Классическая трассовая экскурсия ⛳ в Выборг – один из самых красивых 🤩 городов России, который стоит на редчайшем природном явлении - Балтийском щите с 1293 года. Выборгский замок 🏰 – единственный в России замок эпохи средневековых рыцарей. Живописное расположение, богатая история 📖, смешение эпох и национальных культур в архитектурных стилях - это несомненно будет интересно школьникам!

В программе экскурсии: Выборгский замок; башня Олафа - одна из самых высоких построек в Скандинавии (48, 6 м); обзорная пешеходня экскурсия по старой части Выборга, "Усадьба бюргера" - дом богатого шведского горожанина (памятник архитектуры XVI-XVIII веков); Дом купеческой гильдии XVI века ("Дом гильдии Святого Духа"); пейзажный парк 🌳 Монрепо.

Мы путешествуем по городу на комфортабельных автобусах, оборудованных специальными дорожными знаками, проблесковым маячком, микрофоном.

С нами безопасно путешествовать! В соответствии с Федеральным Законом наша компания заключила договора обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика.

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