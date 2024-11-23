Приглашаю вас познакомиться с главными достопримечательностями Санкт-Петербурга и погрузиться в его историю. Мы прогуляемся по Невскому, заглянем на Дворцовую, пройдём по набережной красавицы Невы.
На Сенатской сделаем фото с Медным всадником, дойдём до Исаакия и, стоя на самом широком мосту в мире, рассмотрим памятник Николаю I.
На Сенатской сделаем фото с Медным всадником, дойдём до Исаакия и, стоя на самом широком мосту в мире, рассмотрим памятник Николаю I.
Время начала: 14:00, 14:30, 16:00, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
- Невский — главный проспект города
- Дворцовая площадь — визитная карточка Санкт-Петербурга
- Зимний дворец — императорская резиденция дома Романовых
- Медный всадник — бронзовый символ города на Неве
- Исаакиевский собор — прекрасное творение Огюста Монферрана
- Памятник Николаю I — образец уникального инженерного решения
Я расскажу увлекательные истории о всех посещаемых достопримечательностях, а также об известных жителях Санкт-Петербурга.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|900 ₽
|Дети 8-16 лет
|675 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|675 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Адмиралтейская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 129 туристов
Меня зовут Алексей, я житель Петербурга в третьем поколении. Я аттестованный гид по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, участник многих городских, областных и федеральных проектов. А начиналось всё ещё много лет тому назад, когда я стал гидом по Европе и объездил в этом качестве большое количество стран. Сейчас я готов поделиться с вами своей любовью к Петербургу. До встречи на экскурсиях!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Щапова
23 ноя 2024
Была на экскурсии Алексея 2-й раз. Восхищена не меньше, чем после экскурсии по Петропавловской крепости. Алексей - 1-й экскурсовод за все мои путешествия по России и не только, после чьих
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