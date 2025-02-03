Неформальная экскурсия-путешествие по Петропавловской крепости

Погрузитесь в прошлое Санкт-Петербурга, исследуя Петропавловскую крепость. Узнайте её тайны, загадки и драматические истории
На Заячьем острове в Санкт-Петербурге расположена Петропавловская крепость - сердце города и его история.

Во время экскурсии вы увидите Петропавловский собор с его знаменитым шпилем и ангелом, посетите политическую тюрьму и узнаете, кто такие бубновые.

Погрузитесь в атмосферу прошлого, узнавая, как выглядел самый курьёзный памятник России и что такое кенотаф. Это путешествие раскроет перед вами множество тайн и историй
5
11 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Историческая значимость
  • 🔍 Тайны и загадки
  • 🎨 Уникальные достопримечательности
  • 📚 Образовательный опыт
  • 🗝️ Доступ к закрытым местам
Неформальная экскурсия-путешествие по Петропавловской крепости
Неформальная экскурсия-путешествие по Петропавловской крепости
Неформальная экскурсия-путешествие по Петропавловской крепости
Ближайшие даты:
17
фев22
фев23
фев24
фев28
фев1
мар2
мар
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Что можно увидеть

  • Петропавловский собор
  • Императорская усыпальница
  • Трубецкой бастион
  • Комендантская пристань
  • Петровские ворота

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Петропавловский собор со шпилем, увенчанным ангелом-флюгером.
  • Императорскую и Великокняжескую усыпальницы.
  • политическую тюрьму в Трубецком бастионе.
  • Комендантскую пристань.
  • Петровские ворота.
  • бастионы, куртины и аппарели.
  • дом для зажиточных и именитых, а также дом для подлых.
  • скульптуру «Зайцы, спасающие собрата».

О чём поговорим:

  • какие праздники здесь отмечали.
  • когда и почему со стен крепости стреляли по своим.
  • где находился эшафот в известном фильме.
  • что под лапой у двуглавого орла на современных монетах.
  • что такое кенотаф.
  • кто и за что попадал в «русскую Бастилию».
  • о чём рассказывают и о чём молчат Петровские ворота.
  • кто такие бубновые.
  • как выглядит самый курьёзный памятник России.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается единый билет в Петропавловский собор и политическую тюрьму — 1000 ₽ для взрослого, 550 ₽ для учащегося/студента, 450 ₽ для пенсионера.
  • Если вы хотите сверить свои часы с выстрелом пушки Петропавловской крепости, рекомендую начать экскурсию в период с 09:30 до 11:30.
  • За дополнительную плату возможен трансфер от удобного вам адреса в Санкт-Петербурге.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе станции метро «Горьковская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
3
2
1
А
3 фев 2025
Добрый день! Хочу выразить огромную благодарность Владимиру за его экскурсию. Так получилось, что мы немного опоздали на экскурсию, но Владимир и подождал нас и провёл полную экскурсию и даже не
читать дальше

два часа, а почти 2.5!
Очень интересно рассказывал про Крепость и всё, что там находится, побывали в Усыпальнице, тюрьме, секретном ходе. В общем, узнали всё самое важное про Петропавловскую крепость! Очень рекомендую Владимира и его экскурсию 👍

Добрый день! Хочу выразить огромную благодарность Владимиру за его экскурсию. Так получилось, что мы немного опоздалиДобрый день! Хочу выразить огромную благодарность Владимиру за его экскурсию. Так получилось, что мы немного опоздалиДобрый день! Хочу выразить огромную благодарность Владимиру за его экскурсию. Так получилось, что мы немного опоздалиДобрый день! Хочу выразить огромную благодарность Владимиру за его экскурсию. Так получилось, что мы немного опоздалиДобрый день! Хочу выразить огромную благодарность Владимиру за его экскурсию. Так получилось, что мы немного опоздалиДобрый день! Хочу выразить огромную благодарность Владимиру за его экскурсию. Так получилось, что мы немного опоздали
Наталья
29 янв 2025
Это было очень здорово!!! Мы все первый раз в Петропавловке и всем очень понравилось. (в том числе молодым ребятам 18-20 лет, из которых половина настроена скептически к экскурсиям в принципе) Много узнали, кое-что уточнили для себя, да и место очень невероятное - от проводника (экскурсовода) зависит, как оно откроется тебе. Спасибо огромное Владимиру!!!
Natalia
28 янв 2025
Я заказала экскурсию у Владимира с трансфером от отеля и осталась очень довольна, т. к. была дождливая погода и мы подъехали прямо к крепости. Владимир - лицензированный гид, очень галантный
читать дальше

и внимательный человек. Хорошо составлена программа и маршрут, рассказывает очень интересно, увлекательно. В 12 часов был выстрел из пушки, бой курантов и мелодии, здорово!
Очень рекомендую совершить это путешествие с Владимиром! Большое Вам спасибо!

Анна
28 янв 2025
Владимир замечательный гид, эрудированный и внимательный. Экскурсия по Петропавловской крепости интересная. Будем общаться еще!
Р
6 янв 2025
Побывали на экскурсии по Петропавловской крепости у Владимира. Очень понравилась подача материала и атмосфера прогулки. Получили ответы на все интересующие вопросы и даже больше! Особо впечатлила Усыпальница царей. В следующий раз обязательно обратимся вновь к Владимиру!
Любовь
4 янв 2025
Мы всей нашей компанией хотим сказать огромное спасибо Владимиру за экскурсию! Очень познавательно, даже для тех кто в Питере не первый раз. Дети остались довольны и взрослые тоже!
Мы всей нашей компанией хотим сказать огромное спасибо Владимиру за экскурсию! Очень познавательно, даже для тех
Д
2 янв 2025
Очень понравилось!
Прекрасный рассказчик))
Наталья
17 ноя 2024
Экскурсия понравилась. Владимир прекрасно владеет материалом и готов делиться своими знаниями. Из тех людей, которые любят историю, свой город и увлечены своим делом. Благодарю за интересную экскурсию, за возможность прикоснуться к истории одного из самых прекрасных городов нашей страны. Желаю Владимиру благодарных слушателей и благополучия.
Ю
2 ноя 2024
Экскурсия превзошла наши ожидания. Причем, в нашей группе был человек впервые посетивший Петропавловскую крепость, человек, посещавший ее ранее без экскурсии, и человек бывавший на экскурсии по Крепости ранее. И каждый
читать дальше

из нас узнал новые факты о Петропавловке.
Владимир отлично провёл экскурсию - быстро сориентировался в наших интересах, построил маршрут так, чтобы мы успели по максимуму посетить музеи, находящиеся на территории.
Владимир - профессионал своего дела. Образованный, живой, с чувством юмора. Если представиться возможность, посетим другие экскурсии под его руководством. Смело рекомендуем.

Инна
30 окт 2024
Хочу выразить огромную благодарность Владимиру. Экскурсия проведена на высшем уровне. Глубокие исторические познания, интересные факты, в тоже время все на позитиве. Вместо заявленных 2х часов Владимир провел с нами 3 часа, время для всех пролетело незаметно, потому что было очень интересно и познавательно. Однозначно рекомендуем данную экскурсию.
Хочу выразить огромную благодарность Владимиру. Экскурсия проведена на высшем уровне. Глубокие исторические познания, интересные факты, вХочу выразить огромную благодарность Владимиру. Экскурсия проведена на высшем уровне. Глубокие исторические познания, интересные факты, вХочу выразить огромную благодарность Владимиру. Экскурсия проведена на высшем уровне. Глубокие исторические познания, интересные факты, в
В
28 окт 2024
Огромное спасибо Владимиру за проверенную экскурсию. Нам понравилось, очень приятно было получать ответы на свои любопытные вопросы. Хороших отзывчивых и любознательных туристов!

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Петропавловская крепость - колыбель Петербурга
Пешая
25 отзывов
3 часа
Групповая
до 15 чел.
Петропавловская крепость - колыбель Петербурга
Погуляйте по Петропавловской крепости, откройте для себя собор-усыпальницу, тюрьму и памятники. Узнайте историю этих мест
Начало: У метро «Горьковская»
Завтра в 10:00
17 фев в 10:00
1500 за человека
Фотоэкскурсия «Сердце Петербурга» (Петропавловская крепость)
Пешая
12 отзывов
1.5 часа
Фотопрогулка
до 8 чел.
Фотоэкскурсия «Сердце Петербурга»
Индивидуальная фото-прогулка по Петропавловской крепости - это возможность не только узнать историю Санкт-Петербурга, но и получить профессиональные фотографии
Начало: Возле станции метро Горьковская
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 7500 за всё до 8 чел.
Cокровище острова. Экскурсия по Петропавловской крепости с поиском клада
Пешая
4 отзыва
2 часа
Билеты
Cокровище острова. Экскурсия по Петропавловской крепости с поиском клада
Начало: Перед Иоанновским мостом (со стороны города)
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
7000 за всё до 5 чел.