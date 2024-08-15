Христианский Петербург: прогулка с магистром философии

Рассмотреть храмы трех конфессий как перекрёстки судеб и системы смыслов
Храмы — не просто архитектурные проекты, но и своеобразные перекрёстки судеб. Петербургские храмы — в особенности.

Мы побываем в лютеранской, армянской и католической церквях Невского проспекта, где звучали голоса и ступали ноги исторических персон. Постараемся проникнуться духом времён и разобраться в смыслах и философии трех ветвей Христианства.
5
8 отзывов
Христианский Петербург: прогулка с магистром философии
Христианский Петербург: прогулка с магистром философии
Христианский Петербург: прогулка с магистром философии
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Описание экскурсии

Петрикирхе: экосистема смыслов

Лютеранскую Петрикирхе мы рассмотрим, как целую совокупность идей, архитектурных деталей и историй. С высоты обзорной площадки взглянем на зал богослужений, а затем поднимемся по ярусам колокольной башни, при этом каждый ярус восхождения будет посвящён отдельной теме. Среди прочего, вы узнаете, почему Пушкин не пришёл в эту церковь на отпевание своего друга и как части знаменитого органа, на котором играл Чайковский, оказались в Донецке. А особым опытом станет посещение катакомб, где мы соприкоснёмся с современным протестантским искусством.

Католическая церковь: интриги, детали и пророчества

После кофейной паузы посетим католическую церковь святой Екатерины. Почему её первый архитектор Трезини сбежал из России, не достроив церковь? Из-за чего она переходила из рук в руки великих католических орденов? И по какой причине орден иезуитов был изгнан из города? Все эти вопросы не останутся без ответа. От нашего внимания не скроются «саркофаг» у входа, тонкости захоронений французского маршала и польского короля, тайный смысл картины с Христосом, из сердца которого брызжут два разноцветных потока. А также вполголоса поговорим о пророчестве, которому посвящена часовня внутри храма.

Армянская церковь: голубая жемчужина Невского

В завершение прогулки посетим армянскую церковь, где затронем историю первого христианского государства в мировой истории. Разберемся, почему армянская церковь откололась от православной и за что Пётр I так ценил представителей армянского народа.

Во время перерыва и наших переходов между локациями мы будем свободны обсудить любую тему, так или иначе связанную с дискурсом прогулки. Любознательность на экскурсии приветствуется и не останется без участливого внимания.

Почему эта тема?

На каждую из религий я хочу взглянуть не просто как воцерковленный человек, но как философ. Мы будет идти от общего к частному: углубимся в смыслы, символику, отличия и философию христианских ветвей, а затем перейдем к личностям и историческому контексту. Попробуем оживить окружающее пространство через рассказы, которые помогут ощутить связь времен и культур.

Организационные детали

В середине экскурсии мы сделаем небольшой перерыв (15-20 мин), выпьем хорошего кофе в уютной кофейне, выдохнем, обсудим увиденное, настроимся на вторую часть экскурсии — и отправимся в дальнейшее плавание по волнам знаний.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У СТ.М. Гостиный двор
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
1
Бирюкова
15 авг 2024
Прекрасно провели время в хорошей компании, без суеты посетили 3 храма на Невском проспекте, узнали интересные факты о христианской культуре города. Рекомендуем и жителям, и гостям Петербурга
Прекрасно провели время в хорошей компании, без суеты посетили 3 храма на Невском проспекте, узнали интересные
Любовь
18 окт 2023
Дмитрий провел интересную и познавательную экскурсию)
Интеллигентный, приятный в общении)
м
15 окт 2023
Очень необычная, наполненная историей христианства и города. Если хотите увидеть и услышать то что ранее не знали на Невском-это именно то, знания Диитрия поражают.
А
8 авг 2023
Прекрасная экскурсия с Дмитрием. Маршрут очень неизбитый и будет интересен даже знатокам города. Дмитрий-отличный гид, очень хорошо разбирающийся в истории и культуре Санкт-Петербурга.
С
2 авг 2023
Тема экскурсии нетривиальная, очень нам с дочкой близкая и интересная, этим экскурсия нас и привлекла. Ожиданий от экскурсии было много, и она их не только исполнила, но и превзошла. Дмитрий
читать дальше

прекрасный рассказчик и интересный собеседник с великолепной эрудицей. 3 часа пролетели незаметно, при этом очень наполненно. Вся экскурсия прошла как живой диалог, в который вплетались факты о трех церквях трех христианских конфессий. Очень приятно, что Дмитрий не просто человек с философским образованием, а настоящий философ с собственнымими живым пониманием своего предмета, интересом и бесконечной любовью к нему.
В течение прогулки нас ожидало несколько поворотов, которые углубили и расширили основную тему.
Мы остались в полном восторге и очень рекомендуем экскурсию.

А
10 июл 2023
Был на экскурсии 10. 07. Отличная экскурсия по очень непростой теме. Дмитрий отлично все рассказал, показал, отвечал на вопросы. Всем рекомендую данную экскурсию
С
25 июн 2023
Необычная экскурсия. Интересно узнать Питер с этого ракурса. Побывали в местах, где раньше никогда не бывали)
Оксана
14 янв 2023
Отличная экскурсия, лучшая в этой поездке! Дмитрий очень приятный в общении и увлеченный человек, с которым интересно быть в контакте. Во время экскурсии узнали много нового об истории Петербурга, и о локациях, в которых побывали. Увидели необычные места, малодоступные простым туристам. Очень рекомендую всем, кому интересен данный аспект истории Северной столицы!

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Квест «Влюбись в Петербург, если осмелишься»
Пешая
1084 отзыва
4 часа
Квест
до 4 чел.
Квест-экскурсия «Влюбись в Петербург, если осмелишься»: тайны города
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга, разгадывая загадки и открывая неизведанные уголки города в увлекательном квесте
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 500 за всё до 4 чел.
Буддийский «Дацан Гунзэчойнэй» в Петербурге
Пешая
31 отзыв
1.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Буддийский «Дацан Гунзэчойнэй» в Петербурге
О буддизме и его символике предметов на прогулке по дацану
Начало: Возле парковки у стены храма со стороны улицы Саву...
Сегодня в 11:30
Завтра в 14:00
4 420 за всё до 4 чел.
По православным храмам Петербурга
На автобусе
126 отзывов
2 часа
Групповая
По православным храмам Петербурга
Завтра в 12:30
15 сен в 12:45
от 1 300 за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
ХорошоТам