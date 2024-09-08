В огромном Эрмитаже можно заблудиться, растеряться, устать… Мы не допустим этого! Покажем самое важное и сделаем всё, чтобы ваше путешествие в мир искусства было увлекательным и неутомительным.
Вы познакомитесь с работами да Винчи и Рембрандта, прикоснётесь к культуре Египта и Фландрии, увидите царский трон и знаменитые часы «Павлин».
Вы познакомитесь с работами да Винчи и Рембрандта, прикоснётесь к культуре Египта и Фландрии, увидите царский трон и знаменитые часы «Павлин».
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Классический маршрут по залам Зимнего дворца
От сверкающей мрамором и позолотой Иорданской лестницы мы проведём вас по дворцовым залам, среди которых:
- Фельдмаршальский зал, хранящий память о великих русских полководцах
- Малый Тронный зал, созданный в память о Петре I
- Гербовый зал — одно из самых больших парадных помещений дворца
- Галерея 1812 года, воспетая Пушкиным и посвящённая победе над армией Наполеона
- Георгиевский зал с царским троном, где принимались судьбоносные решения
- Павильонный зал. Мы перейдём в Малый Эрмитаж, построенный для первой коллекции картин, где прежде всего вы увидите легендарные часы «Павлин»
Живопись и скульптура
Вы рассмотрите произведения великих мастеров разных эпох — картины, скульптуры, древние артефакты и предметы интерьера. Мы познакомим вас с главными шедеврами Эрмитажа со всего света:
- Итальянское искусство. Вы увидите картины Леонардо да Винчи — «Мадонну Бенуа» и «Мадонну Литту». Также вас ждут произведения Тициана, Караваджо, Микеланджело, Рафаэля Санти
- Испанское искусство, представленное работами Эль Греко, Веласкеса, Мурильо, Гойи
- Голландское искусство. Отдельный зал посвящён Рембрандту. В числе его шедевров — «Даная» и «Возвращение блудного сына»
- Фламандское искусство — Рубенс, Халс и другие выдающиеся мастера Фландрии 17 века
- Искусство Древнего Египта. В этом зале вы перенесётесь во времена фараонов и культуру древней цивилизации
Организационные детали
- Маршрут может быть скорректирован в зависимости от ситуации в музее
- Экскурсию можно продлить с доплатой: на 30 минут — 850 ₽, на 1 час — 1500 ₽
- По запросу экскурсию можно провести на английском, испанском, итальянском, французском и немецком языках. Детали уточняйте в переписке
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы — билеты в музей:
- Взрослые — 500 ₽
- Дети от 14 до 18 лет, пенсионеры и другие льготные категории (уточняйте на сайте Эрмитажа) — 300 ₽
- Дети до 14 лет — бесплатно
- Билеты нужно купить заранее для себя и для гида
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 3987 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Элеонора, я аккредитованный гид, кандидат филологических наук и увлечённый местный житель. Я работаю с командой гидов-профессионалов, мы проводим экскурсии на своих автомобилях. Наша команда существуетЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Олеся
8 сен 2024
Спасибо огромное за персональную экскурсию
Елена превосходна ❤️
Елена превосходна ❤️
Д
Денис
20 авг 2024
Прекрасная ознакомительная экскурсия. Большое спасибо,Елена.
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