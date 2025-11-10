Посетите нетуристический Главный штаб без импрессионистов вместе с авторским аудиогидом. Билет в Главный штаб включен в стоимость. Вы прогуляетесь по 2 и 3 этажам Главного штаба.
Увидите залы посвященные эпохе модерна, истории Министерства финансов, рассмотрите коллекцию шпалер XIX-ХХ вв., современную итальянскую скульптуру, шедевры ювелирного искусства фирмы Фаберже и других ювелирных домов.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание билета
Ультрасовременное музейное пространство Сегодняшние технологии позволили сделать в историческом здании ультрасовременное музейное пространство, где двери могут раскрываться на разные высоты, где между зданиями переброшены стеклянные мостики, а внутренние дворы превратились в атриумы. Прошлое и настоящее очень органично переплетается в стенах Главного штаба. Бывшие министерские кабинеты превратились в выставочные залы, где теперь представлены шедевры Эрмитажа, которым раньше могло не хватать места на экспозиции в основном здании. Главный штаб Эрмитажа Восточное крыло зданий Главного штаба вот уже несколько лет является частью Эрмитажа. Однако изначально оно строилось для двух важнейших министерств Российской империи: Министерства Финансов и Министерства Иностранных дел. Сегодня у нас есть уникальная возможность пройти по залам и кабинетам этих ведомств, узнать историю этих организаций и людей, которые там работали. Мы прогуляемся по 2 и 3 этажам Главного штаба. Мы увидим:
- залы, посвященные эпохе модерна, истории Министерства финансов;
- коллекцию шпалер XIX-ХХ вв.;
- современную итальянскую скульптуру;
шедевры ювелирного искусства фирмы Фаберже и других ювелирных домов. Также мы посетим музей Русской гвардии и, конечно же, зайдем в гости в квартиру к министру иностранных дел К. В. Нессельроде. Важная информация:.
- Это самостоятельная экскурсия без гида, вы сами проходите в музей.
- Данный ваучер не является входным билетом в музей.
- Входной билет в музей доступен только в приложении We.
- Go.
- Trip во вкладке «Заказы».
- Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбанк (внешний аккумулятор для телефона).
Экскурсия в любое удобное для вас время, следите за расписанием рабочих дней Главного штаба.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Арка Главного штаба
- 2 и 3 этажи Главного штаба
Что включено
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Билеты в Главный штаб
- Посещение квартиры канцлера Нессельроде
Что не входит в цену
- Услуги гида-сопровождающего
- Наушники (необходимо взять свои)
Место начала и завершения?
Дворцовая площадь, д. 10
Когда и как рано покупать?
Когда: Экскурсия в любое удобное для вас время, следите за расписанием рабочих дней Главного штаба.
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- Это самостоятельная экскурсия без гида, вы сами проходите в музей
- Данный ваучер не является входным билетом в музей. Входной билет в музей доступен только в приложении WeGoTrip во вкладке «Заказы»
- Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбанк (внешний аккумулятор для телефона)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
