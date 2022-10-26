В составе группы вы проедете по прекрасному историческому центру города. Увидите важные православные святыни и проникнетесь намоленной атмосферой старинных храмов. А еще поймете, кто они — святые покровители Петербурга, которых особенно почитают верующие горожане.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии

Эта экскурсия — небольшое паломничество и погружение в религиозную историю Северной столицы.

Вы услышите о строительстве храмов и интересных судьбах их служителей, осмотрите три православных архитектурных памятника и с особенным трепетом прикоснётесь к местным святыням:

Спасо-Преображенский собор — уникальный храм с почти трёхвековой историей, который никогда не закрывался для прихожан, даже в советское время и в годы блокады Ленинграда

— уникальный храм с почти трёхвековой историей, который никогда не закрывался для прихожан, даже в советское время и в годы блокады Ленинграда Морской Николо-Богоявленский собор — первый морской собор или Князь-Владимирский собор — величественный памятник в неорусском стиле, который издалека узнают по его синему куполу с золотыми звёздами

— первый морской собор или Князь-Владимирский собор — величественный памятник в неорусском стиле, который издалека узнают по его синему куполу с золотыми звёздами И третьей святыней, которую вы увидите, станет поистине необыкновенное место: часовня Блаженной Ксении Петербургской на Смоленском кладбище. Юродивая Ксения была почитаема как при жизни, так и после смерти, и паломники со всей России, особенно женщины, молятся ей, считая часовню чудотворной.

Кому подойдет экскурсия

В первую очередь тем, кто искренне интересуется христианством.

Организационные детали