Побывать в 2 старинных крепостях и исследовать уютные городки на берегах озера в группе до 51 чел
Пусть вас не пугает продолжительность этого путешествия на Ладогу! Мы продумали его так, чтобы вы не утомились: непродолжительные автобусные переезды будут сменяться пешими и водными прогулками.
В нашей программе — две средневековые крепости, Староладожская и Орешек, прогулки по Старой и Новой Ладоге и обзорная экскурсия по Шлиссельбургу. А наш гид погрузит вас в историю всех этих мест.
В нашей программе — две средневековые крепости, Староладожская и Орешек, прогулки по Старой и Новой Ладоге и обзорная экскурсия по Шлиссельбургу. А наш гид погрузит вас в историю всех этих мест.
Ближайшие даты:
27
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июн
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
План нашего путешествия
07:30 — отправление от Казанского собора
08:00 — отправление от ст. м. «Улица Дыбенко»
10:15 — прогулка с гидом по Новой Ладоге
11:15 — обзорная экскурсия по Старой Ладоге: Варяжская улица и памятник Рюрику и Олегу, Ладожская крепость, старинные монастыри, курган Вещего Олега
13:30 — обед
15:30 — переправа на Ореховый остров
16:00 — крепость Орешек: крепостные стены и башни, Иоанновский собор, секретный дом и новая тюрьма, рассказ об узниках Шлиссельбурга
17:00 — свободное время: вы можете отправиться на прогулку по «Ладожскому променаду» с видами на озеро и крепость
18:00 — обзорная экскурсия по Шлиссельбургу
20:00–20:30 — возвращение в Санкт-Петербург
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов-историков нашей команды
- Трансфер — комфортабельный автобус экскурсионного класса (вместимость зависит от размера группы)
Дополнительные расходы (по желанию)
- Обед — 500 руб.
- Маршрут «Ладожский променад»: взрослые — 150 руб.; школьники, студенты, пенсионеры — 100 руб.
- Входной билет в крепость Старая Ладога — 50 руб.
- Экскурсия в крепости Орешек — 300 руб.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Казанского собора
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 51 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 196 туристов
Приветствую! За несколько лет работы наша компания познакомила с Карелией, Ленинградской областью и другими соседними регионами тысячи путешественников. Мы гордимся многолетним стажем своих гидов и экскурсоводов. Именно они — наш «золотой» запас. Многие путешественники ездят с нами снова и снова и открывают новые направления вместе с нами. Это не волшебство и не мистика. Это — результаты работы каждого в нашей компании. Мы работаем, чтобы вы отдыхали!Задать вопрос
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