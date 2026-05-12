Это не просто водная прогулка, а ваш личный час наедине с городом. Спокойный и очень уютный. На нашем маршруте — более 50 мостов, 4 из которых — разводные. А ещё дворцы, доходные дома и главная водная артерия города. Идеальный план для романтического свидания, дружеской встречи или знакомства с Петербургом всей семьёй.

Описание экскурсии

Стартуем от причала в самом сердце города — рядом с храмом Спаса на Крови, Михайловским садом и Марсовым полем. И уже через пару минут город предстанет перед вами с воды совершенно иным.

Маршрут построен так, чтобы показать максимальное разнообразие за 60 минут. На нашем пути:

Фонтанка — нарядная набережная с дворцами и особняками

Мойка — здесь вы увидите знаменитые дома с историей

Крюков канал и канал Грибоедова — узкие водные артерии, где можно рассмотреть фасады в деталях

Нева — главная водная магистраль, где открываются панорамы Эрмитажа, Исаакиевского собора и Петропавловской крепости

Секретная локация — маленький канал, куда редко заходят большие теплоходы

Мосты и архитектура

Вы пройдёте под пятью десятками мостов. Среди них будут как знаменитые разводные гиганты, так и небольшие переправы-«горбаты», хранящие свои легенды. С воды отлично видно, как менялся город: вы сможете отличить петровские постройки от зданий 19 века и доходных домов начала 20 столетия.

Что расскажет капитан

За штурвалом будет действующий судоводитель с диплом, подтверждающим экскурсионную подготовку. Поэтому в пути вы узнаете не набор фактов, а увлекательные истории:

за что Петербург прозвали Северным Амстердамом и Пальмирой

что лежит на дне рек и каналов

как жил город 150 лет назад и чем живёт сейчас

каково это — содержать свой катер в Северной столице сегодня

Организационные детали