Ультрасовременное музейное пространство Сегодняшние технологии позволили сделать в историческом здании ультрасовременное музейное пространство, где двери могут раскрываться на разные высоты, где между зданиями переброшены стеклянные мостики, а внутренние дворы превратились в атриумы. Прошлое и настоящее очень органично переплетается в стенах Главного штаба. Бывшие министерские кабинеты превратились в выставочные залы, где теперь представлены шедевры Эрмитажа, которым раньше могло не хватать места на экспозиции в основном здании. Главный штаб Эрмитажа Восточное крыло зданий Главного штаба вот уже несколько лет является частью Эрмитажа. Однако изначально оно строилось для двух важнейших министерств Российской империи: Министерства Финансов и Министерства Иностранных дел. Сегодня у нас есть уникальная возможность пройти по залам и кабинетам этих ведомств, узнать историю этих организаций и людей, которые там работали. Мы прогуляемся по 2 и 3 этажам Главного штаба. Мы увидим:

залы, посвященные эпохе модерна, истории Министерства финансов;

коллекцию шпалер XIX-ХХ вв.;

современную итальянскую скульптуру;

шедевры ювелирного искусства фирмы Фаберже и других ювелирных домов. Также мы посетим музей Русской гвардии и, конечно же, зайдем в гости в квартиру к министру иностранных дел К. В. Нессельроде. Важная информация:.

