Мы посетим Санкт-Петербург, Кронштадт и Сестрорецк и проследим творческий путь архитектора, без которого невозможно понять Петербург рубежа 19–20 веков. Увидим почти все ключевые постройки Косякова. Я объясню, почему он стал главным мастером русского и неовизантийского направления. Это разговор не только об архитектуре, но и о судьбе империи и безумных потрясениях 20 века.
Описание экскурсии
На экскурсии мы увидим:
- доходный дом П. Т. Бадаева и Дом радио
- Успенскую церковь на Васильевском острове и церковь Милующей иконы Божией Матери в Галерной гавани
- подворье Валаамского монастыря и церковь Богоявления Господня (Гутуевскую)
- Казанская церковь Воскресенского Новодевичьего монастыря
- Морской собор Святого Николая Чудотворца и часовню «Спас на Водах» в Кронштадте
- дачи Косяковой и Правдзика
Я дам профессиональный архитектурный комментарий ко всем объектам маршрута: простым и понятным языком объясню стиль, композицию, символику и инженерные решения.
О чём ещё поговорим:
- Подробно разберём творчество Василия Косякова как целостное явление: как он работал с русским и неовизантийским стилями, почему его храмы стали архитектурными доминантами и как он умел соединять инженерную точность с мощным художественным образом
- Обсудим Петербург как имперскую столицу, роль флота и Кронштадта, религию и государство, переход от 19 к 20 веку и то, как архитектура отражала эти процессы
- Отдельное внимание уделим Морскому собору в Кронштадте как вершине творчества Косякова. Моя аккредитация в этом соборе позволяет провести полноценную, глубокую экскурсию, недоступную обычным посетителям
При желании мы можем увидеть оригинальный макет собора, который Косяков лично презентовал императору и морским офицерам. Он находится в Итальянском дворце в Кронштадте, где у меня также есть аккредитация.
Организационные детали
- Экскурсия пройдёт на автомобиле Volkswagen Polo. Есть детское кресло и бустер
- В маршрут включены переезды, пешеходные осмотры и посещение храмов
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 362 туристов
Живу в Санкт-Петербурге с рождения и профессионально изучаю его историю и культурное наследие. Я аккредитованный экскурсовод при Правительстве Санкт-Петербурга, дважды становился чемпионом города по краеведению. Имею более 10 аттестаций в
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фантастическую экскурсию провёл для нас Иван! Честно говоря, мы почти ничего не знали о Василии Косякове и очень заинтересовались темой. Иван провёл экскурсию очень профессионально, видно, что он "горит" своей
Иван
Ответ организатора:
Большое спасибо за такой тёплый отзыв! Очень рад, что экскурсия вам понравилась и работы великого архитектора Василия Косякова смогли вас
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Это как раз тот самый случай, когда отзыв об экскурсии хочется писать и не просто писать, а писать с удовольствием.
Экскурсия соответствует названию. Тема очень интересная, я бы сказала уникальная, раскрыта
Экскурсия соответствует названию. Тема очень интересная, я бы сказала уникальная, раскрыта
Иван
Ответ организатора:
Большое спасибо за такой подробный и добрый отзыв! Мне было очень приятно быть с вами в нашем небольшом путешествии. Спасибо за поддержку, доверие и такие тёплые пожелания, буду ждать вас ещё на других своих экскурсиях)
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