Сюда не добралась Золотая Орда, но покорило Московское государство — приглашаем вас в Великий Новгород! Вы увидите памятники архитектуры, которые связаны с первыми русскими князьями. Полюбуетесь фресками храма 12 века, посетите музей деревянного зодчества и новгородский кремль. Узнаете богатую историю города и насладитесь красотой этого места.

Описание экскурсии

Рюриково городище на берегу Волхова

Вы окажетесь в месте, куда по преданию князь Рюрик перевёл свою резиденцию из Старой Ладоги. Увидите флагшток с флагом России и стены Благовещенской церкви 1103 года постройки.

Музей деревянного зодчества Витославлицы

Вы погуляете среду деревянных домов — жилых, хозяйственных и церковных. Зайдёте в избы и узнаете, как жили новгородские крестьяне. По выходным в Витославлицах работают аниматоры, создающие настроение большой и шумной деревни.

Юрьев монастырь и его жемчужина

Мы посетим Георгиевский собор 1119 года и рассмотрим старинные фрески — образ эпохи, которая давно прошла, но до сих пор остаётся близкой любому русскому человеку.

Великий Новгород и Новгородский кремль

Изучим собор Святой Софии 1045 года. Сколько же видели эти стены! Рядом с храмом — памятник «Тысячелетие России», звонница, Грановитая палата и Новгородский музей. Затем дойдём до Ярославово дворища, чтобы посмотреть на аркаду Гостиного Двора, Ганзейский стол и несколько древних храмов.

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Mitsubishi Lancer, Hyundai Creta или Exceed LX

Дорога от Петербурга до Великого Новгорода занимает 2,5 часа

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы: