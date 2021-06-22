Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Иммерсивный променад по Невскому проспекту

Погрузиться в атмосферу дореволюционного Петербурга на театрализованной прогулке

4.4
3 отзыва
Вместе с фотографом, прибывшим прямиком из прошлого, вы прогуляетесь по главной улице Петербурга и взглянете на нее под необычным углом.

Вы услышите, увидите и попробуете 1913 год на вкус.

Познакомитесь с жителями ушедшей эпохи, отыщете исторические артефакты и прочувствуете дух столицы Российской империи.
Иммерсивный променад по Невскому проспекту
Иммерсивный променад по Невскому проспекту
Иммерсивный променад по Невскому проспекту
Иммерсивный променад по Невскому проспекту
Иммерсивный променад по Невскому проспекту
Иммерсивный променад по Невскому проспекту

Что вас ожидает

Путешествие в 1913 год

Вы перенесетесь в начало 20 века, в год 300-летия дома Романовых. Вашим проводником станет фотограф, непосредственный свидетель событий того времени. Приготовьтесь погрузиться в прошлое через все органы чувств: уловить ароматы, вкусы и звуки ушедшей эпохи.

Знакомый маршрут — новые впечатления

Иммерсивная прогулка начинается у памятника Екатерине II, около Александринского театра. В пути остановимся у кинотеатра «Аврора», кофейни «Абрикосов», дома Энгельгардта и других примечательных зданий, хранящих тайны и истории жителей начала XX века. Вы насладитесь архитектурой и узнаете любопытные подробности быта того времени. Финальной точкой маршрута станет Дворцовая площадь, где вы встретитесь и сфотографируетесь с одним из символов империи.

Променад в аудио-формате

Объемный звук в наушниках поможет почувствовать себя непосредственным участником аудиоспектакля, а исторические здания вокруг превратятся в ожившие декорации.

Кому подойдет спектакль-променад

Тем, кто устал от классических экскурсий и хочет познакомиться с городом в необычном формате.

Организационные детали

  • Всем участникам экскурсии выдаются наушники
  • В путешествие с вами отправится гид-актёр из нашей команды
🚩 Начало и место завершения: у Екатерининского сада
Время проведения: во вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 19:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Антон
Антон
Мы официальный туроператор, зарегистрированный в Ростуризме. Работаем и организуем экскурсии по Санкт-Петербургу с 2010 года. За это время мы провели тысячи стандартных экскурсий для путешественников почти со всего мира. Но какими бы интересными ни были эти экскурсии, мы всегда мечтали создать что-то уникальное — экскурсию-погружение на стыке истории и театра, которая превратила бы экскурсанта из пассивного слушателя в участника исторических событий. И вот сегодня мечта сбылась, благодаря нашему креативу и современным технологиям.
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3 настоящих отзыва от туристов

александра
22 июня 2021
ну такое, скучно, крайне мало "иммерсивности", текст в наушниках местами очень нудный
Вот этого было совсем мало - "Приготовьтесь погрузиться в прошлое через все органы чувств: уловить ароматы, вкусы и звуки ушедшей эпохи".
В основном мы шли в наушниках и слушали текст, в общем, своим друзьям я бы такое не посоветовала
Антон
Ответ гида:
Александра,

Прежде всего спасибо - как за ваше время, так и за отзыв. Я крайне внимательно отношусь к отзывам, ведь благодаря ним становишься лучше). Меня искренне опечалило, что ваш опыт не был на 100% позитивным.
Вместе с тем позвольте не согласиться со словами про ‘крайне мало иммерсивности’ и ‘местами нудный текст’. Мы собрали максимум интересных фактов, связанным с эпохой, наполнили их звуками и музыкой эпохи, добавив настоящие артефакты тонн времени, персонажей эпохи, вкусы и запахи.
Да, экскурсия проходит в наушниках - мы говорим об этом в ее описании, и именно это позволяет нам разбавить повествование звуками эпохи. Текст читает заслуженный актер России Сергей Чонишвили, озвучивавший половину голливудских фильмов, в том числе Титаник.
Я бы согласился с вами, если бы не комментарии других экскурсантов, в том числе из вашей группы.
Также хочу добавить, что мы постоянно работаем над нашим продуктом и уже придумали несколько дополнительных ‘фишечек’, которые усилят эффект присутствия.
Д
15 июня 2021
Хочется очень подробно рассказать о содержании экскурсии, но боюсь испортить интригу тем, кто ее только собирается посетить. Это одна из самых необычных экскурсий. Организаторы не поскупились ни на реквизит ни на костюмы ни на постановку. И кроме того - вам не будут рассказывать о набивших оскомину фактах, общеизвестных вещах и современных событиях. Это театрализованное погружение в жизнь Невского проспекта 1913 года, во время которого забываешь о том какой на дворе год и выпадаешь из суеты 21 века. Плюс остроумные рассказы о его обитателях и жизни проспекта и знакомство с персонажами (в прямом смысле слова) и предметами того времени.
Невероятно увлекательное и интересное зрелище. Огромное спасибо организаторам за подаренные эмоции.
Ю
14 мая 2021
Очень приятное впечатление от необычной подачи информации о Санкт-Петербурге 19 века, ощущалось необычное погружение в прошлое, в историю царской России. Удивительное участие дружелюбных актеров, в момент рассказа того или иного факта или события на Невском проспекте.

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Антон проводит ещё 1 экскурсию

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