В огромном Эрмитаже можно заблудиться, растеряться, устать… Мы не допустим этого! Покажем самое важное и сделаем всё, чтобы ваше путешествие в мир искусства было увлекательным и неутомительным. Вы познакомитесь с работами да Винчи и Рембрандта, прикоснётесь к культуре Египта и Фландрии, увидите царский трон и знаменитые часы «Павлин».

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Ваш представитель в Санкт-Петербурге

Элеонора Ваш представитель в Санкт-Петербурге

Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

Классический маршрут по залам Зимнего дворца

От сверкающей мрамором и позолотой Иорданской лестницы мы проведём вас по дворцовым залам, среди которых:

Фельдмаршальский зал, хранящий память о великих русских полководцах

Малый Тронный зал, созданный в память о Петре I

Гербовый зал — одно из самых больших парадных помещений дворца

Галерея 1812 года, воспетая Пушкиным и посвящённая победе над армией Наполеона

Георгиевский зал с царским троном, где принимались судьбоносные решения

Павильонный зал. Мы перейдём в Малый Эрмитаж, построенный для первой коллекции картин, где прежде всего вы увидите легендарные часы «Павлин»

Живопись и скульптура

Вы рассмотрите произведения великих мастеров разных эпох — картины, скульптуры, древние артефакты и предметы интерьера. Мы познакомим вас с главными шедеврами Эрмитажа со всего света:

Итальянское искусство. Вы увидите картины Леонардо да Винчи — «Мадонну Бенуа» и «Мадонну Литту». Также вас ждут произведения Тициана, Караваджо, Микеланджело, Рафаэля Санти

Испанское искусство, представленное работами Эль Греко, Веласкеса, Мурильо, Гойи

Голландское искусство. Отдельный зал посвящён Рембрандту. В числе его шедевров — «Даная» и «Возвращение блудного сына»

Фламандское искусство — Рубенс, Халс и другие выдающиеся мастера Фландрии 17 века

Искусство Древнего Египта. В этом зале вы перенесётесь во времена фараонов и культуру древней цивилизации

Организационные детали

Маршрут может быть скорректирован в зависимости от ситуации в музее

Экскурсию можно продлить с доплатой: на 30 минут — 850 ₽, на 1 час — 1500 ₽

По запросу экскурсию можно провести на английском, испанском, итальянском, французском и немецком языках. Детали уточняйте в переписке

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы — билеты в музей: