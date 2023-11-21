От площади Восстания – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «От площади Восстания» в Санкт-Петербурге, цены от 900 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Мобильный квест в Петербурге «Спасти статью о ленинградском метро»
Пешая
1.5 часа
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест в Петербурге «Спасти статью о ленинградском метро»
Готовы спуститься в подземку и помочь блогеру-журналисту найти пропавшие записи?
Начало: У метро «Площадь Восстания»
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
900 за всё до 6 чел.
Невский проспект в дни революции
Пешая
скидка
10%
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Невский проспект в дни революции
Что происходило здесь в 1917 году?
Начало: У метро «Площадь Восстания»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
35003 150 за всё до 5 чел.
Групповая экскурсия в Исаакиевский собор + подъём на колоннаду
На автобусе
8 отзывов
2.5 часа
Групповая
Групповая экскурсия в Исаакиевский собор + подъём на колоннаду
Проехать по Невскому проспекту, а затем изучить великолепный собор снаружи и внутри
Начало: На Лиговском проспекте, вблизи площади Восстания
26 авг в 13:00
31 авг в 13:00
1 700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    21 ноября 2023
    Групповая экскурсия в Исаакиевский собор + подъём на колоннаду
    Очень всё понравилось.
  • А
    Алина
    10 октября 2023
    Групповая экскурсия в Исаакиевский собор + подъём на колоннаду
    В общем и целом экскурсия неплохая. Большой плюс, что билеты включены в стоимость. Минус- место встречи произошло возле гостиницы Октябрьская,
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    откуда нас повезли на автобусе до Исаакиевского собора. Можно было встретиться где-то вблизи и пешком пройтись. Экскурсию внутри проводит экскурсовод собора. Это входит в стоимость входного билета для всех желающих. Группа набирается и экскурсовод рассказывает о соборе. По завершении экскурсии было свободное время, затем мы пошли на колоннаду. Экскурсовод, который вел нас от гостиницы, по сути дела только билеты нам выдал и все, мы в самостоятельном плавании дальше. Я рассчитывала, что вверху нам что-то расскажут, но нет, там было довольно многолюдно, тесно, и никаких речей не было. Я выбрала данную экскурсию из-за того, что меня всегда пугала гигантская очередь возле собора за билетами, плюс не во все дни и часы его можно посетить. Здесь как бы за меня купили билеты, потратив меньше времени на очередь. Не могу сказать, что разочарована, но и восторга от экскурсии не получила. Мне не хватило организованности. Пожалуй этот маршрут лучше самостоятельно освоить. Группа, в которой я была, большинство ее, получила удовольствие от экскурсии. Возможно я просто не смогла оценить по достоинству

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «От площади Восстания»

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Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в августе 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "От площади Восстания" можно забронировать 3 экскурсии от 900 до 3 150 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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