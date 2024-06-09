Групповая квест-экскурсия по Петропавловской крепости

Исследовать прошлое города и обнаружить детали, которые часто не замечают
Уверены, что вам хорошо знакома Петропавловская крепость, сердце Петербурга.

А знаете ли вы, что при её строительстве был заложен клад? Приглашаем в историческое приключение-квест по территории крепости: как и положено кладоискателям, будем разгадывать тайны и загадки, проявлять чудеса взаимовыручки и эрудиции.
Групповая квест-экскурсия по Петропавловской крепости
Групповая квест-экскурсия по Петропавловской крепости
Групповая квест-экскурсия по Петропавловской крепости
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание квеста

Что вас ожидает

Готовы изучить достопримечательности Петропавловской крепости и познакомиться с её захватывающей историей? Комендант цитадели приготовил для вас послания. В них — вопросы и задания на внимательность. Вам предстоит разобраться:

  • какой остров самый маленький и где изначально был центр города
  • почему остров называется Заячьим и сколько же все таки зайцев живут там
  • как называются части крепости
  • почему у Петра такие длинные руки и ноги
  • что за усыпальница находится на территории

А ещё вы поприсутствуете на старейшей традиции города — полуденном выстреле — и унесёте с собой массу приятных воспоминаний и полезных знаний.

Маршрут

  • Петровские ворота
  • Петропавловский собор
  • Соборная площадь
  • Нарышкин бастион
    .

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Гид поделит группу на несколько небольших команд и раздаст цветные жетоны. Если после окончания экскурсии захотите приобрести свой жетон на память, цена — 175 руб.
  • Возьмите с собой монетки: они пригодятся для одного из заданий квеста

в воскресенье в 10:00

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Стоимость квеста

Тип билетаСтоимость
Стандартный950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Иоановский мост
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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