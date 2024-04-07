Загадочная мандала. Это рисунок, который связан с личностью человека. Ведь не зря из множества вариантов мы выбираем конкретные города, места для посещения и даже людей! Что говорит о нас этот выбор? С помощью арт-терапевтического рисунка вы попробуете ответить на этот вопрос. Поговорим о вас, ваших желаниях и поиске того, что дополнит, обогатит вашу жизнь.

за 1 человека или 3500 руб. за человека, если вас больше

от 4 500 ₽ за 1 человека или 3500 руб. за человека, если вас больше

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

Арт-терапия строится на методе Карла Юнга, который был дополнен и разработан Джоан Келлог. Сессии проводит терапевт, состоящий в российской Арт-терапевтической ассоциации.

Лечение искусством

Вы нарисуете мандалу — своеобразное зеркало души. Для этого не нужны ни подготовка, ни умение рисовать. Только открытое сердце! Мандала поможет выразить ваш внутренний мир в цвете, линиях, композиции целиком. А профессиональный психолог расшифрует этот рисунок и ответит на личные вопросы. Анализ станет помощью в осознании глубинной цели вашего жизненного путешествия.

Зачем приходить на арт-терапию?

Встречу можно использовать как возможность обычной терапии. Приходите к нам с запросами об отношениях в паре, семье, со сложностями жизненного выбора и другими моментами. Конечно, один сеанс арт-терапии не гарантирует исцеления, тем не менее, это возможность посмотреть на ситуацию с позиции своего внутреннего отношения, которое будет видно по рисунку. И при помощи этого рисунка найти баланс.

Кому подойдёт арт-терапия

Это предложение для тех, кто готов саморефлексировать, говорить о своих эмоциях и переживаниях. А также для тех, кто интересуется психологией и, возможно, уже посещает психолога.

На терапию лучше приходить одному/одной или с теми, кому вы доверяете

Детям и родителям советуем разбирать рисунки раздельно, поэтому с семьями мы работаем в режиме 1 ребенок и 1 родитель

Взрослым и детям с 10 лет

Организационные детали