Экскурсия в крепость Орешек на "Метеоре"

На нашей экскурсии вы совершите путешествие от устья до истока Невы, окажетесь у стен одной из самых...

4.7
18 отзывов
На нашей экскурсии вы совершите путешествие от устья до истока Невы, окажетесь у стен одной из самых древних крепостей на Руси, а также увидите панорамы Ладоги и сделаете множество фото на память, а скоростной «Метеор» быстро и с комфортом доставит вас к крепости Орешек и обратно.
Экскурсия в крепость Орешек на "Метеоре"
Экскурсия в крепость Орешек на "Метеоре"
Экскурсия в крепость Орешек на "Метеоре"
Экскурсия в крепость Орешек на "Метеоре"
Экскурсия в крепость Орешек на "Метеоре"
Экскурсия в крепость Орешек на "Метеоре"

Что вы увидите 🤩

  • Крепость Орешек
  • Панорамы Невы и Ладожского озера

Что вы увидите:

  • Крепость Орешек;
  • Панорамы Невы и Ладожского озера.

Экскурсия:

    Всего за час с небольшим наш скоростной теплоход «Метеор» домчит своих пассажиров из центра Петербурга до причала у крепости «Орешек» в истоке реки Невы у Ладожского озера. Вы сможете совершить путешествие практически по всей длине Невы от устья до истока, прогуляться у стен одной из древнейших русских крепостей, сделать потрясающие фотографии на фоне панорам Ладоги, а после также быстро и с комфортом вернуться в Северную столицу. В стоимость билета включен трансфер в обе стороны и экскурсия в крепости!
    Продолжительность программы – 5 часов 30 минут.

    Важная информация:

    • Просим внимательно ознакомиться с информацией по организации санитарно-гигиенической безопасности и мерам по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на причалах и судах внутреннего водного транспорта. Правила, придут вам в письме, после бронирования;
    • При входе в крепость обязательно предъявление документов, подтверждающих право на льготу для льготных категорий посетителей: пенсионное удостоверение, студенческий или ученический билет, удостоверение ветерана и т. п;
    • Рекомендуем взять с собой воду и легкие закуски – на борту «Метеора» питание не предусмотрено. На территории крепости работает летнее кафе.
    🚩 Начало и место завершения: Университетская наб., 15
     Что входит
    • Билет с экскурсией:
    • трансфер в обе стороны до крепости Орешек
    • входные билеты в крепость
    • обзорная экскурсия по крепости Орешек
     Что не входит
    • Личные расходы
    • Экскурсионное обслуживание в категории билета «Без экскурсии»
    Важная информация
    • Уважаемые Пассажиры!
    • Судоходная компания «Нева Тревел Компани» с заботой относится к своим гостям, партнёрам и сотрудникам.
    • В Санкт-Петербурге постепенно вступает в силу план поэтапного снятия ограничений, связанных с коронавирусом. На основании Временных рекомендаций Министерства транспорта Российской Федерации и Стандарта безопасной деятельности, разработанным Комитетом по транспорту и согласованным руководителем Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу, подготовлены Правила нахождения пассажира на причале или судне судоходной компании «Нева Тревел Компани».
    • Просим Вас внимательно ознакомиться с информацией по организации санитарно-гигиенической безопасности и мерам по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на причалах и судах внутреннего водного транспорта.
    • ПРАВИЛА нахождения пассажира на причале или судне:
    • Пассажир обязан пройти бесконтактный температурный контроль. Сотрудник причала обязан зафиксировать температуру тела каждого пассажира.
    • Пассажир обязан продезинфицировать руки в специально оборудованном месте. На каждом причале и теплоходе компании установлены дозаторы с кожным антисептиком (дезинфекторы).
    • Пассажир обязан использовать средства индивидуальной защиты (маски и перчатки). В случае отказа от использования масок и перчаток доступ на причал или судно запрещается.
    • Пассажир обязан соблюдать безопасное социальное расстояние между пассажирами.
    • Запрещается приносить с собой еду и напитки. Бары на теплоходах временно не работают.
    • Внимание! Приобрести средства индивидуальной защиты можно на каждом причале. В случае отказа от предоставления сведений о состоянии здоровья или отказа в проверке обязательного температурного контроля, или при выявлении у пассажира повышенной температуры тела (более 37, 2°) доступ на причал или судно запрещается. Данная информация незамедлительно будет передана медицинским службам.
    • Также сообщаем, что в этом году пледы на теплоходах не предоставляются!
    • Коллектив «Нева Тревел Компани» желает вам и вашим близким крепкого здоровья. Просим уважительно относиться к дополнительным профилактическим мерам безопасности и соблюдать правила личной гигиены.
    • Если у вас есть симптомы заболевания, пожалуйста, оставайтесь дома и обратитесь к врачу.
    • Приятной прогулки и хорошего настроения!
    Время проведения: Согласно расписанию в календаре
    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    Спутник П.
    Спутник П.
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    Отзывы от посетивших эту экскурсию

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