Что вы увидите:
- Крепость Орешек;
- Панорамы Невы и Ладожского озера.
Экскурсия:
Всего за час с небольшим наш скоростной теплоход «Метеор» домчит своих пассажиров из центра Петербурга до причала у крепости «Орешек» в истоке реки Невы у Ладожского озера. Вы сможете совершить путешествие практически по всей длине Невы от устья до истока, прогуляться у стен одной из древнейших русских крепостей, сделать потрясающие фотографии на фоне панорам Ладоги, а после также быстро и с комфортом вернуться в Северную столицу. В стоимость билета включен трансфер в обе стороны и экскурсия в крепости!
Продолжительность программы – 5 часов 30 минут.
Важная информация:
- Просим внимательно ознакомиться с информацией по организации санитарно-гигиенической безопасности и мерам по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на причалах и судах внутреннего водного транспорта. Правила, придут вам в письме, после бронирования;
- При входе в крепость обязательно предъявление документов, подтверждающих право на льготу для льготных категорий посетителей: пенсионное удостоверение, студенческий или ученический билет, удостоверение ветерана и т. п;
- Рекомендуем взять с собой воду и легкие закуски – на борту «Метеора» питание не предусмотрено. На территории крепости работает летнее кафе.