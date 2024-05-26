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произошло плавное погружение к времени постройки этой уникальной крепости. К её стратегическому значению, к событиям,а их за 700 лет произошло очень много. Переправа на остров к крепости,,Орешек,, занимает совсем не много времени, но открытая палуба судна с пронизывающим ветром и температурой 0-1 уже дала понять о суровости климата в зимнее время в этих местах. Сама крепость не большого размера, но её история и насыщенность событий произошедших за многовековую историю могли сделать экскурсию бесконечно долгой, но Ирина смогла за несколько часов век за веком, выбрав самые яркие события донести информацию по уникальности этого места. Сознаюсь,к окончанию экскурсии прилично замёрзли и Ирина любезно угостила вкуснейшим горячим чаем с травами, у стен крепости,,Орешек,,,что восстановил силы и согрел для дальнейшего продолжения экскурсии. Не большой экскурс по Шлиссербургу дополнил общую картину восприятия. По финалу: прекрасные воспоминания, ещё один недостающий пазл в познании истории России. Большая благодарность Ирине за увлекательную и познавательную экскурсию, ведь благодаря её эрудиции, позитиву, лёгкости в общении экскурсия запомнится на многие годы! Нам очень понравилось и конечно же в следующий приезд будем обращаться за новыми яркими впечатлениями!!!