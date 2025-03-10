Господин Великий Новгород - из Петербурга на автомобиле
Познакомиться со второй столицей Древней Руси за 1 день
Сюда не добралась Золотая Орда, но покорило Московское государство — приглашаем вас в Великий Новгород! Вы увидите памятники архитектуры, которые связаны с первыми русскими князьями. Полюбуетесь фресками храма 12 века, посетите музей деревянного зодчества и новгородский кремль. Узнаете богатую историю города и насладитесь красотой этого места.
Вы окажетесь в месте, куда по преданию князь Рюрик перевёл свою резиденцию из Старой Ладоги. Увидите флагшток с флагом России и стены Благовещенской церкви 1103 года постройки.
Музей деревянного зодчества Витославлицы
Вы погуляете среду деревянных домов — жилых, хозяйственных и церковных. Зайдёте в избы и узнаете, как жили новгородские крестьяне. По выходным в Витославлицах работают аниматоры, создающие настроение большой и шумной деревни.
Юрьев монастырь и его жемчужина
Мы посетим Георгиевский собор 1119 года и рассмотрим старинные фрески — образ эпохи, которая давно прошла, но до сих пор остаётся близкой любому русскому человеку.
Великий Новгород и Новгородский кремль
Изучим собор Святой Софии 1045 года. Сколько же видели эти стены! Рядом с храмом — памятник «Тысячелетие России», звонница, Грановитая палата и Новгородский музей. Затем дойдём до Ярославово дворища, чтобы посмотреть на аркаду Гостиного Двора, Ганзейский стол и несколько древних храмов.
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Mitsubishi Lancer, Hyundai Creta или Exceed LX
Дорога от Петербурга до Великого Новгорода занимает 2,5 часа
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы:
Билеты в музей Витославлицы: взрослый — 330 ₽, дети до 18 лет — 160 ₽, дети до 6 лет — бесплатно
Обед в уютном ресторане (по желанию) — средний чек 1500 ₽ за чел.
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 6370 туристов
Мы — команда гидов-профессионалов на своих автомобилях, искренне любящих Петербург, умеющих рассказывать о нём красиво и увлекательно. Входим в правление санкт-петербургского союза краеведов. Эксперты-краеведы на ТВ, авторы статей в печатных и онлайн СМИ. Все мы имеем аккредитации в главных петербургских музеях, большой и положительный опыт работы в качестве гидов и организаторов туров. Добро пожаловать!