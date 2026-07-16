Представить Петербург без рек, каналов и мостов просто невозможно! По задумке Петра I, город строился как второй Амстердам, поэтому именно с воды на него и планировалось смотреть. Так и сделаем. А чтобы было интереснее, отправимся в места, где можно повстречать самых известных петербургских привидений. За три столетия призраков, мифов и легенд у Петербурга накопилось немало.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-9 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 19 500 ₽ за экскурсию

Ваш гид в Санкт-Петербурге

Описание экскурсии

Мы пройдём по Неве, Фонтанке, Мойке, рукотворному Крюкову каналу и по самому литературному каналу — Грибоедова.

На нашем пути — наиболее известные мосты Петербурга: как старейшие, так и мосты-имитации. Пройдём под самым широким мостом в мире и самым низким в России.

Дойдём до Семимостья, чтобы загадать заветное желание.

Я покажу заведение, в котором заказ напитков чреват роковыми последствиями. И место, куда приносили в 19 веке неугодных детей.

Увидим с воды самые известные памятники города. Подойдём совсем близко к Чижику-пыжику, зайчику Арсению и не очень приметному Человеку-невидимке.

Посмотрим на Петропавловскую крепость, царские дворцы, особняки знати и доходные дома, в которых жили литературные герои и их создатели.

Пока вы будете наслаждаться видами, я расскажу:

где и когда появляется мост-оборотень

кого из призраков стоит опасаться и как уберечь свою душу

где наиболее вероятна встреча со своим двойником и что она сулит.

как в царской резиденции оказалась настоящая корова и какие животные гуляют по залам дворца сегодня

где в нашем городе встретить кота Бегемота, Коровьева, Азазелло, а может, и самого Воланда

Организационные детали