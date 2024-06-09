Уверены, что вам хорошо знакома Петропавловская крепость, сердце Петербурга. А знаете ли вы, что при её строительстве был заложен клад? Приглашаем в историческое приключение-квест по территории крепости: как и положено кладоискателям, будем разгадывать тайны и загадки, проявлять чудеса взаимовыручки и эрудиции.

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Описание квеста

Что вас ожидает

Готовы изучить достопримечательности Петропавловской крепости и познакомиться с её захватывающей историей? Комендант цитадели приготовил для вас послания. В них — вопросы и задания на внимательность. Вам предстоит разобраться:

какой остров самый маленький и где изначально был центр города

почему остров называется Заячьим и сколько же все таки зайцев живут там

как называются части крепости

почему у Петра такие длинные руки и ноги

что за усыпальница находится на территории

А ещё вы поприсутствуете на старейшей традиции города — полуденном выстреле — и унесёте с собой массу приятных воспоминаний и полезных знаний.

Маршрут

Петровские ворота

Петропавловский собор

Соборная площадь

Нарышкин бастион

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Организационные детали