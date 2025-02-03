А Анна читать дальше два часа, а почти 2.5!

Очень интересно рассказывал про Крепость и всё, что там находится, побывали в Усыпальнице, тюрьме, секретном ходе. В общем, узнали всё самое важное про Петропавловскую крепость! Очень рекомендую Владимира и его экскурсию 👍 Добрый день! Хочу выразить огромную благодарность Владимиру за его экскурсию. Так получилось, что мы немного опоздали на экскурсию, но Владимир и подождал нас и провёл полную экскурсию и даже не

Наталья Это было очень здорово!!! Мы все первый раз в Петропавловке и всем очень понравилось. (в том числе молодым ребятам 18-20 лет, из которых половина настроена скептически к экскурсиям в принципе) Много узнали, кое-что уточнили для себя, да и место очень невероятное - от проводника (экскурсовода) зависит, как оно откроется тебе. Спасибо огромное Владимиру!!!

Natalia читать дальше и внимательный человек. Хорошо составлена программа и маршрут, рассказывает очень интересно, увлекательно. В 12 часов был выстрел из пушки, бой курантов и мелодии, здорово!

Очень рекомендую совершить это путешествие с Владимиром! Большое Вам спасибо! Я заказала экскурсию у Владимира с трансфером от отеля и осталась очень довольна, т. к. была дождливая погода и мы подъехали прямо к крепости. Владимир - лицензированный гид, очень галантный

Анна Владимир замечательный гид, эрудированный и внимательный. Экскурсия по Петропавловской крепости интересная. Будем общаться еще!

Р Роза Побывали на экскурсии по Петропавловской крепости у Владимира. Очень понравилась подача материала и атмосфера прогулки. Получили ответы на все интересующие вопросы и даже больше! Особо впечатлила Усыпальница царей. В следующий раз обязательно обратимся вновь к Владимиру!

Любовь Мы всей нашей компанией хотим сказать огромное спасибо Владимиру за экскурсию! Очень познавательно, даже для тех кто в Питере не первый раз. Дети остались довольны и взрослые тоже!

Д Дарья Очень понравилось!

Прекрасный рассказчик))

Наталья Экскурсия понравилась. Владимир прекрасно владеет материалом и готов делиться своими знаниями. Из тех людей, которые любят историю, свой город и увлечены своим делом. Благодарю за интересную экскурсию, за возможность прикоснуться к истории одного из самых прекрасных городов нашей страны. Желаю Владимиру благодарных слушателей и благополучия.

Ю Юлия читать дальше из нас узнал новые факты о Петропавловке.

Владимир отлично провёл экскурсию - быстро сориентировался в наших интересах, построил маршрут так, чтобы мы успели по максимуму посетить музеи, находящиеся на территории.

Владимир - профессионал своего дела. Образованный, живой, с чувством юмора. Если представиться возможность, посетим другие экскурсии под его руководством. Смело рекомендуем. Экскурсия превзошла наши ожидания. Причем, в нашей группе был человек впервые посетивший Петропавловскую крепость, человек, посещавший ее ранее без экскурсии, и человек бывавший на экскурсии по Крепости ранее. И каждый

Инна Хочу выразить огромную благодарность Владимиру. Экскурсия проведена на высшем уровне. Глубокие исторические познания, интересные факты, в тоже время все на позитиве. Вместо заявленных 2х часов Владимир провел с нами 3 часа, время для всех пролетело незаметно, потому что было очень интересно и познавательно. Однозначно рекомендуем данную экскурсию.