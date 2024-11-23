Люблю тебя, Петра творенье!

Погулять по Петербургу и вслед за Александром Пушкиным признаться ему в любви
Приглашаю вас познакомиться с главными достопримечательностями Санкт-Петербурга и погрузиться в его историю. Мы прогуляемся по Невскому, заглянем на Дворцовую, пройдём по набережной красавицы Невы.

На Сенатской сделаем фото с Медным всадником, дойдём до Исаакия и, стоя на самом широком мосту в мире, рассмотрим памятник Николаю I.
5
1 отзыв
Люблю тебя, Петра творенье!
Люблю тебя, Петра творенье!
Люблю тебя, Петра творенье!
Ближайшие даты:
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Время начала: 14:00, 14:30, 16:00, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

  • Невский — главный проспект города
  • Дворцовая площадь — визитная карточка Санкт-Петербурга
  • Зимний дворец — императорская резиденция дома Романовых
  • Медный всадник — бронзовый символ города на Неве
  • Исаакиевский собор — прекрасное творение Огюста Монферрана
  • Памятник Николаю I — образец уникального инженерного решения

Я расскажу увлекательные истории о всех посещаемых достопримечательностях, а также об известных жителях Санкт-Петербурга.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный900 ₽
Дети 8-16 лет675 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Пенсионеры675 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Адмиралтейская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
3
2
1
Щапова
23 ноя 2024
Была на экскурсии Алексея 2-й раз. Восхищена не меньше, чем после экскурсии по Петропавловской крепости. Алексей - 1-й экскурсовод за все мои путешествия по России и не только, после чьих
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рассказов я запоминаю информацию без записи с годами и фамилиями. Материал подаётся очень интересно и доступно, на все уточняющие вопросы всегда найдется ответ, а если даже нет, то Алексей всегда на связи и напишет дополнительно интересующие вас сведения лично вам уже после экскурсии. 2 часа пролетели незаметно.

Помимо фактов и истории я узнала очень много интересных легенд. Создаётся ощущение, что ты просто гуляешь с очень интеллигентным, приятным человеком по Петербургу и общаешься на тему истории. Советую всем без исключения Алексея, как гида. Вы не пожалеете, потому что после экскурсии у вас будет не только новая информация, но и прекрасное настроение!

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