Спасибо за экскурсию!
Всем рекомендую!
Несмотря на то, что экскурсия была в праздничный день, 31 декабря, доступность в центре города была ограничена, всё-таки Кирилл старался провезти нас по всем знаковым местам, всё, что было обещано
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в ходе экскурсии, случилось. Посещение богословского кладбища было только в полной темноте, но Кирилл освещал изображение нам своим телефоном. Не хватало музыки КиШ в машине, но тогда не слышно было бы Кирилла. Всё же погрузиться в атмосферу панк-рока не возможно без музыки. Были бы хорошо как-то это совмещать: рассказ и музыку. Для полного погружения.
Тем не менее выражаем огромную благодарность Кириллу, знатоку группы КиШ, за внимательное и ответственное отношение к своему делу и СЛИШКОМ огромным потоком информации.
Огромное спасибо Кириллу за интереснейшую экскурсию и легкое общение! Всем фанатам и интересующимся смело рекомендуем! Одно из самых ярких впечатлений за поездку.
Кирилл приятный в общении, очень клиенториентированный. Было интересно, комфортно и познавательно. Нас было четверо, всем понравилось. В следующий приезд возьмем еще другую экскурсию. Спасибо.
Вроде начиналось и хорошо, первая часть экскурсии была интересной. Но нам не хватило эмоций, как фанатам именно «КиШ», экскурсия была индивидуальная (мы были вдвоем). На какие-то наши отступления и обсуждения,
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нас быстро переключали и обрывали. Ну ок, возможно рассказчик мог сбиться с темы. Хотя тоже странно, даже на групповых экскурсиях такого не было. Хотелось услышать каких-то личных историй участников, в том числе где они жили, про их семью, концерты памяти и как ушел Михаил. По большей части пересказ сериала, с некоторыми остановками на места. (Запомнились ярко только Эрмитаж и место бывшего Там-Там) Но а уж услышать, что чуть ли ни главным человеком в КиШ стал Ренегат и его «Рифак», уж точно странно и окончательно расстроило.
Долго думали писать этот отзыв или нет, но решили, что правильным будет так. Не думаю, что этот экскурсия оправдывает такую цену.
Кирилл
Ответ организатора:
Анастасия, спасибо за отзыв! Похоже, в стремлении рассказать больше редких сюжетов у меня в последнее время и вправду "просело" что-то
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коммуникативное, перестроюсь!
С репликой "по большей части пересказ сериала" согласиться не могу. Связанных с сериалом сюжетов я рассказал 2-3 (думаю, это меньше 1 процента материала). В фильме нет о Рок-клубе и Школе Голубева, гастролях, работе и жизни в Эрмитаже. Не описывает сериал создание и жизнь "Там-Тама" и клуба "Старый Дом", взаимодействие группы с издателями, написание конкретных песен, покупку гитар, фестивали, радиоэфиры, взаимоотношения в коллективе, гастроли, запись сольных альбомов, их презентации. А в экскурсии всё это есть. Биографический ряд, конечно, пересекается с линией сериала, но экскурсию я начал водить за несколько лет до его выхода. Просто речь о реальных событиях: они есть как в данном маршруте, так и в кино. Иначе можно было бы сказать, что и биографические книги А. Балунова "пересказывают сериал".
Про Ренегата как "почти главного человека в группе" я не говорил, и уж точно никогда (в жизни) не употреблял слово "рифак". О большом влиянии Леонтьева на звучание группы я и вправду рассказал подробно – позволяло время и дорожная ситуация. Подумаю о балансе (речь ведь шла и о других важных для группы музыкантах, но в данном случае и вправду в сторону А. Л. мог быть некоторый акцент. Но он не означает моего отношения к нему, которое вы предположили
Очень ждали эту экскурсию. Все было круто. Узнали очень много нового про любимую группу. Кирилл рассказывал интересно, просто, легко. Показал много интересных мест связанных с Горшком, Князем и др. музыкантами. Дети сказали, что это была самая интересная экскурсия во время отпуска в Санкт-Петербурге.
Во-первых, огромное спасибо Кириллу!
Во-вторых, немного об экскурсии: отличная организация, интересный рассказ, уникальные факты! Время экскурсии пронеслось (именно так) незаметно!
Были на экскурсии сегодня с женой.
Экскурсия подойдет для всех поклонников направления и для любого возраста.
Благодарим от всей души, легко, интересно, динамично! Знаем много фактов об этой легенде, но от Кирилла у слышали много новых фактов, с дополнениями музыки и видео!
Экскурсия была очень насыщена и интересна. Кирилл много знает о группе "Король и шут" и о Михаиле Горшенёве. Спасибо большое Кириллу за такой интересный рассказ о Михаиле, которого я бесконечно люблю и слушаю его музыку. Посетить места, где бывал Михаил - это незабываемые впечатления… Спасибо!
Замечательная экскурсия, подходит как для фанатов группы, так и для людей, далёких от панк-культуры. Кирилл очень увлечённо рассказывает, знание материала впечатляет.
Очень удобно было передвигаться на автомобиле по городу между локациями, всю дорогу Кирилл продолжает рассказ, демонстрирует аудио- и видеоконтент.
Мы остались под впечатлением, особенно юная поклонница творчества «Король и шут». Спасибо, Кирилл! Теперь хотим попасть к вам на другие экскурсии.
Это было супер экскурсия!!! Огромное спасибо Кириллу!!! Сколько раз пытался его перебить мой 10 летний сын любитель Короля и Шута,он ему отвечал и возвращался обратно к установленному монологу. Советую всем Кирилла!!! Знает свое дело на 💯% спасибо огромное,было очень интересно. Прощаюсь, мой сын сказал Кириллу,встретимся через 2 года. 🔥🔥🔥🔥🔥♥️♥️♥️♥️♥️
Находимся под впечатлением от увиденного и услышанного. 2,5 часа экскурсии на одном дыхании. Кирилл замечательный рассказчик, корректный, доброжелательный, полон энтузиазма, заряжает своей энергией. Рекомендуем экскурсию всем, эффект полного погружения в тему обеспечен.
Экскурсия прошла великолепно! Я в полном восторге, содержательный рассказ, посещение интересных мест, на комфортном автомобиле, экскурсовод на 100% владеет материалом, очень интересно рассказывает, для поклонников группы, это прям супер экскурсия, всем рекомендую!
Большое спасибо Кириллу за экскурсию! Очень проникновенно! Здорово послушать не просто историю, а прикоснуться к местам творчества ребят, хоть немного, но почувствовать атмосферу их жизни. Очень все понравилось! Масса эмоций и впечатлений! Кирилл прекрасно рассказывает! Кто любит группу "Король и Шут" обязательно надо сходить с Кириллом на эту экскурсию:)
Очень круто! Очень комфортно! Кирилл крутой👍 очень интересно провели время, кайф!