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Групповая школьная экскурсия в Выборг (1 день)

ТурсервисСПб
ТурсервисСПб – Гид из Санкт-Петербурга
Групповая школьная экскурсия в Выборг (1 день)
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏛История и архитектура
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-40 человек

  • 2 050 ₽ за экскурсию

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Групповая школьная экскурсия в Выборг (1 день)
Групповая школьная экскурсия в Выборг (1 день)

Что вы увидите

  • Выборгский замок
  • башня Олафа
  • старая часть Выборга
  • Усадьба бюргера
  • Дом гильдии Святого Духа
  • пейзажный парк Монрепо
Классическая трассовая экскурсия ⛳ в Выборг – один из самых красивых 🤩 городов России, который стоит на редчайшем природном явлении - Балтийском щите с 1293 года. Выборгский замок 🏰 – единственный в России замок эпохи средневековых рыцарей. Живописное расположение, богатая история 📖, смешение эпох и национальных культур в архитектурных стилях - это несомненно будет интересно школьникам!
В программе экскурсии: Выборгский замок; башня Олафа - одна из самых высоких построек в Скандинавии (48, 6 м); обзорная пешеходня экскурсия по старой части Выборга, "Усадьба бюргера" - дом богатого шведского горожанина (памятник архитектуры XVI-XVIII веков); Дом купеческой гильдии XVI века ("Дом гильдии Святого Духа"); пейзажный парк 🌳 Монрепо.
Мы путешествуем по городу на комфортабельных автобусах, оборудованных специальными дорожными знаками, проблесковым маячком, микрофоном.
С нами безопасно путешествовать! В соответствии с Федеральным Законом наша компания заключила договора обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика.
Важная информация
  • Экскурсия проводится для групп от 20 человек.
  • Один взрослый сопровождающий (учитель) на группу 20-39 детей - бесплатно!
  • Два взрослых сопровождающих на группу от 40 человек - бесплатно.
Что входит
  • транспортное обслуживание от школы до школы (школа в черте КАД)
  • обслуживание экскурсоводом по маршруту и в музее
  • входные билеты в музеи по программе
  • оформление документов в ГИБДД
Что не входит
  • личные расходы
  • обед (350 руб. - по желанию)
  • Дополнительно понадобится заплатить за трансфер, если школа удалена от центра СПБ – 1300 руб. (школа в Кудрово, Мурино, Рыбацкое).
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Групповая школьная экскурсия в Выборг (1 день)
Групповая школьная экскурсия в Выборг (1 день)
Групповая школьная экскурсия в Выборг (1 день)
Групповая школьная экскурсия в Выборг (1 день)
Групповая школьная экскурсия в Выборг (1 день)
Групповая школьная экскурсия в Выборг (1 день)
Групповая школьная экскурсия в Выборг (1 день)
Групповая школьная экскурсия в Выборг (1 день)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
ТурсервисСПб
ТурсервисСПб
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