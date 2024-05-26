1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
В крепость Орешек на мотоциклах
«Шумное» путешествие в Шлиссельбург, к древней цитадели на острове и через центр Петербурга
Начало: Большая Морская ул., 14. Напротив ресторана «Italy...
Завтра в 19:30
9 июня в 11:20
9 000₽ за человека
Групповая
5 часов
Экскурсия в крепость Орешек на «Метеоре» из Петербурга
Начало: Университетская наб., 15
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 10:40
9 июня в 10:40
4 300₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Поездка на мотоциклах в Кронштадт+Петергоф или крепость Орешек
Классный способ побывать в одном из знаковых и красивых мест за городом
Начало: В районе метро Адмиралтейская
Завтра в 13:30
9 июня в 08:30
8 400₽ за человека
Групповая
9 часов
Автобусная экскурсия в Шлиссельбург (крепость Орешек)
Начало: Невский проспект, 35
12 июня в 10:00
14 июня в 10:00
2 600₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Шлиссельбург и крепость Орешек
Погрузиться в прошлое мощной фортификации, прикоснуться к эпохе уездного города и навестить мемориал
Начало: По договорённости
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 340₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
5 часов
Мотопутешествие по Ленобласти: крепость Орешек
Начало: Пл. Александра Невского
Расписание: Ежедневно в 11.00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
7 500₽ за человека
Индивидуальная
5.5 часов
В крепость Орешек - на автомобиле
Поездка к одной из древнейших крепостей в окрестностях Петербурга
Начало: Из вашего отеля
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
15 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Прорыв Блокады Ленинграда: экскурсия с историком
Узнать о ходе операции «Искра» в путешествии по Ленинградской области
12 июня в 10:00
14 июня в 10:00
10 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
В древнюю крепость Орешек на автомобиле с профессиональным гидом
Начало: По договоренности с гидом
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
17 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛара26 мая 2024ВОСТОРГ!!! Весь день улыбка не сходила с нашего лица, эмоции зашкаливали!!! ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМ!!!. Ребята вы супер! Спасибо!
- ЮЮлия25 мая 2024Добрый день! Посетили крепость Орешек! Все было здорово, интересно и познавательно! Огромное спасибо гиду Валерии и водителю Олегу! Они - большие молодцы!
- ЕЕкатерина23 мая 2024Отличная экскурсия, которая даёт не только новые знания, но и дарит эстетическое наслаждение от открывающихся видов. Будет достаточно времени, чтобы
- ААлексей12 мая 2024Все замечательно! И организация и маршрут. Еще и солнечная погода подыграла! Поездка-прогулка-поездка-прогулка - это удобный формат, который дарит разные эмоции и оставляет незабываемые впечатления. После такого путешествия желание купить собственный мотоцикл только усилилось! Спасибо!!!
- ООльга12 мая 202409.05.2024 были на экскурсии в крепость Орешек на метеоре. Все понравилось!!!
- ДДмитрий12 мая 2024Очень интересная познавательная экскурсия! Но сам метеор очень холодный корабль! Отопления вообще нет, холодища! И установлен был монитор по которому гоняли рекламу и орала музыка! Мешало насладится поездкой! Могли бы лучше показать документальный фильм про эту крепость!
- kkatemgimo@gmail.com8 мая 2024Отличный вариант для нестандартного времяпрепровождения! Профессиональные водители, уверенные и динамичные! Экскурсия на островок Орешек - это и эмоции от проезда на мотоциклах, и обогащение знаниями об историческом значении крепости. Рекомендую! Спасибо за прекрасное 1 мая!
- ССергей6 мая 2024Отличная поездка на мотоциклах. Ездили в начале мая, на улице +7, так что одевайте на себя зимние вещи.))) Ребята отличные,
- ООсипенко3 апреля 2024Супер экскурсия! Потрясающие эмоции от поездки с ветерком! Александр опытный и аккуратный водитель, поэтому страшно было только первые минут 5, а потом наслаждалась поездкой и пейзажами.
- ААлексей7 ноября 2023Добрый день, любители путешествий! 31октября состоялась наша замечательная экскурсия с Гидом Ириной к крепости,,Орешек,,. По дорогое к Шлиссербургу, порядка полутора часов,
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Шлиссельбург»
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