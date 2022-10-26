В составе группы вы проедете по прекрасному историческому центру города. Увидите важные православные святыни и проникнетесь намоленной атмосферой старинных храмов.
А еще поймете, кто они — святые покровители Петербурга, которых особенно почитают верующие горожане.
А еще поймете, кто они — святые покровители Петербурга, которых особенно почитают верующие горожане.
Описание экскурсии
Эта экскурсия — небольшое паломничество и погружение в религиозную историю Северной столицы.
Вы услышите о строительстве храмов и интересных судьбах их служителей, осмотрите три православных архитектурных памятника и с особенным трепетом прикоснётесь к местным святыням:
- Спасо-Преображенский собор — уникальный храм с почти трёхвековой историей, который никогда не закрывался для прихожан, даже в советское время и в годы блокады Ленинграда
- Морской Николо-Богоявленский собор — первый морской собор или Князь-Владимирский собор — величественный памятник в неорусском стиле, который издалека узнают по его синему куполу с золотыми звёздами
- И третьей святыней, которую вы увидите, станет поистине необыкновенное место: часовня Блаженной Ксении Петербургской на Смоленском кладбище. Юродивая Ксения была почитаема как при жизни, так и после смерти, и паломники со всей России, особенно женщины, молятся ей, считая часовню чудотворной.
Кому подойдет экскурсия
В первую очередь тем, кто искренне интересуется христианством.
Организационные детали
- Трансфер входит в стоимость
- Рассадка в автобусе свободная
- Перед началом экскурсии вы сможете по желанию купить путеводители по Петербургу и небольшие сувениры
- С вами будет один из гидов нашей команды
в четверг в 13:00
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|1500 ₽
|Дети до 7 лет
|500 ₽
|Пенсионеры
|1300 ₽
|Школьники
|1000 ₽
|Студенты
|1300 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Гостиного Двора
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 13:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 17058 туристов
Наша команда любит свой город и мечтает показать его вам во всей красе! Организуем экскурсии с 1992 года, специализируемся на автобусных прогулках по Санкт-Петербургу и его пригородам, а также составляем эксклюзивные экскурсионные программы. В нашем штате работают только профессиональные и лицензированные гиды и гиды-переводчики. С удовольствием сделаем ваше знакомство с Петербургом незабываемым!
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 25 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Очень довольны экскурсией, остались тёплые впечатления о ней. Благодарны нашему гиду, Елене Анатольевне, за ее профессиональные знания и человеческие качества, доброжелательность и внимание. Экскурсия содержательная и душевная. Обязательно порекомендуем друзьям и знакомым.
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Сказочная экскурсия. Ирина, прекрасный рассказчик. Посетили 3 Храма и еще город посмотрели!!! Много интересного услышали… А еще может на экскурсию давать немного больше времени и начинать вовремя. Мне 35 и
Вам был полезен этот отзыв?
С
Я очень благодарна за эту экскурсию замечательному гиду Ирине! За то,что она своим рассказом смогла проникнуть в самые отдаленные уголки моей души!
Настолько сокровенно и таинственно она описывала все святыни,которые мы посетили, что я приехала домой очень наполненная и полностью изменившая свой внутренний мир!
Большое спасибо Санкт Петербургу за таких талантливых гидов!
Всем советую эту экскурсию!
Настолько сокровенно и таинственно она описывала все святыни,которые мы посетили, что я приехала домой очень наполненная и полностью изменившая свой внутренний мир!
Большое спасибо Санкт Петербургу за таких талантливых гидов!
Всем советую эту экскурсию!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Очень понравилась экскурсия! Познавательно, узнали много о самом городе и о святынях, это хорошее предложение, чтобы познакомиться со столицей и храмами. Осилить столько за один день самостоятельно, на наш взгляд, трудно и не так информативно. Спасибо нашему гиду и организаторам!
Вам был полезен этот отзыв?
М
Экскурсовод неплохой, рассказывает интересно, с душой, а вот водитель немного нервный попался, ругался на экскурсовода и создавал нервозную обстановку. Экскурсовод терпеливый, для школьников, мне кажется отличный вариант.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Отличная экскурсия. Хороший гид с хорошо поставленной речью. Даже на 20-30 минут задержались из-за пробок в дороге, в пятницу вечером, поэтому нельзя не отметить работу водителя.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Групповая экскурсия «По святым местам Северной столицы»»
Мини-группа
до 10 чел.
Неформальный Петербург
Убедиться в том, что Северная столица - это не только роскошные фасады
Начало: На площади Восстания
Расписание: в четверг, пятницу и субботу в 17:00
Завтра в 17:00
13 авг в 17:00
1500 ₽ за человека
Групповая
По рекам и каналам Северной столицы
Полюбоваться открыточными видами Санкт-Петербурга на теплоходе с аудиогидом
Начало: На набережной Фонтанки
Завтра в 12:00
9 авг в 12:00
850 ₽ за человека
Групповая
до 25 чел.
Мистический Петербург: загадки Северной столицы
Автобусная экскурсия по самым таинственным местам города
Начало: Невский проспект, 35, метро Гостиный Двор
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу и воскресенье в 18:00
9 авг в 18:00
10 авг в 18:00
1300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Два Петербурга: блеск и нищета Северной столицы
Исследовать самые аристократичные и злачные районы города, погружаясь в его поразительные контрасты
Начало: На Сенной площади
Завтра в 10:00
9 авг в 10:00
от 8000 ₽ за всё до 6 чел.
1500 ₽ за человека