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Групповая экскурсия «По святым местам Северной столицы»

Узнать о небесных покровителях Петербурга и посетить храмы, связанные с ними
В составе группы вы проедете по прекрасному историческому центру города. Увидите важные православные святыни и проникнетесь намоленной атмосферой старинных храмов.

А еще поймете, кто они — святые покровители Петербурга, которых особенно почитают верующие горожане.
4.4
25 отзывов
Групповая экскурсия «По святым местам Северной столицы»
Групповая экскурсия «По святым местам Северной столицы»
Групповая экскурсия «По святым местам Северной столицы»

Описание экскурсии

Эта экскурсия — небольшое паломничество и погружение в религиозную историю Северной столицы.
Вы услышите о строительстве храмов и интересных судьбах их служителей, осмотрите три православных архитектурных памятника и с особенным трепетом прикоснётесь к местным святыням:

  • Спасо-Преображенский собор — уникальный храм с почти трёхвековой историей, который никогда не закрывался для прихожан, даже в советское время и в годы блокады Ленинграда
  • Морской Николо-Богоявленский собор — первый морской собор или Князь-Владимирский собор — величественный памятник в неорусском стиле, который издалека узнают по его синему куполу с золотыми звёздами
  • И третьей святыней, которую вы увидите, станет поистине необыкновенное место: часовня Блаженной Ксении Петербургской на Смоленском кладбище. Юродивая Ксения была почитаема как при жизни, так и после смерти, и паломники со всей России, особенно женщины, молятся ей, считая часовню чудотворной.

Кому подойдет экскурсия

В первую очередь тем, кто искренне интересуется христианством.

Организационные детали

  • Трансфер входит в стоимость
  • Рассадка в автобусе свободная
  • Перед началом экскурсии вы сможете по желанию купить путеводители по Петербургу и небольшие сувениры
  • С вами будет один из гидов нашей команды

в четверг в 13:00

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет1500 ₽
Дети до 7 лет500 ₽
Пенсионеры1300 ₽
Школьники1000 ₽
Студенты1300 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Гостиного Двора
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 13:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор
Виктор — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 17058 туристов
Наша команда любит свой город и мечтает показать его вам во всей красе! Организуем экскурсии с 1992 года, специализируемся на автобусных прогулках по Санкт-Петербургу и его пригородам, а также составляем эксклюзивные экскурсионные программы. В нашем штате работают только профессиональные и лицензированные гиды и гиды-переводчики. С удовольствием сделаем ваше знакомство с Петербургом незабываемым!

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 25 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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И
Очень довольны экскурсией, остались тёплые впечатления о ней. Благодарны нашему гиду, Елене Анатольевне, за ее профессиональные знания и человеческие качества, доброжелательность и внимание. Экскурсия содержательная и душевная. Обязательно порекомендуем друзьям и знакомым.
Очень довольны экскурсией, остались тёплые впечатления о ней. Благодарны нашему гиду, Елене Анатольевне, за ее профессиональные
Очень довольны экскурсией, остались тёплые впечатления о ней. Благодарны нашему гиду, Елене Анатольевне, за ее профессиональные
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Ю
Сказочная экскурсия. Ирина, прекрасный рассказчик. Посетили 3 Храма и еще город посмотрели!!! Много интересного услышали… А еще может на экскурсию давать немного больше времени и начинать вовремя. Мне 35 и
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я успевала бегать за экскурсоводом, а были еще люди в возрасте, которым было ну ооочень сложно. Мы же выбираем экскурсии не просто так, хотелось поставить свечи и записки написать. Один минус Ваши "зазывалы". Научите их культуре, чтобы соответствовали городу!!! И может тогда посещаемость будет выше.

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С
Я очень благодарна за эту экскурсию замечательному гиду Ирине! За то,что она своим рассказом смогла проникнуть в самые отдаленные уголки моей души!
Настолько сокровенно и таинственно она описывала все святыни,которые мы посетили, что я приехала домой очень наполненная и полностью изменившая свой внутренний мир!
Большое спасибо Санкт Петербургу за таких талантливых гидов!
Всем советую эту экскурсию!
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А
Очень понравилась экскурсия! Познавательно, узнали много о самом городе и о святынях, это хорошее предложение, чтобы познакомиться со столицей и храмами. Осилить столько за один день самостоятельно, на наш взгляд, трудно и не так информативно. Спасибо нашему гиду и организаторам!
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М
Экскурсовод неплохой, рассказывает интересно, с душой, а вот водитель немного нервный попался, ругался на экскурсовода и создавал нервозную обстановку. Экскурсовод терпеливый, для школьников, мне кажется отличный вариант.
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Н
Отличная экскурсия. Хороший гид с хорошо поставленной речью. Даже на 20-30 минут задержались из-за пробок в дороге, в пятницу вечером, поэтому нельзя не отметить работу водителя.
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