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рассказов я запоминаю информацию без записи с годами и фамилиями. Материал подаётся очень интересно и доступно, на все уточняющие вопросы всегда найдется ответ, а если даже нет, то Алексей всегда на связи и напишет дополнительно интересующие вас сведения лично вам уже после экскурсии. 2 часа пролетели незаметно.



Помимо фактов и истории я узнала очень много интересных легенд. Создаётся ощущение, что ты просто гуляешь с очень интеллигентным, приятным человеком по Петербургу и общаешься на тему истории. Советую всем без исключения Алексея, как гида. Вы не пожалеете, потому что после экскурсии у вас будет не только новая информация, но и прекрасное настроение!