На Заячьем острове в Санкт-Петербурге расположена Петропавловская крепость - сердце города и его история.
Во время экскурсии вы увидите Петропавловский собор с его знаменитым шпилем и ангелом, посетите политическую тюрьму и узнаете, кто такие бубновые.
Погрузитесь в атмосферу прошлого, узнавая, как выглядел самый курьёзный памятник России и что такое кенотаф. Это путешествие раскроет перед вами множество тайн и историй
Во время экскурсии вы увидите Петропавловский собор с его знаменитым шпилем и ангелом, посетите политическую тюрьму и узнаете, кто такие бубновые.
Погрузитесь в атмосферу прошлого, узнавая, как выглядел самый курьёзный памятник России и что такое кенотаф. Это путешествие раскроет перед вами множество тайн и историй
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Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Петропавловский собор
- Императорская усыпальница
- Трубецкой бастион
- Комендантская пристань
- Петровские ворота
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Петропавловский собор со шпилем, увенчанным ангелом-флюгером.
- Императорскую и Великокняжескую усыпальницы.
- политическую тюрьму в Трубецком бастионе.
- Комендантскую пристань.
- Петровские ворота.
- бастионы, куртины и аппарели.
- дом для зажиточных и именитых, а также дом для подлых.
- скульптуру «Зайцы, спасающие собрата».
О чём поговорим:
- какие праздники здесь отмечали.
- когда и почему со стен крепости стреляли по своим.
- где находился эшафот в известном фильме.
- что под лапой у двуглавого орла на современных монетах.
- что такое кенотаф.
- кто и за что попадал в «русскую Бастилию».
- о чём рассказывают и о чём молчат Петровские ворота.
- кто такие бубновые.
- как выглядит самый курьёзный памятник России.
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается единый билет в Петропавловский собор и политическую тюрьму — 1000 ₽ для взрослого, 550 ₽ для учащегося/студента, 450 ₽ для пенсионера.
- Если вы хотите сверить свои часы с выстрелом пушки Петропавловской крепости, рекомендую начать экскурсию в период с 09:30 до 11:30.
- За дополнительную плату возможен трансфер от удобного вам адреса в Санкт-Петербурге.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе станции метро «Горьковская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 910 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Владимир. Я занимаюсь экскурсиями более 10 лет. Имею высшее профессиональное образование в этой сфере, городскую аттестацию и лицензии ряда музеев Петербурга и его окрестностей. Приглашаю в увлекательные путешествия на комфортном автомобиле. Даже если вы не первый раз в Петербурге, я найду, чем вас удивить.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
3 фев 2025
Добрый день! Хочу выразить огромную благодарность Владимиру за его экскурсию. Так получилось, что мы немного опоздали на экскурсию, но Владимир и подождал нас и провёл полную экскурсию и даже не
Наталья
29 янв 2025
Это было очень здорово!!! Мы все первый раз в Петропавловке и всем очень понравилось. (в том числе молодым ребятам 18-20 лет, из которых половина настроена скептически к экскурсиям в принципе) Много узнали, кое-что уточнили для себя, да и место очень невероятное - от проводника (экскурсовода) зависит, как оно откроется тебе. Спасибо огромное Владимиру!!!
Natalia
28 янв 2025
Я заказала экскурсию у Владимира с трансфером от отеля и осталась очень довольна, т. к. была дождливая погода и мы подъехали прямо к крепости. Владимир - лицензированный гид, очень галантный
Анна
28 янв 2025
Владимир замечательный гид, эрудированный и внимательный. Экскурсия по Петропавловской крепости интересная. Будем общаться еще!
Р
Роза
6 янв 2025
Побывали на экскурсии по Петропавловской крепости у Владимира. Очень понравилась подача материала и атмосфера прогулки. Получили ответы на все интересующие вопросы и даже больше! Особо впечатлила Усыпальница царей. В следующий раз обязательно обратимся вновь к Владимиру!
Любовь
4 янв 2025
Мы всей нашей компанией хотим сказать огромное спасибо Владимиру за экскурсию! Очень познавательно, даже для тех кто в Питере не первый раз. Дети остались довольны и взрослые тоже!
Д
Дарья
2 янв 2025
Очень понравилось!
Прекрасный рассказчик))
Прекрасный рассказчик))
Наталья
17 ноя 2024
Экскурсия понравилась. Владимир прекрасно владеет материалом и готов делиться своими знаниями. Из тех людей, которые любят историю, свой город и увлечены своим делом. Благодарю за интересную экскурсию, за возможность прикоснуться к истории одного из самых прекрасных городов нашей страны. Желаю Владимиру благодарных слушателей и благополучия.
Ю
Юлия
2 ноя 2024
Экскурсия превзошла наши ожидания. Причем, в нашей группе был человек впервые посетивший Петропавловскую крепость, человек, посещавший ее ранее без экскурсии, и человек бывавший на экскурсии по Крепости ранее. И каждый
Инна
30 окт 2024
Хочу выразить огромную благодарность Владимиру. Экскурсия проведена на высшем уровне. Глубокие исторические познания, интересные факты, в тоже время все на позитиве. Вместо заявленных 2х часов Владимир провел с нами 3 часа, время для всех пролетело незаметно, потому что было очень интересно и познавательно. Однозначно рекомендуем данную экскурсию.
В
Виктория
28 окт 2024
Огромное спасибо Владимиру за проверенную экскурсию. Нам понравилось, очень приятно было получать ответы на свои любопытные вопросы. Хороших отзывчивых и любознательных туристов!
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