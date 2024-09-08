5 часов
Водная прогулка
Экскурсия в крепость Орешек на «Метеоре» из Петербурга
Начало: Университетская наб., 15
Расписание: Согласно расписанию в календаре
19 сен в 10:40
21 сен в 10:40
4 300₽ за человека
13 часов
Групповая
Крепость Орешек + Старая и Новая Ладога
Начало: Санкт-Петербург, Казанская пл. / м. Улица Дыбенко
21 сен в 07:30
5 окт в 07:30
2 790₽ за человека
5.5 часов
Водная прогулка
На метеоре - в крепость Орешек
Скоростной трансфер в обе стороны, входные билеты и экскурсия по крепости
Начало: На причале «Зимняя канавка»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 10:40, в субботу в 10:40 и 13:20
19 сен в 10:40
21 сен в 10:40
4 300₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса8 сентября 2024Прекреснсв6 экскурсия! 👍🏼
- ИИрина8 сентября 2024Экскурсия в Орешек, метеор Восход-61. Великолепный метеор! Чистый туалет, вкусный буфет, не душно и не дует., очень удобные сиденья. На острове достойная экскурсия. Благодарю!
- ААндрей30 июля 2024Чуть-чуть на пять не хватает.
- ААнастасия23 июля 2024Прекрасная экскурсия. Шлиссельбургская крепость поражает. Как и история Иоана Антоновича самого знаменитого узника крепости
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Метеор в Орешек»
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