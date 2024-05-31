1 чел.
По популярности
Групповая
15 часов
Карельский калейдоскоп: мрамор, ретропоезд, фьорды
Погрузитесь в атмосферу Карелии: уникальная природа, исторические места и захватывающая поездка на ретропоезде
Начало: Площадь Искусств
«Мы полюбуемся “карельскими фьордами” – так зачастую называют ладожские шхеры»
Расписание: ежедневно
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 5 900₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
В крепость Орешек на мотоциклах
«Шумное» путешествие в Шлиссельбург, к древней цитадели на острове и через центр Петербурга
Начало: Большая Морская ул., 14. Напротив ресторана «Italy...
«В компании профессионалов, влюбленных в мотоциклы, вы отправитесь к Ладожскому озеру»
Завтра в 19:30
9 июня в 11:20
9 000₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Поездка на мотоциклах в Кронштадт+Петергоф или крепость Орешек
Классный способ побывать в одном из знаковых и красивых мест за городом
Начало: В районе метро Адмиралтейская
«На небольшом Ореховом острове у Ладожского озера вас ждут мощные стены и важные артефакты»
Завтра в 13:30
9 июня в 08:30
8 400₽ за человека
Групповая
18 часов
Острова Карелии на катере: Ладожские шхеры и места силы
Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
«Однодневная автобусная экскурсия к национальному парку «Ладожские шхеры»»
Расписание: Ежедневно в 06:30
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
от 3 990₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Два дня в Ладожской Карелии: экскурсия из Петербурга
Оценить природу и исторические памятники Северного Приладожья и узнать самое любопытное о регионе
Начало: У метро Озерки или любой другой адрес в Санкт-Пете...
«Подъём на гору Хийденвуори — с вершины открывается потрясающая панорама шхер северного берега Ладожского озера»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
34 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
12 часов
Дивный день в Карелии: водопады, хаски, водная прогулка на драккаре к форелевой ферме
Начало: Площадь у Казанского собора/м. Проспект Просвещени...
«Вас ждет водная прогулка по Ладожскую озеру на старинном драккаре и посещение форелевой фермы, где вы сможете попробовать вкуснейшие деликатесы»
Расписание: По ср, сб и праздничным дням
12 июня в 07:30
15 июня в 07:30
3 690₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Дорога жизни: Всеволожск - Ладожское озеро на автомобиле с краеведом
Начало: По согласованию
«В конце маршрута вас ожидает памятник "Разорванное кольцо", оригинальный вокзал станции "Ладожское озеро" и настоящий паровоз, а также пляж базы отдыха "Осиновецкий маяк"»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
На встречу с Ладогой: путь по Дороге жизни
Откройте для себя историческую значимость Дороги жизни, посетив ключевые места и музейные экспозиции
«Маршрут приведет вас к Ладожскому озеру, где вы воочию увидите знаменитое «Разорванное кольцо»»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
89008 010₽ за всё до 5 чел.
Групповая
4.5 часа
Дорога жизни блокадного Ленинграда
Проехать по знаменитой транспортной магистрали через Ладожское озеро и увидеть памятники ВОВ
Начало: У метро «Площадь Восстания»
«Он расположен на берегу Ладожского озера в месте, откуда 22 ноября 1941 года из блокадного Ленинграда отправилась на Большую землю первая автомобильная колонна»
Расписание: в субботу в 12:00
Завтра в 12:00
15 июня в 12:00
1 400₽ за человека
Групповая
13 часов
Карельские выходные: Рускеала и Сортавала за 2 дня
Сосчитать водопады Карелии, увидеть Ладожские шхеры и открыть историю Северной Фиваиды (в группе)
Начало: У метро Площадь Восстания
«Отправимся к заливу Кирьявалахти, похожему на норвежский фьорд, чтобы посмотреть на россыпи скалистых ладожских островов»
10 июня в 07:30
11 июня в 07:30
13 100₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Из Петербурга - к самым полноводным водопадам Ленобласти
Погулять по каньонам, услышать шум водопадов и пообедать на берегу Ладожского озера
Начало: У метро «Василеостровская»
«А в заключительной части прогулки устроим вкусный пикник на берегу Ладожского озера»
26 июня в 08:00
4 июля в 08:00
5 000₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Прогулка на конях по неизведанной и заброшенной Карелии
Конная прогулка по карельскому лесу, заброшенные финские кирхи и «Город ангелов» в Яккиме
Начало: У станции метро «Василеостровская»
«А после устроим пикник на ладожских шхерах с видом на залив Кирьявалахти»
26 июня в 08:30
4 июля в 08:30
11 000₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Из Петербурга - на Ладожские шхеры: с рыбалкой и ухой
Отправиться в заповедные места Карелии, пройти на катере меж островов и побывать у заброшенной кирхи
Начало: У метро «Василеостровская»
26 июня в 08:00
4 июля в 08:00
30 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
50%
Групповая
13 часов
Места силы в Карелии: автобусная экскурсия
Волшебные камни, древнее капище, протосаамский лабиринт и другие таинственные локации края
Начало: около Казанского собора и от СТ.М. «Проспект Просв...
«А кроме того, посетите средневековую крепость Корела и увидите Ладожское озеро с высоты»
Завтра в 07:15
9 июня в 07:15
43802 190₽ за человека
Круиз
16 часов
Природа Карелии: четыре водопада и круиз на ладье по Ладожским шхерам
Начало: Площадь у Казанского собора/м. Проспект Просвещени...
«водная прогулка по Ладожским шхерам»
Расписание: По ср, сб и праздничным дням
9 июня в 07:30
12 июня в 07:30
3 690₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия31 мая 2024По ряду причин мы обратились к Фёдору с просьбой провести экскурсию не за два, а за один день - и
- ЕЕлена28 мая 2024Добрый день, очень понравилась экскурсия, отличная организация, профессионал водитель, замечательный гид Александр,в целом рекомендую, всем,замечательная тур фирма,только с вами в следующий раз!!!! Благодарю вас 😍🤗
- ААлексей27 мая 2024Начали нашу экскурсию с Пискаревского кладбища, проехали по дороге Жизни до Ладоги. Людмила всю дорогу рассказывала про жизнь в блокадном
- ИИрина27 мая 2024Провели с Федором 2 насыщенных впечатлениями дня в Карелии. Вызывает уважение знание истории и культуры края, ни один вопрос не
- ЛЛара26 мая 2024ВОСТОРГ!!! Весь день улыбка не сходила с нашего лица, эмоции зашкаливали!!! ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМ!!!. Ребята вы супер! Спасибо!
- ТТатьяна24 мая 2024Комфортная, интересна экскурсия. Была в группе у Юлии: очень добрый человек, знающий гид, лёгкая подача исторического материала. Рекомендую стрелецкую слободу:
- ЕЕкатерина23 мая 2024Отличная экскурсия, которая даёт не только новые знания, но и дарит эстетическое наслаждение от открывающихся видов. Будет достаточно времени, чтобы
- ГГубайдуллина13 мая 2024Гид Надежда - это просто супер человек, с огромным кладезом знаний и интересных историй. Рассказывает все очень понятно и доступно.
- ВВалерия13 мая 2024На майские праздники мы с друзьями отправились с Фёдором в небольшое путешествие по Карелии на два дня. Фёдор - прекрасный
- ГГалина13 мая 2024Совершенно замечательный гид, молодой парень, к сожалению, не запомнила его имени. Вот что значит-человек работает на своем месте. С душой
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Ладожское озеро»
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