Что вы увидите:

Крепость Орешек;

Панорамы Невы и Ладожского озера.

Экскурсия:

Всего за час с небольшим наш скоростной теплоход «Метеор» домчит своих пассажиров из центра Петербурга до причала у крепости «Орешек» в истоке реки Невы у Ладожского озера. Вы сможете совершить путешествие практически по всей длине Невы от устья до истока, прогуляться у стен одной из древнейших русских крепостей, сделать потрясающие фотографии на фоне панорам Ладоги, а после также быстро и с комфортом вернуться в Северную столицу. В стоимость билета включен трансфер в обе стороны и экскурсия в крепости!

Продолжительность программы – 5 часов 30 минут.

Важная информация: