Для многих ценителей рок-музыки «Король и Шут» — самая «петербургская» группа. Мы прогуляемся по местам города, связанным с культовым коллективом, заглянем во дворы, где рождались сказочные сюжеты. Проследим путь «Короля и Шута» от подвалов Эрмитажа до зала «Юбилейного» и попробуем разгадать секрет питерских ребят, ставших легендами.

Описание экскурсии

«Мастер приглашает в гости»

Перед вами откроются самые яркие страницы истории «Король и Шут», которая началась в стенах реставрационного училища, в подвалах Эрмитажа, и оборвалась летом 2013 в доме Горшка в районе Коломяги. Мы поговорим о феномене группы, которая без промо-кампаний добилась всеобщей известности: альбомы переписывали с кассеты на кассету, диски тиражировали пираты. Группа питерских ребят, едва сводивших концы с концами, звучала из каждой магнитолы, а в результате — создала собственный музыкальный жанр и стала главным стадионным коллективом России.

Петербург для королей и шутов

Мы прогуляемся по знаковым местам города, связанным с группой, а их немало: Петербург помнит и первые концерты «Король и Шут» в клубе «TamTam», и пик успеха с полными залами «СКК» и «Юбилейного», и моменты, когда группа была на волоске от раскола. Вы узнаете, как познакомились создатели коллектива, где записаны «Герои и злодеи» и «Будь как дома, путник». Пройдете по дворам, где рождались сказочные сюжеты, побываете у клуба, где состоялся дебют группы, и у созданного самими музыкантами «Старого дома».

«Я буду жить — кричал он — вечно!»

Для многих «Король и Шут» — это прежде всего личность Михаила Горшенева. Вы посетите «Castle Rock», где плащ Горшка — мемориальный объект, а стена украшена граффити-портретом музыканта. Узнаете, где Михаил познакомился с будущей женой и побродите по его любимым местам Петербурга. А я поделюсь цитатами из интервью музыкантов — историями, которые происходили на улицах города с персонажами, уже ставшими легендой. Мы порассуждаем о самом непростом периоде жизни коллектива и его создателя, о театральном проекте и нереализованных замыслах музыканта. Завершится экскурсия на Богословском кладбище, где похоронен Михаил Горшенев — в паре шагов от могилы Виктора Цоя.

Организационные детали