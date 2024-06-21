Групповая экскурсия в бомбоубежище Петербурга

Ликбез по гражданской обороне: как устроен бункер времён СССР, где его найти и какие запасы там есть
Во времена холодной войны активно строились противоатомные бункеры, однако по прямому назначению они не использовались. А что происходит с ними сейчас? Об этом — на экскурсии по бомбоубежищу, построенном при социализме.

Вы погрузитесь в нюансы гражданской обороны, увидите советский антураж почти в неизменном виде и прикоснётесь к подлинным артефактам.
Групповая экскурсия в бомбоубежище Петербурга
Групповая экскурсия в бомбоубежище Петербурга
Групповая экскурсия в бомбоубежище Петербурга
Ближайшие даты:
Время начала: 20:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Стратегический объект — в открытом доступе? Да! Приглашаем посетить единcтвенное в Санкт-Петеpбурге убeжище с полностью соxранённым антуpажем времён холодной войны.

Что будет в программе

  • Рассказ об эксплуaтaции убeжища и нeобxодимыx действиях во время ЧС
  • Информация о состоянии системы защиты населения от оружия массового поражения
  • Исторические факты о строительстве первых убежищ, военном назначении метрополитена и перспективах использования бункеров в наши дни
  • Возможность полноценно взаимодействовать с большинством экспонатов и свободно перемещаться по убежищу
  • Примерка противогазов и защитные костюмы тех лет

А это безопасно?

Пусть вас не смущает вид помещений: они достались нам в историческом советском антураже, и мы бережно сохраняем его (вплоть до облезлой краски на стенах и рассыпающихся стульев на рабочих местах). На объекте регулярно проводятся мероприятия по обеспечению безопасности и ремонт технических систем.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Экскурсия официальная и полностью безопасная, подходит для путешественников старше 10 лет

в пятницу, субботу и воскресенье в 20:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Курской улице
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу, субботу и воскресенье в 20:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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