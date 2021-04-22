Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Гатчина: рыцарский замок для императоров

Осмотреть убранство залов, раскрыть тайны дворца и проникнуться атмосферой парка

5
1 отзыв
Максим
Максим – экскурсионное агентство из Санкт-Петербурга
Гатчина — это богатая история 📖, впечатляющая архитектура и живописные пейзажи.

Вместе мы обойдем императорские покои, поговорим о судьбе трех правителей, о рыцарях и масонах.

Спустимся в подземный тоннель и попробуем раскрыть остальные загадки резиденции.

А после прогуляемся по парку и поговорим о символизме его гротов и павильонов.
Задать вопросОбычно отвечает за 26 мин.
Гатчина: рыцарский замок для императоров
Гатчина: рыцарский замок для императоров

Что вас ожидает

Прогулка 👣 по императорской резиденции
Вы узнаете в подробностях об истории 📖 дворца и его архитектуре. Поймете, как он связан с жизнью трёх императоров. Один из них был магистром Мальтийского ордена рыцарей — будет рассказ и об этом таинственном братстве. Проходя по парадным и жилым залам, мы оценим их убранство и вглядимся в детали. А спустившись в подземный ход, попробуем отыскать знаменитую нимфу Эхо.

Сюжеты Гатчинского парка
Англичане считают его образцом идеального ландшафтного дизайна. Пруды, ажурные мосты и павильоны в окружении пышной зелени — вы проникнитесь романтической атмосферой парка и услышите историю 📖 любви одной императорской четы.

По желанию за дополнительную плату можно продлить прогулку 👣 и посетить сам город 🏙️ — мы расскажем о технических новшествах, благодаря которым он в начале 20-го века был признан самым благоустроенным городом России на Всемирной выставке в Париже.

Организационные детали

Как проходит экскурсия ⛳

  • Обратите внимание: Гатчинский парк 🌳 закрыт на просушку до 30 апреля. Вместо парка мы прогуляемся по городу.
  • Экскурсию ⛳ для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Также по желанию можно посетить Приоратский дворец, а еще провести экскурсию ⛳ по самой Гатчине, детали уточняйте в переписке

Дополнительные расходы

  • Билеты 🎫 в Гатчинский дворец покупаются отдельно: 500 руб. для взрослых и 225 руб. для школьников. В честь года Павла I для посетителей с именем Павел проход бесплатный (при предъявлении документа с фото).
  • По запросу можем организовать для вас трансфер туда-обратно, стоимость составит 4500 руб. В зависимости от числа человек трансфер проходит на седане или минивене Мерседес.
Начало и место завершения
🚩 у Гатчинского дворца
Гатчина: рыцарский замок для императоров
Гатчина: рыцарский замок для императоров
Гатчина: рыцарский замок для императоров
Гатчина: рыцарский замок для императоров
Гатчина: рыцарский замок для императоров
Гатчина: рыцарский замок для императоров

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Максим
Максим
Мы стремимся вывести сферу туризма в России на новый уровень и сделать каждое путешествие по нашей стране особенным. Именно поэтому, выбирая экскурсию с нами, вы гарантированно получаете высокий уровень сервиса и организации.
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1 реальный отзыв

22 апр 2021
Прогулка по Гатчинскому Дворцу нам очень понравилась и оставила прекрасное впечатление. Наш гид Татьяна интересно и содержательно провела для нас знакомство с историей, архитектурой дворца и жизнью его владельцев. Так как в тот момент парк находился на весенней просушке, то гид ознакомила нас самим городом Гатчина и его улочками, домами, достопримечательностями, в тот солнечный день все было живописно и приветливо! Мы рекомендуем эту экскурсию и гида Татьяну!

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