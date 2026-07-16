Представить Петербург без рек, каналов и мостов просто невозможно! По задумке Петра I, город строился как второй Амстердам, поэтому именно с воды на него и планировалось смотреть. Так и сделаем.
А чтобы было интереснее, отправимся в места, где можно повстречать самых известных петербургских привидений. За три столетия призраков, мифов и легенд у Петербурга накопилось немало.
А чтобы было интереснее, отправимся в места, где можно повстречать самых известных петербургских привидений. За три столетия призраков, мифов и легенд у Петербурга накопилось немало.
Описание экскурсии
Мы пройдём по Неве, Фонтанке, Мойке, рукотворному Крюкову каналу и по самому литературному каналу — Грибоедова.
На нашем пути — наиболее известные мосты Петербурга: как старейшие, так и мосты-имитации. Пройдём под самым широким мостом в мире и самым низким в России.
Дойдём до Семимостья, чтобы загадать заветное желание.
Я покажу заведение, в котором заказ напитков чреват роковыми последствиями. И место, куда приносили в 19 веке неугодных детей.
Увидим с воды самые известные памятники города. Подойдём совсем близко к Чижику-пыжику, зайчику Арсению и не очень приметному Человеку-невидимке.
Посмотрим на Петропавловскую крепость, царские дворцы, особняки знати и доходные дома, в которых жили литературные герои и их создатели.
Пока вы будете наслаждаться видами, я расскажу:
- где и когда появляется мост-оборотень
- кого из призраков стоит опасаться и как уберечь свою душу
- где наиболее вероятна встреча со своим двойником и что она сулит.
- как в царской резиденции оказалась настоящая корова и какие животные гуляют по залам дворца сегодня
- где в нашем городе встретить кота Бегемота, Коровьева, Азазелло, а может, и самого Воланда
Организационные детали
- Экскурсия проходит на премиальном катере, где есть все удобства: туалет/раковина, пледы, бокалы и тент на случай дождя, а также спасжилеты и необходимые средства безопасности
- Перед посадкой проводится инструктаж
- Вы можете принести с собой закуски или заказать у меня профессиональный кейтеринг
- Прогулку можно заказать на полуденный выстрел — детали в переписке
- Маршрут в каналах может быть изменён в случае резкого поднятия уровня воды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 500 туристов
Я родилась в Петербурге и с самого своего рождения живу в центральном районе. В детстве мама всегда обращала моё внимание на окружающие нас здания. Вместе мы ходили в Лекторий Юсуповского
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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