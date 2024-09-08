Метеор в Орешек – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Метеор в Орешек» в Санкт-Петербурге, цены от 2 790 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Экскурсия в крепость Орешек на «Метеоре» из Петербурга
На метеоре
239 отзывов
5 часов
Водная прогулка
Экскурсия в крепость Орешек на «Метеоре» из Петербурга
Начало: Университетская наб., 15
Расписание: Согласно расписанию в календаре
19 сен в 10:40
21 сен в 10:40
4 300 за человека
Крепость Орешек + Старая и Новая Ладога
Пешая
На автобусе
38 отзывов
13 часов
Групповая
Крепость Орешек + Старая и Новая Ладога
Начало: Санкт-Петербург, Казанская пл. / м. Улица Дыбенко
21 сен в 07:30
5 окт в 07:30
2 790 за человека
На метеоре - в крепость Орешек
На метеоре
23 отзыва
5.5 часов
Водная прогулка
На метеоре - в крепость Орешек
Скоростной трансфер в обе стороны, входные билеты и экскурсия по крепости
Начало: На причале «Зимняя канавка»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 10:40, в субботу в 10:40 и 13:20
19 сен в 10:40
21 сен в 10:40
4 300 за человека

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Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Метеор в Орешек»

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  1. Экскурсия в крепость Орешек на «Метеоре» из Петербурга
  2. Крепость Орешек + Старая и Новая Ладога
  3. На метеоре - в крепость Орешек
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Дворцовая площадь
  4. Невский проспект
  5. Эрмитаж
  6. Петропавловская крепость
  7. Исаакиевский собор
  8. Финский Залив
  9. Петергоф
  10. Медный всадник
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в сентябре 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Метеор в Орешек" можно забронировать 3 экскурсии от 2 790 до 4 300. Туристы уже оставили гидам 300 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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