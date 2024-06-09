Уверены, что вам хорошо знакома Петропавловская крепость, сердце Петербурга.
А знаете ли вы, что при её строительстве был заложен клад? Приглашаем в историческое приключение-квест по территории крепости: как и положено кладоискателям, будем разгадывать тайны и загадки, проявлять чудеса взаимовыручки и эрудиции.
А знаете ли вы, что при её строительстве был заложен клад? Приглашаем в историческое приключение-квест по территории крепости: как и положено кладоискателям, будем разгадывать тайны и загадки, проявлять чудеса взаимовыручки и эрудиции.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание квеста
Что вас ожидает
Готовы изучить достопримечательности Петропавловской крепости и познакомиться с её захватывающей историей? Комендант цитадели приготовил для вас послания. В них — вопросы и задания на внимательность. Вам предстоит разобраться:
- какой остров самый маленький и где изначально был центр города
- почему остров называется Заячьим и сколько же все таки зайцев живут там
- как называются части крепости
- почему у Петра такие длинные руки и ноги
- что за усыпальница находится на территории
А ещё вы поприсутствуете на старейшей традиции города — полуденном выстреле — и унесёте с собой массу приятных воспоминаний и полезных знаний.
Маршрут
- Петровские ворота
- Петропавловский собор
- Соборная площадь
- Нарышкин бастион
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Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Гид поделит группу на несколько небольших команд и раздаст цветные жетоны. Если после окончания экскурсии захотите приобрести свой жетон на память, цена — 175 руб.
- Возьмите с собой монетки: они пригодятся для одного из заданий квеста
в воскресенье в 10:00
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Стоимость квеста
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Иоановский мост
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 2239 туристов
Я аккредитованный гид-переводчик по Петербургу и пригородам. В туризме работаю уже 7 лет и могу с точностью сказать, что мне удалось объединить понятие работы и увлечений. Именно это позволяет мнеЗадать вопрос
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