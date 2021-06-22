Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Что вас ожидает

Путешествие в 1913 год

Вы перенесетесь в начало 20 века, в год 300-летия дома Романовых. Вашим проводником станет фотограф, непосредственный свидетель событий того времени. Приготовьтесь погрузиться в прошлое через все органы чувств: уловить ароматы, вкусы и звуки ушедшей эпохи.

Знакомый маршрут — новые впечатления

Иммерсивная прогулка начинается у памятника Екатерине II, около Александринского театра. В пути остановимся у кинотеатра «Аврора», кофейни «Абрикосов», дома Энгельгардта и других примечательных зданий, хранящих тайны и истории жителей начала XX века. Вы насладитесь архитектурой и узнаете любопытные подробности быта того времени. Финальной точкой маршрута станет Дворцовая площадь, где вы встретитесь и сфотографируетесь с одним из символов империи.

Променад в аудио-формате

Объемный звук в наушниках поможет почувствовать себя непосредственным участником аудиоспектакля, а исторические здания вокруг превратятся в ожившие декорации.

Кому подойдет спектакль-променад

Тем, кто устал от классических экскурсий и хочет познакомиться с городом в необычном формате.

Организационные детали