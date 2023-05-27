Идеальный тур выходного дня: Орешек + Старая и Новая Ладога

Побывать в 2 старинных крепостях и исследовать уютные городки на берегах озера в группе до 51 чел

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Пусть вас не пугает продолжительность этого путешествия на Ладогу! Мы продумали его так, чтобы вы не утомились: непродолжительные автобусные переезды будут сменяться пешими и водными прогулками.

В нашей программе — две средневековые крепости, Староладожская и Орешек, прогулки по Старой и Новой Ладоге и обзорная экскурсия по Шлиссельбургу. А наш гид погрузит вас в историю всех этих мест.
Идеальный тур выходного дня: Орешек + Старая и Новая Ладога
Идеальный тур выходного дня: Орешек + Старая и Новая Ладога
Идеальный тур выходного дня: Орешек + Старая и Новая Ладога
Идеальный тур выходного дня: Орешек + Старая и Новая Ладога
Идеальный тур выходного дня: Орешек + Старая и Новая Ладога
Идеальный тур выходного дня: Орешек + Старая и Новая Ладога
Идеальный тур выходного дня: Орешек + Старая и Новая Ладога
Ближайшие даты:
27
мая
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июн
10
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июн
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1
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

План нашего путешествия

07:30 — отправление от Казанского собора
08:00 — отправление от ст. м. «Улица Дыбенко»
10:15 — прогулка с гидом по Новой Ладоге
11:15 — обзорная экскурсия по Старой Ладоге: Варяжская улица и памятник Рюрику и Олегу, Ладожская крепость, старинные монастыри, курган Вещего Олега
13:30 — обед
15:30 — переправа на Ореховый остров
16:00 — крепость Орешек: крепостные стены и башни, Иоанновский собор, секретный дом и новая тюрьма, рассказ об узниках Шлиссельбурга
17:00 — свободное время: вы можете отправиться на прогулку по «Ладожскому променаду» с видами на озеро и крепость
18:00 — обзорная экскурсия по Шлиссельбургу
20:00–20:30 — возвращение в Санкт-Петербург

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов-историков нашей команды
  • Трансфер — комфортабельный автобус экскурсионного класса (вместимость зависит от размера группы)

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Обед — 500 руб.
  • Маршрут «Ладожский променад»: взрослые — 150 руб.; школьники, студенты, пенсионеры — 100 руб.
  • Входной билет в крепость Старая Ладога — 50 руб.
  • Экскурсия в крепости Орешек — 300 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Казанского собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 51 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Выездные
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Крепость Орешек
Популярные места
Монастыри, церкви, храмы
Ладожское озеро
Природа и пейзажи
Старая Ладога
Шлиссельбург

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