Главные шедевры Эрмитажа

Увидеть самое интересное за 2 часа: парадные интерьеры и знаковые картины
В огромном Эрмитаже можно заблудиться, растеряться, устать… Мы не допустим этого! Покажем самое важное и сделаем всё, чтобы ваше путешествие в мир искусства было увлекательным и неутомительным.

Вы познакомитесь с работами да Винчи и Рембрандта, прикоснётесь к культуре Египта и Фландрии, увидите царский трон и знаменитые часы «Павлин».
5
2 отзыва
Главные шедевры Эрмитажа
Главные шедевры Эрмитажа
Главные шедевры Эрмитажа
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

Классический маршрут по залам Зимнего дворца

От сверкающей мрамором и позолотой Иорданской лестницы мы проведём вас по дворцовым залам, среди которых:

  • Фельдмаршальский зал, хранящий память о великих русских полководцах
  • Малый Тронный зал, созданный в память о Петре I
  • Гербовый зал — одно из самых больших парадных помещений дворца
  • Галерея 1812 года, воспетая Пушкиным и посвящённая победе над армией Наполеона
  • Георгиевский зал с царским троном, где принимались судьбоносные решения
  • Павильонный зал. Мы перейдём в Малый Эрмитаж, построенный для первой коллекции картин, где прежде всего вы увидите легендарные часы «Павлин»

Живопись и скульптура

Вы рассмотрите произведения великих мастеров разных эпох — картины, скульптуры, древние артефакты и предметы интерьера. Мы познакомим вас с главными шедеврами Эрмитажа со всего света:

  • Итальянское искусство. Вы увидите картины Леонардо да Винчи — «Мадонну Бенуа» и «Мадонну Литту». Также вас ждут произведения Тициана, Караваджо, Микеланджело, Рафаэля Санти
  • Испанское искусство, представленное работами Эль Греко, Веласкеса, Мурильо, Гойи
  • Голландское искусство. Отдельный зал посвящён Рембрандту. В числе его шедевров — «Даная» и «Возвращение блудного сына»
  • Фламандское искусство — Рубенс, Халс и другие выдающиеся мастера Фландрии 17 века
  • Искусство Древнего Египта. В этом зале вы перенесётесь во времена фараонов и культуру древней цивилизации

Организационные детали

  • Маршрут может быть скорректирован в зависимости от ситуации в музее
  • Экскурсию можно продлить с доплатой: на 30 минут — 850 ₽, на 1 час — 1500 ₽
  • По запросу экскурсию можно провести на английском, испанском, итальянском, французском и немецком языках. Детали уточняйте в переписке
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы — билеты в музей:

  • Взрослые — 500 ₽
  • Дети от 14 до 18 лет, пенсионеры и другие льготные категории (уточняйте на сайте Эрмитажа) — 300 ₽
  • Дети до 14 лет — бесплатно
  • Билеты нужно купить заранее для себя и для гида

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
О
8 сен 2024
Спасибо огромное за персональную экскурсию
Елена превосходна ❤️
Д
20 авг 2024
Прекрасная ознакомительная экскурсия. Большое спасибо,Елена.

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