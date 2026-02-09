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Гений русской архитектуры: как Василий Косяков навсегда изменил Петербург

Большое архитектурное путешествие по Северной столице и её пригородам
Мы посетим Санкт-Петербург, Кронштадт и Сестрорецк и проследим творческий путь архитектора, без которого невозможно понять Петербург рубежа 19–20 веков. Увидим почти все ключевые постройки Косякова. Я объясню, почему он стал главным мастером русского и неовизантийского направления. Это разговор не только об архитектуре, но и о судьбе империи и безумных потрясениях 20 века.
5
2 отзыва
Гений русской архитектуры: как Василий Косяков навсегда изменил Петербург
Гений русской архитектуры: как Василий Косяков навсегда изменил Петербург
Гений русской архитектуры: как Василий Косяков навсегда изменил Петербург

Описание экскурсии

На экскурсии мы увидим:

  • доходный дом П. Т. Бадаева и Дом радио
  • Успенскую церковь на Васильевском острове и церковь Милующей иконы Божией Матери в Галерной гавани
  • подворье Валаамского монастыря и церковь Богоявления Господня (Гутуевскую)
  • Казанская церковь Воскресенского Новодевичьего монастыря
  • Морской собор Святого Николая Чудотворца и часовню «Спас на Водах» в Кронштадте
  • дачи Косяковой и Правдзика

Я дам профессиональный архитектурный комментарий ко всем объектам маршрута: простым и понятным языком объясню стиль, композицию, символику и инженерные решения.

О чём ещё поговорим:

  • Подробно разберём творчество Василия Косякова как целостное явление: как он работал с русским и неовизантийским стилями, почему его храмы стали архитектурными доминантами и как он умел соединять инженерную точность с мощным художественным образом
  • Обсудим Петербург как имперскую столицу, роль флота и Кронштадта, религию и государство, переход от 19 к 20 веку и то, как архитектура отражала эти процессы
  • Отдельное внимание уделим Морскому собору в Кронштадте как вершине творчества Косякова. Моя аккредитация в этом соборе позволяет провести полноценную, глубокую экскурсию, недоступную обычным посетителям

При желании мы можем увидеть оригинальный макет собора, который Косяков лично презентовал императору и морским офицерам. Он находится в Итальянском дворце в Кронштадте, где у меня также есть аккредитация.

Организационные детали

  • Экскурсия пройдёт на автомобиле Volkswagen Polo. Есть детское кресло и бустер
  • В маршрут включены переезды, пешеходные осмотры и посещение храмов

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 362 туристов
Живу в Санкт-Петербурге с рождения и профессионально изучаю его историю и культурное наследие. Я аккредитованный экскурсовод при Правительстве Санкт-Петербурга, дважды становился чемпионом города по краеведению. Имею более 10 аттестаций в
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музеях города. Любовь к родному городу привела меня к получению образования в магистратуре по направлению «Туризм». Провожу экскурсии по историческому центру, Курортному району, Кронштадту, Выборгу и менее известным маршрутам. Особое внимание уделяю архитектуре разных эпох — от историзма и модерна через советский период к современности, трансформации городских пространств и судьбам пригородных территорий. Своим гостям я представляю Петербург не как набор знаковых мест, а как живой многослойный город, где каждая улица связана с людьми, событиями и идеями своего времени. С путешественниками встречаюсь, чтобы делиться глубоким пониманием города, разрушать стереотипы и открывать места, которые редко попадают в стандартные туристические маршруты.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Мария
Фантастическую экскурсию провёл для нас Иван! Честно говоря, мы почти ничего не знали о Василии Косякове и очень заинтересовались темой. Иван провёл экскурсию очень профессионально, видно, что он "горит" своей
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работой. В каких потрясающе красивых местах мы побывали - тем, кто поедет с Иваном, можно заранее позавидовать. Очень здорово, что появилась такая экскурсия - ведь Петербург обычно ассоциируется только с европейской архитектурой, а это оказалось неверно. Благодаря Ивану мы прекрасно провели день, узнали много нового об истории родного города, научились разбираться в художественных стилях. Чудесно!

Фантастическую экскурсию провёл для нас Иван! Честно говоря, мы почти ничего не знали о Василии Косякове
Фантастическую экскурсию провёл для нас Иван! Честно говоря, мы почти ничего не знали о Василии Косякове
Фантастическую экскурсию провёл для нас Иван! Честно говоря, мы почти ничего не знали о Василии Косякове
Фантастическую экскурсию провёл для нас Иван! Честно говоря, мы почти ничего не знали о Василии Косякове
Фантастическую экскурсию провёл для нас Иван! Честно говоря, мы почти ничего не знали о Василии Косякове
Фантастическую экскурсию провёл для нас Иван! Честно говоря, мы почти ничего не знали о Василии Косякове
Фантастическую экскурсию провёл для нас Иван! Честно говоря, мы почти ничего не знали о Василии Косякове
Иван
Иван
Ответ организатора:
Большое спасибо за такой тёплый отзыв! Очень рад, что экскурсия вам понравилась и работы великого архитектора Василия Косякова смогли вас
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удивить. Мне было приятно провести этот день вместе с вами и показать Петербург с другой стороны. Спасибо за интерес к истории и архитектуре города!

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Валентина
Это как раз тот самый случай, когда отзыв об экскурсии хочется писать и не просто писать, а писать с удовольствием.
Экскурсия соответствует названию. Тема очень интересная, я бы сказала уникальная, раскрыта
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широко. Маршрут комфортный и продуманный, и в плане перемещения и в плане питания и санитарных остановок. Отдельно хочется отметить момент безопасности, аккуратное вождение автомобиля, с соблюдением правил.
Иван молодец, нигде не пытался что то урезать, не торопился побыстрее закончить или еще что то в этом роде. Работу свою выполнил добросовестно, в полном объеме заявленного в описании, за что ему огромное спасибо! Нам было очень интересно и приятно провести с ним целый день.
Эрудированный грамотный молодой человек, хорошо излагает, были конечно некоторые шероховатости, но учитывая его возраст, я однозначно отдаю ему 5 звезд и смело советую всем побывать на его действительно АВТОРСКИХ уникальных экскурсиях.
В процессе общения, мы узнали, что Иван создал целую серию экскурсий рассказывающих о истории русского флота. Очень хотелось бы увидеть их в перечне его предложений на Tripster.

Иван, желаем Вам продолжать радовать своих туристов прекрасными интересными проектами, пусть у Вас все получится, такие молодые люди - гордость нашей страны.

Иван
Иван
Ответ организатора:
Большое спасибо за такой подробный и добрый отзыв! Мне было очень приятно быть с вами в нашем небольшом путешествии. Спасибо за поддержку, доверие и такие тёплые пожелания, буду ждать вас ещё на других своих экскурсиях)
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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