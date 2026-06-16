Вспомнить и обсудить, зачем в первую очередь построили Санкт-Петербург
Пётр I задумывал Петербург именно как крупный порт на Балтийском море.
Все прочие ипостаси города — столица России, центр судостроения, средоточие европейской и русской культуры — лишь следствие изначального замысла. Обсудим, насколько он удался, на прогулке по непарадной части Васильевского острова.
Описание экскурсии
Начнём на Стрелке Васильевского острова — отсюда открывается самый красивый вид на Неву. Когда-то к Васильевскому приходили корабли, на складах разгружали товары купцы — здесь кипела портовая жизнь.
Пройдём по набережной адмирала Макарова вдоль Малой Невы, которая идёт в сторону Петровского фарватера. Она же — самый короткий путь из центра города в сторону Финского залива.
Заглянем на Тифлисскую улицу и осмотрим постройку, которая сохранилась с петровских времён. История здания тесно связана с портом.
Посмотрим на бывший Тучков буян, когда-то служивший складской зоной.
У Тучкова моста полюбуемся роскошной невской панорамой и попробуем разобраться, удобное ли место для Петербурга выбрал Пётр Великий в стремлении воплотить свою главную мечту: город-порт.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Участник
2400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Стрелке Васильевского острова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я живу в удивительном городе — Санкт-Петербурге. Он на самом деле чудесный. Почему? Представьте, он на островах, и жители его — островитяне.
Между островами проходят рукава Невы, реки, каналы — здесь читать дальшеуменьшить
обилие воды, а рядом — море. В городе много мостов. Так много, что жители все еще не могут сосчитать их все.
С апреля по ноябрь город пленяет меня водой. И там, на воде, я рассказываю о нём разные истории людям, приехавшим отовсюду.
Ещё я придумываю прогулки на суше. Когда водное пленение заканчивается, приглашаю на них гостей. И мы гуляем по чудесному городу — вместе.