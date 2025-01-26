Герои и злодеи. По местам группы «Король и Шут»

Прикоснуться к истории легендарной рок-группы на улицах Петербурга
Для многих ценителей рок-музыки «Король и Шут» — самая «петербургская» группа.

Мы прогуляемся по местам города, связанным с культовым коллективом, заглянем во дворы, где рождались сказочные сюжеты.

Проследим путь «Короля и Шута» от подвалов Эрмитажа до зала «Юбилейного» и попробуем разгадать секрет питерских ребят, ставших легендами.
4.97
114 отзывов
Герои и злодеи. По местам группы «Король и Шут»
Герои и злодеи. По местам группы «Король и Шут»
Герои и злодеи. По местам группы «Король и Шут»
Ближайшие даты:
16
фев17
фев21
фев22
фев23
фев24
фев6
мар
Время начала: 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30

Описание экскурсии

«Мастер приглашает в гости»

Перед вами откроются самые яркие страницы истории «Король и Шут», которая началась в стенах реставрационного училища, в подвалах Эрмитажа, и оборвалась летом 2013 в доме Горшка в районе Коломяги. Мы поговорим о феномене группы, которая без промо-кампаний добилась всеобщей известности: альбомы переписывали с кассеты на кассету, диски тиражировали пираты. Группа питерских ребят, едва сводивших концы с концами, звучала из каждой магнитолы, а в результате — создала собственный музыкальный жанр и стала главным стадионным коллективом России.

Петербург для королей и шутов

Мы прогуляемся по знаковым местам города, связанным с группой, а их немало: Петербург помнит и первые концерты «Король и Шут» в клубе «TamTam», и пик успеха с полными залами «СКК» и «Юбилейного», и моменты, когда группа была на волоске от раскола. Вы узнаете, как познакомились создатели коллектива, где записаны «Герои и злодеи» и «Будь как дома, путник». Пройдете по дворам, где рождались сказочные сюжеты, побываете у клуба, где состоялся дебют группы, и у созданного самими музыкантами «Старого дома».

«Я буду жить — кричал он — вечно!»

Для многих «Король и Шут» — это прежде всего личность Михаила Горшенева. Вы посетите «Castle Rock», где плащ Горшка — мемориальный объект, а стена украшена граффити-портретом музыканта. Узнаете, где Михаил познакомился с будущей женой и побродите по его любимым местам Петербурга. А я поделюсь цитатами из интервью музыкантов — историями, которые происходили на улицах города с персонажами, уже ставшими легендой. Мы порассуждаем о самом непростом периоде жизни коллектива и его создателя, о театральном проекте и нереализованных замыслах музыканта. Завершится экскурсия на Богословском кладбище, где похоронен Михаил Горшенев — в паре шагов от могилы Виктора Цоя.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле (Ford Kuga 2019 года)
  • Начало экскурсии в районе метро площадь Восстания. Окончание — в районе метро Площадь Ленина.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро Площадь Восстания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 114 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Фотографии от путешественников

Герои и злодеи. По местам группы «Король и Шут» (Юлия)Герои и злодеи. По местам группы «Король и Шут» (Юлия)Герои и злодеи. По местам группы «Король и Шут» (Юлия)Герои и злодеи. По местам группы «Король и Шут» (Юлия)Герои и злодеи. По местам группы «Король и Шут» (Юлия)Герои и злодеи. По местам группы «Король и Шут» (Юлия)Герои и злодеи. По местам группы «Король и Шут» (Анастасия)Герои и злодеи. По местам группы «Король и Шут» (Анастасия)Герои и злодеи. По местам группы «Король и Шут» (Анастасия)Герои и злодеи. По местам группы «Король и Шут» (Евгения)Герои и злодеи. По местам группы «Король и Шут» (Евгения)Герои и злодеи. По местам группы «Король и Шут» (Евгения)Герои и злодеи. По местам группы «Король и Шут» (Евгения)Герои и злодеи. По местам группы «Король и Шут» (Евгения)Герои и злодеи. По местам группы «Король и Шут» (Евгения)Герои и злодеи. По местам группы «Король и Шут» (Евгения)Герои и злодеи. По местам группы «Король и Шут» (Евгения)Герои и злодеи. По местам группы «Король и Шут» (Евгения)Герои и злодеи. По местам группы «Король и Шут» (Евгения)Герои и злодеи. По местам группы «Король и Шут» (Ekaterina)Герои и злодеи. По местам группы «Король и Шут» (Ekaterina)Герои и злодеи. По местам группы «Король и Шут» (Ekaterina)Герои и злодеи. По местам группы «Король и Шут» (Ekaterina)Герои и злодеи. По местам группы «Король и Шут» (Анна)Герои и злодеи. По местам группы «Король и Шут» (Юлия)Герои и злодеи. По местам группы «Король и Шут» (Юлия)Герои и злодеи. По местам группы «Король и Шут» (Юлия)Герои и злодеи. По местам группы «Король и Шут» (Юлия)Герои и злодеи. По местам группы «Король и Шут» (Юлия)Герои и злодеи. По местам группы «Король и Шут» (Юлия)
А
26 янв 2025
Спасибо за экскурсию!
Всем рекомендую!
Ю
1 янв 2025
Несмотря на то, что экскурсия была в праздничный день, 31 декабря, доступность в центре города была ограничена, всё-таки Кирилл старался провезти нас по всем знаковым местам, всё, что было обещано
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в ходе экскурсии, случилось. Посещение богословского кладбища было только в полной темноте, но Кирилл освещал изображение нам своим телефоном. Не хватало музыки КиШ в машине, но тогда не слышно было бы Кирилла. Всё же погрузиться в атмосферу панк-рока не возможно без музыки. Были бы хорошо как-то это совмещать: рассказ и музыку. Для полного погружения.
Тем не менее выражаем огромную благодарность Кириллу, знатоку группы КиШ, за внимательное и ответственное отношение к своему делу и СЛИШКОМ огромным потоком информации.

Несмотря на то, что экскурсия была в праздничный день, 31 декабря, доступность в центре города былаНесмотря на то, что экскурсия была в праздничный день, 31 декабря, доступность в центре города былаНесмотря на то, что экскурсия была в праздничный день, 31 декабря, доступность в центре города былаНесмотря на то, что экскурсия была в праздничный день, 31 декабря, доступность в центре города былаНесмотря на то, что экскурсия была в праздничный день, 31 декабря, доступность в центре города былаНесмотря на то, что экскурсия была в праздничный день, 31 декабря, доступность в центре города была
О
21 дек 2024
Огромное спасибо Кириллу за интереснейшую экскурсию и легкое общение! Всем фанатам и интересующимся смело рекомендуем! Одно из самых ярких впечатлений за поездку.
Е
1 ноя 2024
Кирилл приятный в общении, очень клиенториентированный. Было интересно, комфортно и познавательно. Нас было четверо, всем понравилось. В следующий приезд возьмем еще другую экскурсию. Спасибо.
Анастасия
25 сен 2024
Вроде начиналось и хорошо, первая часть экскурсии была интересной. Но нам не хватило эмоций, как фанатам именно «КиШ», экскурсия была индивидуальная (мы были вдвоем). На какие-то наши отступления и обсуждения,
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нас быстро переключали и обрывали. Ну ок, возможно рассказчик мог сбиться с темы. Хотя тоже странно, даже на групповых экскурсиях такого не было. Хотелось услышать каких-то личных историй участников, в том числе где они жили, про их семью, концерты памяти и как ушел Михаил. По большей части пересказ сериала, с некоторыми остановками на места. (Запомнились ярко только Эрмитаж и место бывшего Там-Там) Но а уж услышать, что чуть ли ни главным человеком в КиШ стал Ренегат и его «Рифак», уж точно странно и окончательно расстроило.
Долго думали писать этот отзыв или нет, но решили, что правильным будет так. Не думаю, что этот экскурсия оправдывает такую цену.

Вроде начиналось и хорошо, первая часть экскурсии была интересной. Но нам не хватило эмоций, как фанатамВроде начиналось и хорошо, первая часть экскурсии была интересной. Но нам не хватило эмоций, как фанатамВроде начиналось и хорошо, первая часть экскурсии была интересной. Но нам не хватило эмоций, как фанатам
Кирилл
Кирилл
Ответ организатора:
Анастасия, спасибо за отзыв! Похоже, в стремлении рассказать больше редких сюжетов у меня в последнее время и вправду "просело" что-то
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коммуникативное, перестроюсь!
С репликой "по большей части пересказ сериала" согласиться не могу. Связанных с сериалом сюжетов я рассказал 2-3 (думаю, это меньше 1 процента материала). В фильме нет о Рок-клубе и Школе Голубева, гастролях, работе и жизни в Эрмитаже. Не описывает сериал создание и жизнь "Там-Тама" и клуба "Старый Дом", взаимодействие группы с издателями, написание конкретных песен, покупку гитар, фестивали, радиоэфиры, взаимоотношения в коллективе, гастроли, запись сольных альбомов, их презентации. А в экскурсии всё это есть. Биографический ряд, конечно, пересекается с линией сериала, но экскурсию я начал водить за несколько лет до его выхода. Просто речь о реальных событиях: они есть как в данном маршруте, так и в кино. Иначе можно было бы сказать, что и биографические книги А. Балунова "пересказывают сериал".
Про Ренегата как "почти главного человека в группе" я не говорил, и уж точно никогда (в жизни) не употреблял слово "рифак". О большом влиянии Леонтьева на звучание группы я и вправду рассказал подробно – позволяло время и дорожная ситуация. Подумаю о балансе (речь ведь шла и о других важных для группы музыкантах, но в данном случае и вправду в сторону А. Л. мог быть некоторый акцент. Но он не означает моего отношения к нему, которое вы предположили

Евгения
3 сен 2024
Очень ждали эту экскурсию. Все было круто. Узнали очень много нового про любимую группу. Кирилл рассказывал интересно, просто, легко. Показал много интересных мест связанных с Горшком, Князем и др. музыкантами. Дети сказали, что это была самая интересная экскурсия во время отпуска в Санкт-Петербурге.
Очень ждали эту экскурсию. Все было круто. Узнали очень много нового про любимую группу. Кирилл рассказывалОчень ждали эту экскурсию. Все было круто. Узнали очень много нового про любимую группу. Кирилл рассказывалОчень ждали эту экскурсию. Все было круто. Узнали очень много нового про любимую группу. Кирилл рассказывалОчень ждали эту экскурсию. Все было круто. Узнали очень много нового про любимую группу. Кирилл рассказывалОчень ждали эту экскурсию. Все было круто. Узнали очень много нового про любимую группу. Кирилл рассказывалОчень ждали эту экскурсию. Все было круто. Узнали очень много нового про любимую группу. Кирилл рассказывалОчень ждали эту экскурсию. Все было круто. Узнали очень много нового про любимую группу. Кирилл рассказывалОчень ждали эту экскурсию. Все было круто. Узнали очень много нового про любимую группу. Кирилл рассказывалОчень ждали эту экскурсию. Все было круто. Узнали очень много нового про любимую группу. Кирилл рассказывалОчень ждали эту экскурсию. Все было круто. Узнали очень много нового про любимую группу. Кирилл рассказывал
D
15 авг 2024
Во-первых, огромное спасибо Кириллу!
Во-вторых, немного об экскурсии: отличная организация, интересный рассказ, уникальные факты! Время экскурсии пронеслось (именно так) незаметно!
Были на экскурсии сегодня с женой.
Экскурсия подойдет для всех поклонников направления и для любого возраста.
E
15 авг 2024
Благодарим от всей души, легко, интересно, динамично! Знаем много фактов об этой легенде, но от Кирилла у слышали много новых фактов, с дополнениями музыки и видео!
Благодарим от всей души, легко, интересно, динамично! Знаем много фактов об этой легенде, но от КириллаБлагодарим от всей души, легко, интересно, динамично! Знаем много фактов об этой легенде, но от КириллаБлагодарим от всей души, легко, интересно, динамично! Знаем много фактов об этой легенде, но от КириллаБлагодарим от всей души, легко, интересно, динамично! Знаем много фактов об этой легенде, но от Кирилла
Е
14 авг 2024
Экскурсия была очень насыщена и интересна. Кирилл много знает о группе "Король и шут" и о Михаиле Горшенёве. Спасибо большое Кириллу за такой интересный рассказ о Михаиле, которого я бесконечно люблю и слушаю его музыку. Посетить места, где бывал Михаил - это незабываемые впечатления… Спасибо!
А
13 авг 2024
Замечательная экскурсия, подходит как для фанатов группы, так и для людей, далёких от панк-культуры. Кирилл очень увлечённо рассказывает, знание материала впечатляет.
Очень удобно было передвигаться на автомобиле по городу между локациями, всю дорогу Кирилл продолжает рассказ, демонстрирует аудио- и видеоконтент.
Мы остались под впечатлением, особенно юная поклонница творчества «Король и шут». Спасибо, Кирилл! Теперь хотим попасть к вам на другие экскурсии.
Замечательная экскурсия, подходит как для фанатов группы, так и для людей, далёких от панк-культуры. Кирилл очень
Мария
11 авг 2024
Это было супер экскурсия!!! Огромное спасибо Кириллу!!! Сколько раз пытался его перебить мой 10 летний сын любитель Короля и Шута,он ему отвечал и возвращался обратно к установленному монологу. Советую всем Кирилла!!! Знает свое дело на 💯% спасибо огромное,было очень интересно. Прощаюсь, мой сын сказал Кириллу,встретимся через 2 года. 🔥🔥🔥🔥🔥♥️♥️♥️♥️♥️
Елена
11 авг 2024
Находимся под впечатлением от увиденного и услышанного. 2,5 часа экскурсии на одном дыхании. Кирилл замечательный рассказчик, корректный, доброжелательный, полон энтузиазма, заряжает своей энергией. Рекомендуем экскурсию всем, эффект полного погружения в тему обеспечен.
А
10 авг 2024
Экскурсия прошла великолепно! Я в полном восторге, содержательный рассказ, посещение интересных мест, на комфортном автомобиле, экскурсовод на 100% владеет материалом, очень интересно рассказывает, для поклонников группы, это прям супер экскурсия, всем рекомендую!
К
29 июл 2024
Большое спасибо Кириллу за экскурсию! Очень проникновенно! Здорово послушать не просто историю, а прикоснуться к местам творчества ребят, хоть немного, но почувствовать атмосферу их жизни. Очень все понравилось! Масса эмоций и впечатлений! Кирилл прекрасно рассказывает! Кто любит группу "Король и Шут" обязательно надо сходить с Кириллом на эту экскурсию:)
Юлия
18 июл 2024
Очень круто! Очень комфортно! Кирилл крутой👍 очень интересно провели время, кайф!
Очень круто! Очень комфортно! Кирилл крутой👍 очень интересно провели время, кайф!Очень круто! Очень комфортно! Кирилл крутой👍 очень интересно провели время, кайф!Очень круто! Очень комфортно! Кирилл крутой👍 очень интересно провели время, кайф!Очень круто! Очень комфортно! Кирилл крутой👍 очень интересно провели время, кайф!Очень круто! Очень комфортно! Кирилл крутой👍 очень интересно провели время, кайф!Очень круто! Очень комфортно! Кирилл крутой👍 очень интересно провели время, кайф!Очень круто! Очень комфортно! Кирилл крутой👍 очень интересно провели время, кайф!Очень круто! Очень комфортно! Кирилл крутой👍 очень интересно провели время, кайф!Очень круто! Очень комфортно! Кирилл крутой👍 очень интересно провели время, кайф!Очень круто! Очень комфортно! Кирилл крутой👍 очень интересно провели время, кайф!

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