Господин Великий Новгород - из Петербурга на автомобиле

Познакомиться со второй столицей Древней Руси за 1 день
Сюда не добралась Золотая Орда, но покорило Московское государство — приглашаем вас в Великий Новгород! Вы увидите памятники архитектуры, которые связаны с первыми русскими князьями. Полюбуетесь фресками храма 12 века, посетите музей деревянного зодчества и новгородский кремль. Узнаете богатую историю города и насладитесь красотой этого места.
5
1 отзыв
Описание экскурсии

Рюриково городище на берегу Волхова

Вы окажетесь в месте, куда по преданию князь Рюрик перевёл свою резиденцию из Старой Ладоги. Увидите флагшток с флагом России и стены Благовещенской церкви 1103 года постройки.

Музей деревянного зодчества Витославлицы

Вы погуляете среду деревянных домов — жилых, хозяйственных и церковных. Зайдёте в избы и узнаете, как жили новгородские крестьяне. По выходным в Витославлицах работают аниматоры, создающие настроение большой и шумной деревни.

Юрьев монастырь и его жемчужина

Мы посетим Георгиевский собор 1119 года и рассмотрим старинные фрески — образ эпохи, которая давно прошла, но до сих пор остаётся близкой любому русскому человеку.

Великий Новгород и Новгородский кремль

Изучим собор Святой Софии 1045 года. Сколько же видели эти стены! Рядом с храмом — памятник «Тысячелетие России», звонница, Грановитая палата и Новгородский музей. Затем дойдём до Ярославово дворища, чтобы посмотреть на аркаду Гостиного Двора, Ганзейский стол и несколько древних храмов.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Mitsubishi Lancer, Hyundai Creta или Exceed LX
  • Дорога от Петербурга до Великого Новгорода занимает 2,5 часа
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы:

  • Билеты в музей Витославлицы: взрослый — 330 ₽, дети до 18 лет — 160 ₽, дети до 6 лет — бесплатно
  • Обед в уютном ресторане (по желанию) — средний чек 1500 ₽ за чел.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 6370 туристов
Мы — команда гидов-профессионалов на своих автомобилях, искренне любящих Петербург, умеющих рассказывать о нём красиво и увлекательно. Входим в правление санкт-петербургского союза краеведов. Эксперты-краеведы на ТВ, авторы статей в печатных и онлайн СМИ. Все мы имеем аккредитации в главных петербургских музеях, большой и положительный опыт работы в качестве гидов и организаторов туров. Добро пожаловать!
Задать вопрос

a
alan
10 мар 2025
Было великолепно!!! Василисса бесподобный гид!!!

