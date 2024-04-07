Арт-терапия в кафе Петербурга

Порисовать с профессиональным психологом и поговорить на важные для вас темы
Загадочная мандала. Это рисунок, который связан с личностью человека.

Ведь не зря из множества вариантов мы выбираем конкретные города, места для посещения и даже людей! Что говорит о нас этот выбор? С помощью арт-терапевтического рисунка вы попробуете ответить на этот вопрос. Поговорим о вас, ваших желаниях и поиске того, что дополнит, обогатит вашу жизнь.
5
1 отзыв
Арт-терапия в кафе Петербурга
Арт-терапия в кафе Петербурга
Арт-терапия в кафе Петербурга
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

Арт-терапия строится на методе Карла Юнга, который был дополнен и разработан Джоан Келлог. Сессии проводит терапевт, состоящий в российской Арт-терапевтической ассоциации.

Лечение искусством

Вы нарисуете мандалу — своеобразное зеркало души. Для этого не нужны ни подготовка, ни умение рисовать. Только открытое сердце! Мандала поможет выразить ваш внутренний мир в цвете, линиях, композиции целиком. А профессиональный психолог расшифрует этот рисунок и ответит на личные вопросы. Анализ станет помощью в осознании глубинной цели вашего жизненного путешествия.

Зачем приходить на арт-терапию?

Встречу можно использовать как возможность обычной терапии. Приходите к нам с запросами об отношениях в паре, семье, со сложностями жизненного выбора и другими моментами. Конечно, один сеанс арт-терапии не гарантирует исцеления, тем не менее, это возможность посмотреть на ситуацию с позиции своего внутреннего отношения, которое будет видно по рисунку. И при помощи этого рисунка найти баланс.

Кому подойдёт арт-терапия

  • Это предложение для тех, кто готов саморефлексировать, говорить о своих эмоциях и переживаниях. А также для тех, кто интересуется психологией и, возможно, уже посещает психолога.
  • На терапию лучше приходить одному/одной или с теми, кому вы доверяете
  • Детям и родителям советуем разбирать рисунки раздельно, поэтому с семьями мы работаем в режиме 1 ребенок и 1 родитель
  • Взрослым и детям с 10 лет

Организационные детали

  • Арт-терапия пройдёт в одном из кафе Санкт-Петербурга. Его можем предложить мы, либо выберете вы — главное, чтобы там была негромкая музыка и спокойная атмосфера.
  • Чай/перекус оплачиваются отдельно. Заказ нужно сделать обязательно — так мы поблагодарим кафе за возможность провести здесь терапию.
  • По запросу можем провести арт-терапию для большего количества участников

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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7 апр 2024
Все прошло замечательно❤️

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