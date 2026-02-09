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широко. Маршрут комфортный и продуманный, и в плане перемещения и в плане питания и санитарных остановок. Отдельно хочется отметить момент безопасности, аккуратное вождение автомобиля, с соблюдением правил.

Иван молодец, нигде не пытался что то урезать, не торопился побыстрее закончить или еще что то в этом роде. Работу свою выполнил добросовестно, в полном объеме заявленного в описании, за что ему огромное спасибо! Нам было очень интересно и приятно провести с ним целый день.

Эрудированный грамотный молодой человек, хорошо излагает, были конечно некоторые шероховатости, но учитывая его возраст, я однозначно отдаю ему 5 звезд и смело советую всем побывать на его действительно АВТОРСКИХ уникальных экскурсиях.

В процессе общения, мы узнали, что Иван создал целую серию экскурсий рассказывающих о истории русского флота. Очень хотелось бы увидеть их в перечне его предложений на Tripster.



Иван, желаем Вам продолжать радовать своих туристов прекрасными интересными проектами, пусть у Вас все получится, такие молодые люди - гордость нашей страны.