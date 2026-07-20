Групповая экскурсия и мастер-класс на фабрике пирожных макарон в Санкт-Петербурге

В чём тайна идеального макарона? Его совершенство — в балансе: хрупкий снаружи, нежный внутри. В сердце — шоколадный ганаш, ягодные пюре, ореховые пасты или даже благородные сыры. При лёгком нажатии шапочка покрывается паутинкой. Ммм… Сначала вы увидите, как всё это создаётся, а потом сами сотворите ваши уникальные макароны.
Описание мастер-класса
- Вы узнаете историю создания макарона и его секреты.
- Понаблюдаете за производственными процессами на современной кондитерской фабрике.
- Создадите свой уникальный набор десертов.
- Сделаете фото в роли искусного кондитера.
- Получите подарочный набор макарон.
Организационные детали
- Фабрика расположена по адресу: 4-ый Предпортовый проезд, дом 5, литера Л (м. Московская).
- Дети до 12 лет посещают экскурсию в сопровождении взрослых.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
в пятницу и субботу в 13:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость мастер-класса
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Метро Московская
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу и субботу в 13:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы уникальная в России фабрика, специализирующаяся на производстве настоящих пирожных макарон. С 2017 наша команда создаёт изысканные десерты по оригинальным рецептам, применяет современные технологии и творческий подход во всём. Приглашаем вас на экскурсию по фабрике: увидеть процесс создания и магию своими глазами, открыть мир изысканного десерта! На мастер-классе вы создадите свой уникальный авторский набор десертов и получите сладкий подарок.
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