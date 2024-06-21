Во времена холодной войны активно строились противоатомные бункеры, однако по прямому назначению они не использовались. А что происходит с ними сейчас? Об этом — на экскурсии по бомбоубежищу, построенном при социализме.
Вы погрузитесь в нюансы гражданской обороны, увидите советский антураж почти в неизменном виде и прикоснётесь к подлинным артефактам.
Вы погрузитесь в нюансы гражданской обороны, увидите советский антураж почти в неизменном виде и прикоснётесь к подлинным артефактам.
Ближайшие даты:
Время начала: 20:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Стратегический объект — в открытом доступе? Да! Приглашаем посетить единcтвенное в Санкт-Петеpбурге убeжище с полностью соxранённым антуpажем времён холодной войны.
Что будет в программе
- Рассказ об эксплуaтaции убeжища и нeобxодимыx действиях во время ЧС
- Информация о состоянии системы защиты населения от оружия массового поражения
- Исторические факты о строительстве первых убежищ, военном назначении метрополитена и перспективах использования бункеров в наши дни
- Возможность полноценно взаимодействовать с большинством экспонатов и свободно перемещаться по убежищу
- Примерка противогазов и защитные костюмы тех лет
А это безопасно?
Пусть вас не смущает вид помещений: они достались нам в историческом советском антураже, и мы бережно сохраняем его (вплоть до облезлой краски на стенах и рассыпающихся стульев на рабочих местах). На объекте регулярно проводятся мероприятия по обеспечению безопасности и ремонт технических систем.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Экскурсия официальная и полностью безопасная, подходит для путешественников старше 10 лет
в пятницу, субботу и воскресенье в 20:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Курской улице
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу, субботу и воскресенье в 20:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 493 туристов
Мы команда гидов в Санкт-Петербурге и Выборге. Уже 7 лет мы предлагаем путешественникам нетипичные и необычные экскурсии. А еще — мы первые и единственные, кто начал проводить экскурсии в стиле урбан-туризма. Если вы хотите чего-то необычного, то добро пожаловать!Задать вопрос
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