 30 апреля. Вместо парка мы прогуляемся по городу.
Экскурсию ⛳ для вас проведет один из гидов нашей команды
Также по желанию можно посетить Приоратский дворец, а еще провести экскурсию ⛳ по самой Гатчине, детали уточняйте в переписке
Дополнительные расходы
Билеты 🎫 в Гатчинский дворец покупаются отдельно: 500 руб. для взрослых и 225 руб. для школьников. В честь года Павла I для посетителей с именем Павел проход бесплатный (при предъявлении документа с фото).
По запросу можем организовать для вас трансфер туда-обратно, стоимость составит 4500 руб. В зависимости от числа человек трансфер проходит на седане или минивене Мерседес.
Начало и место завершения
🚩 у Гатчинского дворца
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Мы стремимся вывести сферу туризма в России на новый уровень и сделать каждое путешествие по нашей стране особенным. Именно поэтому, выбирая экскурсию с нами, вы гарантированно получаете высокий уровень сервиса и организации.
Прогулка по Гатчинскому Дворцу нам очень понравилась и оставила прекрасное впечатление. Наш гид Татьяна интересно и содержательно провела для нас знакомство с историей, архитектурой дворца и жизнью его владельцев. Так как в тот момент парк находился на весенней просушке, то гид ознакомила нас самим городом Гатчина и его улочками, домами, достопримечательностями, в тот солнечный день все было живописно и приветливо! Мы рекомендуем эту экскурсию и гида Татьяну!
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