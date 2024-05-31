Экскурсии на Ладожское озеро из Санкт-Петербурга

Найдено 15 экскурсий в категории «Ладожское озеро» в Санкт-Петербурге, цены от 1 400 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В Карелию в мини-группе! Рускеальский мрамор и тот самый ретропоезд
🚗 На машине
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
15 часов
1765 отзывов
Карельский калейдоскоп: мрамор, ретропоезд, фьорды
Погрузитесь в атмосферу Карелии: уникальная природа, исторические места и захватывающая поездка на ретропоезде
Начало: Площадь Искусств
«Мы полюбуемся “карельскими фьордами” – так зачастую называют ладожские шхеры»
Расписание: ежедневно
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 5 900 за человека
В крепость Орешек на мотоциклах
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
5 часов
30 отзывов
В крепость Орешек на мотоциклах
«Шумное» путешествие в Шлиссельбург, к древней цитадели на острове и через центр Петербурга
Начало: Большая Морская ул., 14. Напротив ресторана «Italy...
«В компании профессионалов, влюбленных в мотоциклы, вы отправитесь к Ладожскому озеру»
Завтра в 19:30
9 июня в 11:20
9 000 за человека
Поездка на мотоциклах в Кронштадт+Петергоф или крепость Орешек
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
5 часов
42 отзыва
Поездка на мотоциклах в Кронштадт+Петергоф или крепость Орешек
Классный способ побывать в одном из знаковых и красивых мест за городом
Начало: В районе метро Адмиралтейская
«На небольшом Ореховом острове у Ладожского озера вас ждут мощные стены и важные артефакты»
Завтра в 13:30
9 июня в 08:30
8 400 за человека
Острова Карелии на катере: Ладожские шхеры и места силы
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
18 часов
114 отзывов
Острова Карелии на катере: Ладожские шхеры и места силы
Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
«Однодневная автобусная экскурсия к национальному парку «Ладожские шхеры»»
Расписание: Ежедневно в 06:30
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
от 3 990 за человека
Два дня в Ладожской Карелии: экскурсия из Петербурга
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
13 часов
19 отзывов
Два дня в Ладожской Карелии: экскурсия из Петербурга
Оценить природу и исторические памятники Северного Приладожья и узнать самое любопытное о регионе
Начало: У метро Озерки или любой другой адрес в Санкт-Пете...
«Подъём на гору Хийденвуори — с вершины открывается потрясающая панорама шхер северного берега Ладожского озера»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
34 000 за всё до 4 чел.
Дивный день в Карелии: водопады, хаски, водная прогулка на драккаре к форелевой ферме
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
4 отзыва
Дивный день в Карелии: водопады, хаски, водная прогулка на драккаре к форелевой ферме
Начало: Площадь у Казанского собора/м. Проспект Просвещени...
«Вас ждет водная прогулка по Ладожскую озеру на старинном драккаре и посещение форелевой фермы, где вы сможете попробовать вкуснейшие деликатесы»
Расписание: По ср, сб и праздничным дням
12 июня в 07:30
15 июня в 07:30
3 690 за человека
Дорога жизни: Всеволожск - Ладожское озеро на автомобиле с краеведом
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
14 отзывов
Дорога жизни: Всеволожск - Ладожское озеро на автомобиле с краеведом
Начало: По согласованию
«В конце маршрута вас ожидает памятник "Разорванное кольцо", оригинальный вокзал станции "Ладожское озеро" и настоящий паровоз, а также пляж базы отдыха "Осиновецкий маяк"»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 000 за всё до 4 чел.
На встречу с Ладогой по «Дороге жизни» (на вашем авто)
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
41 отзыв
На встречу с Ладогой: путь по Дороге жизни
Откройте для себя историческую значимость Дороги жизни, посетив ключевые места и музейные экспозиции
«Маршрут приведет вас к Ладожскому озеру, где вы воочию увидите знаменитое «Разорванное кольцо»»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
89008 010 за всё до 5 чел.
Дорога жизни блокадного Ленинграда
🚌 На автобусе
Групповая
4.5 часа
10 отзывов
Дорога жизни блокадного Ленинграда
Проехать по знаменитой транспортной магистрали через Ладожское озеро и увидеть памятники ВОВ
Начало: У метро «Площадь Восстания»
«Он расположен на берегу Ладожского озера в месте, откуда 22 ноября 1941 года из блокадного Ленинграда отправилась на Большую землю первая автомобильная колонна»
Расписание: в субботу в 12:00
Завтра в 12:00
15 июня в 12:00
1 400 за человека
Карельские выходные: Рускеала и Сортавала за 2 дня
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
15 отзывов
Карельские выходные: Рускеала и Сортавала за 2 дня
Сосчитать водопады Карелии, увидеть Ладожские шхеры и открыть историю Северной Фиваиды (в группе)
Начало: У метро Площадь Восстания
«Отправимся к заливу Кирьявалахти, похожему на норвежский фьорд, чтобы посмотреть на россыпи скалистых ладожских островов»
10 июня в 07:30
11 июня в 07:30
13 100 за человека
Из Петербурга - к самым полноводным водопадам Ленобласти
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Из Петербурга - к самым полноводным водопадам Ленобласти
Погулять по каньонам, услышать шум водопадов и пообедать на берегу Ладожского озера
Начало: У метро «Василеостровская»
«А в заключительной части прогулки устроим вкусный пикник на берегу Ладожского озера»
26 июня в 08:00
4 июля в 08:00
5 000 за человека
Прогулка на конях по неизведанной и заброшенной Карелии
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Прогулка на конях по неизведанной и заброшенной Карелии
Конная прогулка по карельскому лесу, заброшенные финские кирхи и «Город ангелов» в Яккиме
Начало: У станции метро «Василеостровская»
«А после устроим пикник на ладожских шхерах с видом на залив Кирьявалахти»
26 июня в 08:30
4 июля в 08:30
11 000 за человека
Из Петербурга - на Ладожские шхеры: с рыбалкой и ухой
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Из Петербурга - на Ладожские шхеры: с рыбалкой и ухой
Отправиться в заповедные места Карелии, пройти на катере меж островов и побывать у заброшенной кирхи
Начало: У метро «Василеостровская»
26 июня в 08:00
4 июля в 08:00
30 000 за всё до 4 чел.
Места силы в Карелии: автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
скидка
50%
Групповая
13 часов
5 отзывов
Места силы в Карелии: автобусная экскурсия
Волшебные камни, древнее капище, протосаамский лабиринт и другие таинственные локации края
Начало: около Казанского собора и от СТ.М. «Проспект Просв...
«А кроме того, посетите средневековую крепость Корела и увидите Ладожское озеро с высоты»
Завтра в 07:15
9 июня в 07:15
43802 190 за человека
Природа Карелии: четыре водопада и круиз на ладье по Ладожским шхерам
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Круиз
16 часов
Природа Карелии: четыре водопада и круиз на ладье по Ладожским шхерам
Начало: Площадь у Казанского собора/м. Проспект Просвещени...
«водная прогулка по Ладожским шхерам»
Расписание: По ср, сб и праздничным дням
9 июня в 07:30
12 июня в 07:30
3 690 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    31 мая 2024
    Два дня в Ладожской Карелии: экскурсия из Петербурга
    По ряду причин мы обратились к Фёдору с просьбой провести экскурсию не за два, а за один день - и
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    это был самый интересный экскурсионный день за время нашего пребывания в Санкт-Петербурге. Уже в переписке Фёдор подробно рассказал, что он показывает за два дня и что реально увидеть за один день. Он помог нам сориентироваться в достопримечательностях и выбрать наиболее интересные исходя из наших интересов и запросов. На протяжении всего пути (в оба конца!) Фёдор рассказывал об исторических событиях, ландшафте, жизни близлежащих деревень и поселений. Мы узнали факты не только о прошлом региона, но и о событиях относительно недавних - например, о том, что было в регионе 5-10 лет назад. Ещё в Санкт-Петербурге Фёдор обратил наше внимание на особенности городских фасадов, подготавливая нас к посещению парка Рускеала. Город открылся с совершенно иной стороны. Перед посещением достопримечательностей Фёдор давал чёткие инструкции: куда и как удобнее пройти, где задержаться, а на чём лучше сэкономить время. По еде Фёдор полностью подстраивался под нас и даже нашёл для нас великолепное место для мини-пикника. В день экскурсии он также договрился о прогулке на катере к Ладожским шхерам: двухчасовая поездка оказалась чудесным завершением дня! Фёдор прекрасный рассказчик: всё чётко и структурировано, грамотный русский язык, никаких пауз в рассказе, речь буквально льётся. К этому можно добавить ещё и чувство юмора. Фёдор много лет в туристической сфере, поэтому знает все уголки Карелии, все достопримечательности и имеет огромное количество знакомых, с которыми может договориться о дополнительных активностях (например, прогулка на катере, поездка на джипах и т. п.). За один день мы успели осмотреть крепость Корелу, водопады, Рускеалу, старый карьер, находящийся в стороне от основного парка. Фёдор провёл для нас насыщенную экскурсию по Сортавале (обращая наше внимание на архитектурные особенности финского стиля) и организовал двухчасовую прогулку к шхерам Ладожского озера. Были также короткие фото-остановки. Если бы погода не была столь великолепна, и мы бы не наслаждались ей чересчур долго, мы бы успели посетить ещё две горы и дополнительный водопад:) Мы в восторге от проведённого с Фёдором дня, его знаний в разных областях и желания подстроиться под нас и сделать нашу поездку поистине незабываемой! Отдельное спасибо за возможность взять максимум и не ощущать, что "уже пора домой" (а такое иногда случается с другими гидами, дающими понять, что надо скорее возвращаться). Фёдор настолько увлечён своим делом, что, кажется, и сам не замечает время. В отель мы вернулись ближе к полуночи, но усталости не чувствовали:)

  • Е
    Елена
    28 мая 2024
    В Карелию в мини-группе! Рускеальский мрамор и тот самый ретропоезд
    Добрый день, очень понравилась экскурсия, отличная организация, профессионал водитель, замечательный гид Александр,в целом рекомендую, всем,замечательная тур фирма,только с вами в следующий раз!!!! Благодарю вас 😍🤗
  • А
    Алексей
    27 мая 2024
    На встречу с Ладогой по «Дороге жизни» (на вашем авто)
    Начали нашу экскурсию с Пискаревского кладбища, проехали по дороге Жизни до Ладоги. Людмила всю дорогу рассказывала про жизнь в блокадном
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    Ленинграде, про снабжение через дорогу Жизни. Но не только это. Говорили и про Питер 19 и 18 века. И не просто рассказывала, а вела с нами разговор. Задавала вопросы, в основном сыну, отвечала и на наши вопросы. Небольшой минус. На мой взгляд,часто начав с одной темы уходила в другую, в третью, так что забывали, про что начинали. В любом случае много очень важной информации получили. Спасибо большое. Если бы про те тяжёлые испытания, которые пережили блокадники, мы вспоминали чаще, рассказывали в школах, возможно меньше было войн

  • И
    Ирина
    27 мая 2024
    Два дня в Ладожской Карелии: экскурсия из Петербурга
    Провели с Федором 2 насыщенных впечатлениями дня в Карелии. Вызывает уважение знание истории и культуры края, ни один вопрос не
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    остался без ответа. Были в локациях, которые находятся в стороне от популярных туристических мест, поднимались на высоты, с которых открывается зачаровывающий вид на Ладогу. Если Вы любитель активного отдыха и интересующийся историей турист- то Вам к Федору.

  • Л
    Лара
    26 мая 2024
    Поездка на мотоциклах в Кронштадт+Петергоф или крепость Орешек
    ВОСТОРГ!!! Весь день улыбка не сходила с нашего лица, эмоции зашкаливали!!! ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМ!!!. Ребята вы супер! Спасибо!
  • Т
    Татьяна
    24 мая 2024
    Острова Карелии на катере: Ладожские шхеры и места силы
    Комфортная, интересна экскурсия. Была в группе у Юлии: очень добрый человек, знающий гид, лёгкая подача исторического материала. Рекомендую стрелецкую слободу:
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    'тамошняя' экскурсия стилизована, скучать не придется, а очень даже шевелиться. Хороший обед. На Ладоге было хорошо, но попали в достаточно холодный день: были предоставлены пледы. Места красивые, дышится легче. Всем рекомендую!

  • Е
    Екатерина
    23 мая 2024
    Поездка на мотоциклах в Кронштадт+Петергоф или крепость Орешек
    Отличная экскурсия, которая даёт не только новые знания, но и дарит эстетическое наслаждение от открывающихся видов. Будет достаточно времени, чтобы
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    прогуляться по историческим местам. Прекрасно подойдёт для любителей скорости и дороги. Вас ждёт уверенная езда на комфортной скорости. Оценят те, кто устал от банальных групповых экскурсий.

  • Г
    Губайдуллина
    13 мая 2024
    Карельские выходные: Рускеала и Сортавала за 2 дня
    Гид Надежда - это просто супер человек, с огромным кладезом знаний и интересных историй. Рассказывает все очень понятно и доступно.
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    Всегда готова помочь, если возникает непредвиденная ситуация. Маршрут тоже интересный и насыщенный. Спасибо за чудесные выходные. Брала тур как раз на свой день рождение. Вернулись уставшие, но счастливые и довольные.

  • В
    Валерия
    13 мая 2024
    Два дня в Ладожской Карелии: экскурсия из Петербурга
    На майские праздники мы с друзьями отправились с Фёдором в небольшое путешествие по Карелии на два дня. Фёдор - прекрасный
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    рассказчик, знающий все о Карелии, он с большой любовью рассказывал как об исторических фактах, так и о современных особенностях жизни, экономики Карелии. Мы не только побывали в туристических местах, но и увидели дикие локации, попробовали карельскую кухню!

    На майские праздники мы с друзьями отправились с Фёдором в небольшое путешествие по Карелии на дваНа майские праздники мы с друзьями отправились с Фёдором в небольшое путешествие по Карелии на дваНа майские праздники мы с друзьями отправились с Фёдором в небольшое путешествие по Карелии на дваНа майские праздники мы с друзьями отправились с Фёдором в небольшое путешествие по Карелии на дваНа майские праздники мы с друзьями отправились с Фёдором в небольшое путешествие по Карелии на два
  • Г
    Галина
    13 мая 2024
    Дорога жизни блокадного Ленинграда
    Совершенно замечательный гид, молодой парень, к сожалению, не запомнила его имени. Вот что значит-человек работает на своем месте. С душой
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    и ответственностью подошел к делу. Читал нам стихи блокадного города по дороге. Обрыдались. Очень аккуратно и четко доносит информацию, никакой "воды". Примеры из личной жизни переживших блокаду родственников-это был очень сильный и запоминающийся момент. Под впечатлением были еще несколько дней. Единственный неприятный момент-транспорт. Вместо автобуса была очень старая маршрутка, просто некуда было поставить ноги, пришлось сидеть полубоком всю дорогу. Не знаю как, но даже от этого колоссального неудобства, гиду удалось нас отвлечь. Хотя нет, знаю-профессионализм! Спасибо огромное. Обязательно буду советовать всем знакомым

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Ладожское озеро»

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  1. В Карелию в мини-группе! Рускеальский мрамор и тот самый ретропоезд
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  3. Поездка на мотоциклах в Кронштадт+Петергоф или крепость Орешек
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