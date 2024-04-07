Порисовать с профессиональным психологом и поговорить на важные для вас темы
Загадочная мандала. Это рисунок, который связан с личностью человека.
Ведь не зря из множества вариантов мы выбираем конкретные города, места для посещения и даже людей! Что говорит о нас этот выбор? С помощью арт-терапевтического рисунка вы попробуете ответить на этот вопрос. Поговорим о вас, ваших желаниях и поиске того, что дополнит, обогатит вашу жизнь.
Арт-терапия строится на методе Карла Юнга, который был дополнен и разработан Джоан Келлог. Сессии проводит терапевт, состоящий в российской Арт-терапевтической ассоциации.
Лечение искусством
Вы нарисуете мандалу — своеобразное зеркало души. Для этого не нужны ни подготовка, ни умение рисовать. Только открытое сердце! Мандала поможет выразить ваш внутренний мир в цвете, линиях, композиции целиком. А профессиональный психолог расшифрует этот рисунок и ответит на личные вопросы. Анализ станет помощью в осознании глубинной цели вашего жизненного путешествия.
Зачем приходить на арт-терапию?
Встречу можно использовать как возможность обычной терапии. Приходите к нам с запросами об отношениях в паре, семье, со сложностями жизненного выбора и другими моментами. Конечно, один сеанс арт-терапии не гарантирует исцеления, тем не менее, это возможность посмотреть на ситуацию с позиции своего внутреннего отношения, которое будет видно по рисунку. И при помощи этого рисунка найти баланс.
Кому подойдёт арт-терапия
Это предложение для тех, кто готов саморефлексировать, говорить о своих эмоциях и переживаниях. А также для тех, кто интересуется психологией и, возможно, уже посещает психолога.
На терапию лучше приходить одному/одной или с теми, кому вы доверяете
Детям и родителям советуем разбирать рисунки раздельно, поэтому с семьями мы работаем в режиме 1 ребенок и 1 родитель
Взрослым и детям с 10 лет
Организационные детали
Арт-терапия пройдёт в одном из кафе Санкт-Петербурга. Его можем предложить мы, либо выберете вы — главное, чтобы там была негромкая музыка и спокойная атмосфера.
Чай/перекус оплачиваются отдельно. Заказ нужно сделать обязательно — так мы поблагодарим кафе за возможность провести здесь терапию.
По запросу можем провести арт-терапию для большего количества участников
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 6959 туристов
Меня зовут Алина, до 2019 года я работала гидом-переводчиком. Я принимала иностранных туристов со всего света и показывала им Санкт-Петербург и другие города. За 10 лет работы я познакомилась и читать дальше
работала со своими коллегами. Наш прежний опыт очень помогает нам сейчас — ведь многие иностранцы совершенно не знают наших реалий и очень ждут понятных, впечатляющих историй о Санкт-Петербурге, его дворцах, о том, что они видят вокруг себя. Навык адаптировать рассказ для китайца, англичанина, мексиканца, индийца очень пригождается нам в нашей работе сегодня — ведь мы всегда стараемся увлечь наших гостей, выбрать, что будет интересно именно им. Поэтому мы будем рады провести для вас и вашей семьи интересную и лёгкую экскурсию. Наш уровень знаний подтверждён многолетней работой в разных музеях Санкт-Петербурга, где мы прослушиваем лекции. Каждый член нашей команды имеет минимум одно высшее образование в гуманитарной сфере и городскую аккредитацию на право ведения профессиональной деятельности. Все гиды ведут экскурсии в семейном формате — когда внимание уделяется каждому участнику, особенно детям.