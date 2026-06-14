Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

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Гатчина: рыцарский замок для императоров

Осмотреть убранство залов, раскрыть тайны дворца и проникнуться атмосферой парка
Гатчина — это богатая история, впечатляющая архитектура и живописные пейзажи. Вместе мы обойдем императорские покои, поговорим о судьбе трех правителей, о рыцарях и масонах. Спустимся в подземный тоннель и попробуем раскрыть остальные загадки резиденции. А после прогуляемся по парку и поговорим о символизме его гротов и павильонов.
5
80 отзывов
Гатчина: рыцарский замок для императоров
Гатчина: рыцарский замок для императоров
Гатчина: рыцарский замок для императоров

Описание экскурсии

Прогулка по императорской резиденции

Вы узнаете в подробностях об истории дворца и его архитектуре. Поймете, как он связан с жизнью трёх императоров. Один из них был магистром Мальтийского ордена рыцарей — будет рассказ и об этом таинственном братстве. Проходя по парадным и жилым залам, мы оценим их убранство и вглядимся в детали. А спустившись в подземный ход, попробуем отыскать знаменитую нимфу Эхо.

Сюжеты Гатчинского парка

Англичане считают его образцом идеального ландшафтного дизайна. Пруды, ажурные мосты и павильоны в окружении пышной зелени — вы проникнитесь романтической атмосферой парка и услышите историю любви одной императорской четы.

По желанию за дополнительную плату можно продлить прогулку и посетить сам город — мы расскажем о технических новшествах, благодаря которым он в начале 20-го века был признан самым благоустроенным городом России на Всемирной выставке в Париже.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Также по желанию можно посетить Приоратский дворец, а еще провести экскурсию по самой Гатчине, детали уточняйте в переписке
  • С вами будет гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Билеты в Гатчинский дворец: 700 ₽ взрослые, 400 ₽ учащиеся и люди старше 65 лет
  • Билет в Дворцовый парк: 250 ₽ взрослые, 150 ₽ учащиеся и люди старше 65 лет
  • Билеты для гида
  • По запросу можем организовать для вас трансфер туда-обратно. В зависимости от числа человек трансфер проходит на седане или минивэне Mercedes

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Гатчинского дворца
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 30646 туристов
В нашей команде нет «просто гидов» — каждый из нас создаёт свой уникальный маршрут, исходя из интереса и профессиональной подготовки. Каждая наша экскурсия — это авторский подход, свой почерк, тема,
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манера подачи. Мы любим сочетать темы и смотреть на место «в объёме»: чтобы была и визуальная красота, и исторический контекст, и человеческие истории. Мы работаем в разных направлениях: от классических обзорных экскурсий до глубоких авторских маршрутов. У нас есть специалисты по истории, искусству, архитектуре. Мы не просто рассказываем — мы продолжаем учиться, исследуем, читаем, общаемся с экспертами, находим редкие источники, архивные материалы, говорим с местными жителями. Мы уверены: только глубокая база позволяет рассказывать легко и интересно.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 80 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
72
4
3
3
5
2
1
Елена
Посещение Гатчинского дворца — это погружение в атмосферу настоящего рыцарского замка с роскошными парадными залами и тайными подземными ходами. Величественная архитектура, богатая история и живописный парк делают это место обязательным для посещения.
Впечатления невероятные, рекомендем!
Спасибо организаторам экскурсии и гиду Елене.
Посещение Гатчинского дворца — это погружение в атмосферу настоящего рыцарского замка с роскошными парадными залами и
Посещение Гатчинского дворца — это погружение в атмосферу настоящего рыцарского замка с роскошными парадными залами и
Посещение Гатчинского дворца — это погружение в атмосферу настоящего рыцарского замка с роскошными парадными залами и
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Сергей
Отличная организация, все по делу, экскурсовод Елена прекрасна, отменный водитель Константин, поездка просто подарок, искреннее спасибо!
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М
20.06.26 были на экскурсии в Гатчинском дворце. Три часа пролетели на одном дыхании! Отдельное спасибо экскурсоводу Оксане — настолько увлекательно и живо она рассказывала, что мы полностью погрузились в атмосферу. Масса исторических фактов и интереснейших историй, при этом подача очень лёгкая и комфортная. Однозначно рекомендуем всем, кто хочет по-настоящему прочувствовать это место!
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С
Огромная благодарность нашему гиду Ларисе. Сумела заинтересовать, выбрала удобный маршрут, была готова ответить на любой вопрос. Лариса рассказала так, что перед глазами оживали эпохи. Особенно хочу отметить приятный голос, уважительное и чуткое отношение к группе. Наши лучшие рекомендации
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Е
Гатчинский дворец великолепен. Елена прекрасно знает материал, сумела заинтересовать, вовлечь в историю дворца. Спасибо ей огромное.
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Вероника
Интересная экскурсия. Наш экскурсовод Елена- выше всяких похвал. Однозначно рекомендуем! Отличное знание материала и истории самого Гатчинского замка. Выходные удались)
Интересная экскурсия. Наш экскурсовод Елена- выше всяких похвал. Однозначно рекомендуем! Отличное знание материала и истории самого
Интересная экскурсия. Наш экскурсовод Елена- выше всяких похвал. Однозначно рекомендуем! Отличное знание материала и истории самого
Интересная экскурсия. Наш экскурсовод Елена- выше всяких похвал. Однозначно рекомендуем! Отличное знание материала и истории самого
Интересная экскурсия. Наш экскурсовод Елена- выше всяких похвал. Однозначно рекомендуем! Отличное знание материала и истории самого
Интересная экскурсия. Наш экскурсовод Елена- выше всяких похвал. Однозначно рекомендуем! Отличное знание материала и истории самого
Интересная экскурсия. Наш экскурсовод Елена- выше всяких похвал. Однозначно рекомендуем! Отличное знание материала и истории самого
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