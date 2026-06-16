Пётр I задумывал Петербург именно как крупный порт на Балтийском море. Все прочие ипостаси города — столица России, центр судостроения, средоточие европейской и русской культуры — лишь следствие изначального замысла. Обсудим, насколько он удался, на прогулке по непарадной части Васильевского острова.

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Описание экскурсии

Начнём на Стрелке Васильевского острова — отсюда открывается самый красивый вид на Неву. Когда-то к Васильевскому приходили корабли, на складах разгружали товары купцы — здесь кипела портовая жизнь.

Пройдём по набережной адмирала Макарова вдоль Малой Невы, которая идёт в сторону Петровского фарватера. Она же — самый короткий путь из центра города в сторону Финского залива.

Заглянем на Тифлисскую улицу и осмотрим постройку, которая сохранилась с петровских времён. История здания тесно связана с портом.

Посмотрим на бывший Тучков буян, когда-то служивший складской зоной.

У Тучкова моста полюбуемся роскошной невской панорамой и попробуем разобраться, удобное ли место для Петербурга выбрал Пётр Великий в стремлении воплотить свою главную мечту: город-порт.