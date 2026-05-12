Это не просто водная прогулка, а ваш личный час наедине с городом. Спокойный и очень уютный. На нашем маршруте — более 50 мостов, 4 из которых — разводные. А ещё дворцы, доходные дома и главная водная артерия города.
Идеальный план для романтического свидания, дружеской встречи или знакомства с Петербургом всей семьёй.
Описание экскурсии
Стартуем от причала в самом сердце города — рядом с храмом Спаса на Крови, Михайловским садом и Марсовым полем. И уже через пару минут город предстанет перед вами с воды совершенно иным.
Маршрут построен так, чтобы показать максимальное разнообразие за 60 минут. На нашем пути:
- Фонтанка — нарядная набережная с дворцами и особняками
- Мойка — здесь вы увидите знаменитые дома с историей
- Крюков канал и канал Грибоедова — узкие водные артерии, где можно рассмотреть фасады в деталях
- Нева — главная водная магистраль, где открываются панорамы Эрмитажа, Исаакиевского собора и Петропавловской крепости
- Секретная локация — маленький канал, куда редко заходят большие теплоходы
Мосты и архитектура
Вы пройдёте под пятью десятками мостов. Среди них будут как знаменитые разводные гиганты, так и небольшие переправы-«горбаты», хранящие свои легенды. С воды отлично видно, как менялся город: вы сможете отличить петровские постройки от зданий 19 века и доходных домов начала 20 столетия.
Что расскажет капитан
За штурвалом будет действующий судоводитель с диплом, подтверждающим экскурсионную подготовку. Поэтому в пути вы узнаете не набор фактов, а увлекательные истории:
- за что Петербург прозвали Северным Амстердамом и Пальмирой
- что лежит на дне рек и каналов
- как жил город 150 лет назад и чем живёт сейчас
- каково это — содержать свой катер в Северной столице сегодня
Организационные детали
- В стоимость входит часовая поездка на катере с капитаном из нашей команды, по желанию можно продлить
- Прогулка проходит на комфортабельных катерах с удобными креслами вместимостью до 6 чел.
- На борту есть пледы, бокалы, зарядки для телефонов, музыка с подключением ваших устройств, тент от дождя и ветра
- Мы имеем лицензию на осуществление пассажирских перевозок, каждое судно укомплектовано необходимыми средствами спасения
- Запрещено находится на борту в состоянии алкогольного/наркотического опьянения, в обуви на шпильках, с крупными домашними животными, распивать красное вино
- Причины возможной отмены прогулки: непогода, запреты органов исполнительной власти
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от храма Спаса на Крови
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 52 туристов
Прогулки на катере. Предложим неcтандаpтный интeрecный маpшpут бeз душныx пробoк в кaнaлaх. На нашем скоростном катере YAMAHA с комфортом размещаются 8 гостей. На борту: ⚓Спасательные жилеты ⚓Зарядки для телефонов ⚓Качественный мощный саунд (подключение ваших устройств) ⚓Тент от дождя и ветра ⚓На борт можно взять напитки и еду ⚓Заказать услуги гида или фотографа ⚓Пледы У нас гибкие цены: подберём наиболее приемлемый вариант отдыха.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Самая душевная экскурсия в Санкт Петербурге! Увидели множество достопримечательностей города с необычного ракурса. А учитывая, что повезло с погодой, экскурсия получилась замечательная!
Наш капитан Евгений - человек с прекрасным чувством юмора. Получили несказанное удовольствие от прогулки! Катер очень удобный.
Всем советую!
