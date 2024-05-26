Экскурсии в крепость Шлиссельбург

Найдено 9 экскурсий в категории «Шлиссельбург» в Санкт-Петербурге, цены от 2 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В крепость Орешек на мотоциклах
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
5 часов
30 отзывов
В крепость Орешек на мотоциклах
«Шумное» путешествие в Шлиссельбург, к древней цитадели на острове и через центр Петербурга
Начало: Большая Морская ул., 14. Напротив ресторана «Italy...
Завтра в 19:30
9 июня в 11:20
9 000 за человека
Экскурсия в крепость Орешек на «Метеоре» из Петербурга
🚀 На метеоре
Групповая
5 часов
163 отзыва
Экскурсия в крепость Орешек на «Метеоре» из Петербурга
Начало: Университетская наб., 15
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 10:40
9 июня в 10:40
4 300 за человека
Поездка на мотоциклах в Кронштадт+Петергоф или крепость Орешек
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
5 часов
42 отзыва
Поездка на мотоциклах в Кронштадт+Петергоф или крепость Орешек
Классный способ побывать в одном из знаковых и красивых мест за городом
Начало: В районе метро Адмиралтейская
Завтра в 13:30
9 июня в 08:30
8 400 за человека
Автобусная экскурсия в Шлиссельбург (крепость Орешек)
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
75 отзывов
Автобусная экскурсия в Шлиссельбург (крепость Орешек)
Начало: Невский проспект, 35
12 июня в 10:00
14 июня в 10:00
2 600 за человека
Шлиссельбург и крепость Орешек
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
26 отзывов
Шлиссельбург и крепость Орешек
Погрузиться в прошлое мощной фортификации, прикоснуться к эпохе уездного города и навестить мемориал
Начало: По договорённости
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 340 за всё до 4 чел.
Мотопутешествие по Ленобласти: крепость Орешек
🏍 На мотоцикле
Мини-группа
5 часов
5 отзывов
Мотопутешествие по Ленобласти: крепость Орешек
Начало: Пл. Александра Невского
Расписание: Ежедневно в 11.00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
7 500 за человека
В крепость Орешек - на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
2 отзыва
В крепость Орешек - на автомобиле
Поездка к одной из древнейших крепостей в окрестностях Петербурга
Начало: Из вашего отеля
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
15 900 за всё до 4 чел.
Прорыв Блокады Ленинграда: экскурсия с историком
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Прорыв Блокады Ленинграда: экскурсия с историком
Узнать о ходе операции «Искра» в путешествии по Ленинградской области
12 июня в 10:00
14 июня в 10:00
10 000 за всё до 10 чел.
В древнюю крепость Орешек на автомобиле с профессиональным гидом
🚗 На машине
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Индивидуальная
7 часов
В древнюю крепость Орешек на автомобиле с профессиональным гидом
Начало: По договоренности с гидом
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
17 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лара
    26 мая 2024
    Поездка на мотоциклах в Кронштадт+Петергоф или крепость Орешек
    ВОСТОРГ!!! Весь день улыбка не сходила с нашего лица, эмоции зашкаливали!!! ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМ!!!. Ребята вы супер! Спасибо!
  • Ю
    Юлия
    25 мая 2024
    Автобусная экскурсия в Шлиссельбург (крепость Орешек)
    Добрый день! Посетили крепость Орешек! Все было здорово, интересно и познавательно! Огромное спасибо гиду Валерии и водителю Олегу! Они - большие молодцы!
  • Е
    Екатерина
    23 мая 2024
    Поездка на мотоциклах в Кронштадт+Петергоф или крепость Орешек
    Отличная экскурсия, которая даёт не только новые знания, но и дарит эстетическое наслаждение от открывающихся видов. Будет достаточно времени, чтобы
    читать дальше

    прогуляться по историческим местам. Прекрасно подойдёт для любителей скорости и дороги. Вас ждёт уверенная езда на комфортной скорости. Оценят те, кто устал от банальных групповых экскурсий.

  • А
    Алексей
    12 мая 2024
    В крепость Орешек на мотоциклах
    Все замечательно! И организация и маршрут. Еще и солнечная погода подыграла! Поездка-прогулка-поездка-прогулка - это удобный формат, который дарит разные эмоции и оставляет незабываемые впечатления. После такого путешествия желание купить собственный мотоцикл только усилилось! Спасибо!!!
    Все замечательно!Все замечательно!
  • О
    Ольга
    12 мая 2024
    Экскурсия в крепость Орешек на «Метеоре» из Петербурга
    09.05.2024 были на экскурсии в крепость Орешек на метеоре. Все понравилось!!!
  • Д
    Дмитрий
    12 мая 2024
    Экскурсия в крепость Орешек на «Метеоре» из Петербурга
    Очень интересная познавательная экскурсия! Но сам метеор очень холодный корабль! Отопления вообще нет, холодища! И установлен был монитор по которому гоняли рекламу и орала музыка! Мешало насладится поездкой! Могли бы лучше показать документальный фильм про эту крепость!
  • k
    katemgimo@gmail.com
    8 мая 2024
    В крепость Орешек на мотоциклах
    Отличный вариант для нестандартного времяпрепровождения! Профессиональные водители, уверенные и динамичные! Экскурсия на островок Орешек - это и эмоции от проезда на мотоциклах, и обогащение знаниями об историческом значении крепости. Рекомендую! Спасибо за прекрасное 1 мая!
  • С
    Сергей
    6 мая 2024
    В крепость Орешек на мотоциклах
    Отличная поездка на мотоциклах. Ездили в начале мая, на улице +7, так что одевайте на себя зимние вещи.))) Ребята отличные,
    читать дальше

    приехали вовремя и забрали нам прямо от гостиницы. В крепости Орешек достаточно было аудиогида, чтобы узнать все подробности. Отличная экскурсия, чтобы хорошо провести день в Питере и посмотреть что-то новое.

  • О
    Осипенко
    3 апреля 2024
    Мотопутешествие по Ленобласти: крепость Орешек
    Супер экскурсия! Потрясающие эмоции от поездки с ветерком! Александр опытный и аккуратный водитель, поэтому страшно было только первые минут 5, а потом наслаждалась поездкой и пейзажами.
  • А
    Алексей
    7 ноября 2023
    В крепость Орешек - на автомобиле
    Добрый день, любители путешествий! 31октября состоялась наша замечательная экскурсия с Гидом Ириной к крепости,,Орешек,,. По дорогое к Шлиссербургу, порядка полутора часов,
    читать дальше

    произошло плавное погружение к времени постройки этой уникальной крепости. К её стратегическому значению, к событиям,а их за 700 лет произошло очень много. Переправа на остров к крепости,,Орешек,, занимает совсем не много времени, но открытая палуба судна с пронизывающим ветром и температурой 0-1 уже дала понять о суровости климата в зимнее время в этих местах. Сама крепость не большого размера, но её история и насыщенность событий произошедших за многовековую историю могли сделать экскурсию бесконечно долгой, но Ирина смогла за несколько часов век за веком, выбрав самые яркие события донести информацию по уникальности этого места. Сознаюсь,к окончанию экскурсии прилично замёрзли и Ирина любезно угостила вкуснейшим горячим чаем с травами, у стен крепости,,Орешек,,,что восстановил силы и согрел для дальнейшего продолжения экскурсии. Не большой экскурс по Шлиссербургу дополнил общую картину восприятия. По финалу: прекрасные воспоминания, ещё один недостающий пазл в познании истории России. Большая благодарность Ирине за увлекательную и познавательную экскурсию, ведь благодаря её эрудиции, позитиву, лёгкости в общении экскурсия запомнится на многие годы! Нам очень понравилось и конечно же в следующий приезд будем обращаться за новыми яркими впечатлениями!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Шлиссельбург»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. В крепость Орешек на мотоциклах
  2. Экскурсия в крепость Орешек на «Метеоре» из Петербурга
  3. Поездка на мотоциклах в Кронштадт+Петергоф или крепость Орешек
  4. Автобусная экскурсия в Шлиссельбург (крепость Орешек)
  5. Шлиссельбург и крепость Орешек
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Шлиссельбург" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 2 600 до 17 500. Туристы уже оставили гидам 343 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 9 экскурсий в Санкт-Петербурге на 2024 год по теме «Шлиссельбург», 343 ⭐ отзыва, цены от 2600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам