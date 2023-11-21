1.5 часа
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест в Петербурге «Спасти статью о ленинградском метро»
Готовы спуститься в подземку и помочь блогеру-журналисту найти пропавшие записи?
Начало: У метро «Площадь Восстания»
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
900₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Невский проспект в дни революции
Что происходило здесь в 1917 году?
Начало: У метро «Площадь Восстания»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
35003 150₽ за всё до 5 чел.
2.5 часа
Групповая
Групповая экскурсия в Исаакиевский собор + подъём на колоннаду
Проехать по Невскому проспекту, а затем изучить великолепный собор снаружи и внутри
Начало: На Лиговском проспекте, вблизи площади Восстания
26 авг в 13:00
31 авг в 13:00
1 700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр21 ноября 2023Очень всё понравилось.
- ААлина10 октября 2023В общем и целом экскурсия неплохая. Большой плюс, что билеты включены в стоимость. Минус- место встречи произошло возле гостиницы Октябрьская,
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «От площади Восстания»
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